Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam đài TP.HCM, khách đổi thưởng ngay

Mới đây, anh Duy Toàn, chủ đại lý vé số Chinh Xuân Lộc ở Đồng Nai xác nhận vừa đổi thưởng 6 tờ vé số trúng giải an ủi tổng trị giá 300 triệu (chưa trừ thuế) cùng 43 tờ trúng khuyến khích 6 triệu/tờ, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10.

Theo đó, những tờ vé trúng thưởng đều thuộc đài TP.HCM. 6 tờ trúng an ủi có dãy số may mắn 627538, trong khi giải độc đắc của đài này có dãy số 427538.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam đài TP.HCM vừa được đại lý của anh Duy Toàn đổi thưởng ẢNH: NVCC

"6 tờ trúng giải an ủi 50 triệu/tờ là của 3 khách khác nhau, mỗi người đều trúng 2 tờ. Họ đều là công nhân xí nghiệp, bất ngờ trúng số tiền lớn liền mang vé số đi đổi. 43 tờ trúng khuyến khích cũng do nhiều khách khác nhau đi đổi. Nhiều khách chọn nhận chuyển khoản cho an tâm, cũng có người lấy tiền mặt", phía đại lý chia sẻ.

Hình ảnh hàng loạt tờ vé số được đại lý đổi thưởng được dân mạng quan tâm. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn trúng thưởng, cũng có người nhiệt tình "xin vía" trúng xổ số miền Nam hôm nay.

Cách đây không lâu, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 8, đại lý của anh Duy Toàn cũng bán trúng 140 tờ đài Bình Dương. Trong đó, có 14 tờ trúng giải đặc biệt trị giá 28 tỉ và 126 tờ trúng giải an ủi trúng 6,3 tỉ. Tổng giá trị giải thưởng là 34,3 tỉ đồng (chưa tính thuế).

Sau đó, đại lý của anh đã đổi thưởng nhiều tờ trúng độc đắc và hàng loạt tờ trúng an ủi, khuyến khích của đài này. Chủ đại lý vé số Chinh Xuân Lộc nói rằng gia đình anh kinh doanh trong lĩnh vực này 25 năm nay, từ thời của cha anh, sau đó đến anh nối nghiệp.