Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10: 280 tờ trúng đài Cà Mau lộ diện

Mới đây, đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán trúng 140 tờ giải tám đài Cà Mau cho khách, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10.

Theo đó, những tờ vé số có hai số cuối là 22, được đại lý bán cho nhiều khách. Phía đại lý cho biết dù là giải nhỏ nhưng cũng là lộc của khách nên rất vui mừng. Phía đại lý đang chờ khách đến đổi thưởng các giải của xổ số miền Nam thứ hai.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10 chiều nay, 280 vé trúng xổ số miền Nam đài Cà Mau lộ diện ẢNH: NVCC

Tương tự, phía đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng thông báo đã bán trúng 140 tờ giải tám đài Cà Mau cho khách. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 552592. Tại đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) cũng bán trúng nhiều tờ giải tư đài TP.HCM, là những tờ vé có dãy 704941.

Hình ảnh những tờ vé trúng xổ số miền Nam hôm nay được dân mạng quan tâm và chia sẻ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ các tờ vé trúng độc đắc xổ số Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng chiều nay xuất hiện.

Mới đây, đại lý vé số Cô Tiên ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh (Long An cũ) vừa thông báo đã bán trúng 140 tờ giải tám, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10. Theo đó, những tờ vé có hai số cuối là 18. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số may mắn 050364.