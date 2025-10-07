Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

420 tờ trúng xổ số miền Nam: Đại lý 'choáng' khi 3 khách cùng trúng lớn

Cao An Biên - Hà Vy
07/10/2025 05:00 GMT+7

Một đại lý vé số ở miền Tây đã bán ra 420 tờ trúng xổ số miền Nam cho 3 khách khác nhau. Câu chuyện đổi thưởng khiến nhiều người bất ngờ.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận hệ thống của anh đã bán trúng 420 tờ vé số, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10 mới đây.

Cụ thể, anh Quốc Duy bán trúng 140 tờ giải sáu đài Đà Lạt cho 1 khách. Các tờ có 4 số cuối là 6491, tổng giá trị giải thưởng là 56 triệu đồng. Cùng với đó, đại lý của anh cũng bán trúng 140 tờ giải tám đài Đà Lạt và 140 tờ giải tám đài Kiên Giang.

420 vé trúng xổ số miền Nam lộ diện: Đại lý liền đổi thưởng cho 3 khách - Ảnh 1.

Những cọc vé trúng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10 được đại lý vé số Duy bán trúng và đổi thưởng cho khách

ẢNH: NVCC

"420 tờ trên của 3 khách khác nhau, mỗi người trúng 140 tờ. Hiện tôi đã đổi thưởng cho khách, nhận qua hình thức chuyển khoản. Thường nhiều khách ở đại lý của tôi mua một cặp nguyên, nên mỗi lần trúng là trúng với số lượng vé số lớn", chủ đại lý vé số Duy chia sẻ.

Hình ảnh những cọc vé số trúng thưởng được dân mạng quan tâm. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn cũng như hy vọng được trúng xổ số miền Nam hôm nay.

Đại lý vé số Cô Tiên ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh (Long An cũ) cũng vừa thông báo đã bán trúng 140 tờ giải tám, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10. Theo đó, những tờ vé có hai số cuối là 18. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số may mắn 050364.

"140 tờ vé trên thuộc sở hữu của 1 khách, là khách quen của đại lý tôi. Tôi đang chờ khách liên hệ đổi thưởng. Trúng số dù ở giải nào cũng là lộc nên ai trúng cũng vui mừng", phía đại lý chia sẻ thêm.

