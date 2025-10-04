Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xuất hiện 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 ở TP.HCM

Dương Lan - Hà Vy
04/10/2025 17:16 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10, một đại lý vé số ở TP.HCM bất ngờ trúng 140 tờ do giữ lại.

Đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cho biết vừa trúng 140 tờ vé số giải bảy đài Bình Phước, tổng giá trị 28 triệu đồng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10. Theo đó, 140 tờ có ba số cuối là 635, trong khi đó giải độc đắc của đài Bình Phước mở thưởng cùng ngày thuộc về những tờ có dãy số 770091.

"Vì thường bán với số lượng lớn nên tôi muốn khách mua cây rin gồm 140 tờ. Tuy nhiên, có 2 người muốn chia đôi nên tôi không đồng ý và quyết định giữ lại, không ngờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Đây không phải là lần đầu tiên đại lý giữ lại vé số rồi trúng. Phía đại lý của tôi cũng từng bán trúng độc đắc và nhiều giải khác cho khách", phía đại lý vé số Thu Diễm cho hay.

Xuất hiện 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 ở TP.HCM - Ảnh 1.

140 tờ trúng giải bảy sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10

ẢNH: NVCC

Hình ảnh cọc vé số 140 tờ trúng xổ số miền Nam được dân mạng quan tâm, chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới đại lý và hy vọng chủ nhân trúng độc đắc đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang mở thưởng hôm nay lộ diện.

Gần đây, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10, phía đại lý vé số Thành Đạt ở phường Hòa Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng 182 tờ cho khách.

Cụ thể, đại lý này xác nhận bán trúng 140 tờ trúng giải tám đài Bình Dương. Những tờ vé này có hai số cuối là 81. Cũng thuộc đài này, đại lý bán trúng 14 tờ trúng giải khuyến khích, là những tờ vé có dãy số may mắn 009820 và 28 tờ vé trúng giải sáu, có dãy số cuối 4278.

