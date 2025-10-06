Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam đài TP.HCM, khách đổi thưởng ngay

Dương Lan - Hà Vy
06/10/2025 05:00 GMT+7

Mới đây, nhiều người bất ngờ trúng xổ số miền Nam đài TP.HCM tức tốc đi lãnh tiền. Đại lý đổi thưởng hàng chục tờ, tiết lộ nhiều người trúng số làm công nhân.

Mới đây, anh Duy Toàn, chủ đại lý vé số Chinh Xuân Lộc ở Đồng Nai xác nhận vừa đổi thưởng 6 tờ vé số trúng giải an ủi tổng trị giá 300 triệu (chưa trừ thuế) cùng 43 tờ trúng khuyến khích 6 triệu/tờ, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10.

Theo đó, những tờ vé trúng thưởng đều thuộc đài TP.HCM. 6 tờ trúng an ủi có dãy số may mắn 627538, trong khi giải độc đắc của đài này có dãy số 427538.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam đài TP.HCM, khách đổi thưởng ngay - Ảnh 1.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam đài TP.HCM vừa được đại lý của anh Duy Toàn đổi thưởng

ẢNH: NVCC

"6 tờ trúng giải an ủi 50 triệu/tờ là của 3 khách khác nhau, mỗi người đều trúng 2 tờ. Họ đều là công nhân xí nghiệp, bất ngờ trúng số tiền lớn liền mang vé số đi đổi. 43 tờ trúng khuyến khích cũng do nhiều khách khác nhau đi đổi. Nhiều khách chọn nhận chuyển khoản cho an tâm, cũng có người lấy tiền mặt", phía đại lý chia sẻ.

Hình ảnh hàng loạt tờ vé số được đại lý đổi thưởng được dân mạng quan tâm. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn trúng thưởng, cũng có người nhiệt tình "xin vía" trúng xổ số miền Nam hôm nay.

Cách đây không lâu, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 8, đại lý của anh Duy Toàn cũng bán trúng 140 tờ đài Bình Dương. Trong đó, có 14 tờ trúng giải đặc biệt trị giá 28 tỉ và 126 tờ trúng giải an ủi trúng 6,3 tỉ. Tổng giá trị giải thưởng là 34,3 tỉ đồng (chưa tính thuế).

Sau đó, đại lý của anh đã đổi thưởng nhiều tờ trúng độc đắc và hàng loạt tờ trúng an ủi, khuyến khích của đài này. Chủ đại lý vé số Chinh Xuân Lộc nói rằng gia đình anh kinh doanh trong lĩnh vực này 25 năm nay, từ thời của cha anh, sau đó đến anh nối nghiệp.

Tin liên quan

Trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông nhận chuyển khoản

Trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông nhận chuyển khoản

Người đàn ông trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 liền đến đại lý nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

3 người miền Tây trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt 12 tỉ

Xuất hiện 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 xổ số miền Nam hôm nay xổ số ngày 14 tháng 10 kết quả xổ số hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận