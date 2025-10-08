Hiếm gặp: Dãy độc đắc có số '5555', nhiều người bất ngờ trúng xổ số miền Nam

Phía đại lý vé số Kim Dung ở Tây Ninh vừa xác nhận đổi thưởng 19 tờ vé trúng an ủi xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10 mới đây, tổng giá trị 950 triệu đồng (chưa trừ thuế). Điều đặc biệt, những vé này có 4 số cuối là "5555".

Cụ thể, những tờ vé thuộc đài Đà Lạt, có dãy số may mắn 445555, 045555. Trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 145555. Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho nhiều khách khác nhau.

Hàng loạt vé số có dãy "5555" được đại lý ở Tây Ninh đổi thưởng ẢNH: NVCC

"19 vé được nhiều khách đổi, chủ yếu người trúng nhận tiền mặt, số ít nhận chuyển khoản. Đại lý của tôi nhiều lần đổi thưởng cho khách, trong đó có đổi độc đắc", phía đại lý Kim Dung tiết lộ.

15 năm kinh doanh vé số, đại lý cho biết giải độc đắc có dãy số "5555" là hiếm gặp. Hình ảnh về những tờ vé số trúng thưởng cũng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng hy vọng sẽ trúng xổ số miền Nam hôm nay.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận hệ thống của anh đã bán trúng 420 tờ vé số, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10 mới đây.

Cụ thể, anh Quốc Duy bán trúng 140 tờ giải sáu đài Đà Lạt cho 1 khách. Các tờ có 4 số cuối là 6491, tổng giá trị giải thưởng là 56 triệu đồng. Cùng với đó, đại lý của anh cũng bán trúng 140 tờ giải tám đài Đà Lạt và 140 tờ giải tám đài Kiên Giang.