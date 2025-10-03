Trúng 22,4 tỉ xổ số miền Nam, thợ bạc TP.HCM tặng nhân viên đại lý 10 triệu/người

Đó là chia sẻ của anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) rạng sáng nay 3.10, khi vừa đổi thưởng cho một trường hợp khách trúng độc đắc 11 tờ và trúng an ủi 8 tờ, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 mới đây.

Theo đó, những tờ vé trúng độc đắc thuộc đài Đồng Nai, có dãy số may mắn 079896. Tổng giá trị của 19 tờ vé độc đắc và an ủi trên là 22 tỉ 400 triệu đồng (chưa tính thuế). Anh Duy cho biết những tờ vé này do đại lý của anh bán ra tại TP.HCM.

Những tờ vé số may mắn được đại lý vé số của anh Duy đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Người trúng là nam, chừng 40 tuổi làm nghề thợ bạc ở TP.HCM. Khách thường tới đại lý của tôi mua nhiều tờ, bất ngờ lần này trúng độc đắc. Sau đó, khách cùng 2 người anh em đến đổi thưởng, nhận hết số tiền trúng số bằng tiền mặt. Nhận số tiền lớn, tất nhiên ai cũng vui mừng", chủ đại lý vé số Duy tiết lộ.

Cũng theo lời anh Duy, người trúng số tiền "khủng" cũng tặng cho nhân viên của đại lý mỗi người 10 triệu đồng. Anh Duy hiện có hàng chục đại lý vé số ở miền Tây cũng như tại TP.HCM.

Hiện hình ảnh những tờ vé số trúng giải trên được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ trúng xổ số miền Nam hôm nay.

Mới đây, phía đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 2 tờ trúng an ủi cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 362355 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này cũng đổi thêm 5 tờ trúng khuyến khích có dãy số 262354 trị giá 30 triệu đồng.Trong khi đó giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 262355.