Nhiều người bất ngờ trúng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10 đài Bến Tre

Mới đây, phía đại lý vé số Điền Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) xác nhận đã bán trúng và đổi thưởng 10 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10 cho một khách.

10 tờ vé số trúng giải năm đài Bến Tre xuất hiện tại TP.HCM ẢNH: NVCC

Theo đó, 10 tờ vé số trên thuộc đài Bến Tre, trúng giải năm với 4 số cuối là 5289. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 973204.

"Khách trúng tổng 10 triệu, đại lý của tôi vừa mới hỗ trợ đổi thưởng cho khách, chuyển khoản toàn bộ. Dù trúng số giải nào cũng là lộc mà khách được nhận nên ai cũng vui mừng. Chúng tôi kinh doanh ở TP.HCM gần 5 năm nay, nhiều lần đổi thưởng cho khách", phía đại lý tiết lộ.

Cũng theo xổ số miền Nam hôm nay, phía đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) thông báo đã bán trúng 14 tờ giải tám cho khách, cũng thuộc xổ số Bến Tre ngày 7 tháng 10.

Cụ thể, những tờ vé có hai số cuối là 93. Xổ số miền Nam thứ ba hàng tuần cũng mở thưởng đài Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều nay dãy số trúng độc đắc là 272674 và đài Bạc Liêu với dãy số độc đắc 764660.

Nhiều khách trúng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng hy vọng trúng xổ số hôm nay. Mới đây, đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán trúng 140 tờ giải tám đài Cà Mau cho khách, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10.