Một người vừa trúng 140 tờ xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10 đài Kiên Giang

Đại lý vé số Cô Tiên ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh (Long An cũ) vừa thông báo đã bán trúng 140 tờ giải tám, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10 chiều nay. Theo đó, những tờ vé có hai số cuối là 18. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số may mắn 050364.

Cọc vé 140 tờ trúng xổ số miền Nam đài Kiên Giang mở thưởng chiều nay 5 tháng 10 ẢNH: NVCC

"140 tờ vé trên thuộc sở hữu của 1 khách, là khách quen của đại lý tôi. Tôi đang chờ khách liên hệ đổi thưởng. Trúng số dù ở giải nào cũng là lộc nên ai trúng cũng vui mừng", phía đại lý chia sẻ thêm.

Hình ảnh nguyên cọc vé số 140 tờ trúng xổ số miền Nam hôm nay được dân mạng quan tâm. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn cũng như hy vọng bản thân được trúng số.

Cư dân mạng cũng mong chờ chủ nhân giải độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt mở thưởng chiều nay lộ diện. Được biết, đại lý vé số Cô Tiên nhiều lần bán trúng và đổi thưởng cho khách các giải.

Mới đây, đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cho biết "ôm" 140 tờ vé số và bất ngờ trúng giải bảy đài Bình Phước, tổng giá trị 28 triệu đồng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10. Theo đó, 140 tờ có ba số cuối là 635, trong khi đó giải độc đắc của đài Bình Phước mở thưởng cùng ngày thuộc về những tờ có dãy số 770091.

"Vì thường bán với số lượng lớn nên tôi muốn khách mua cây rin gồm 140 tờ. Tuy nhiên, có 2 người muốn chia đôi nên tôi không đồng ý và quyết định giữ lại, không ngờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam. Đây không phải là lần đầu tiên đại lý giữ lại vé số rồi trúng. Phía đại lý của tôi cũng từng bán trúng độc đắc và nhiều giải khác cho khách", đại lý vé số Thu Diễm cho hay.