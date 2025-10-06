Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10: 280 tờ trúng đài Cà Mau lộ diện

Dương Lan - Hà Vy
06/10/2025 17:34 GMT+7

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10 chiều nay, 280 tờ trúng đài Cà Mau xuất hiện. Đại lý bán trúng chia sẻ gì?

Mới đây, đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán trúng 140 tờ giải tám đài Cà Mau cho khách, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10.

Theo đó, những tờ vé số có hai số cuối là 22, được đại lý bán cho nhiều khách. Phía đại lý cho biết dù là giải nhỏ nhưng cũng là lộc của khách nên rất vui mừng. Phía đại lý đang chờ khách đến đổi thưởng các giải của xổ số miền Nam thứ hai.

280 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10 đài Cà Mau vừa lộ diện - Ảnh 1.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10 chiều nay, 280 vé trúng xổ số miền Nam đài Cà Mau lộ diện

ẢNH: NVCC

Tương tự, phía đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng thông báo đã bán trúng 140 tờ giải tám đài Cà Mau cho khách. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 552592. Tại đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) cũng bán trúng nhiều tờ giải tư đài TP.HCM, là những tờ vé có dãy 704941.

Hình ảnh những tờ vé trúng xổ số miền Nam hôm nay được dân mạng quan tâm và chia sẻ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ các tờ vé trúng độc đắc xổ số Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng chiều nay xuất hiện.

Mới đây, đại lý vé số Cô Tiên ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh (Long An cũ) vừa thông báo đã bán trúng 140 tờ giải tám, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10. Theo đó, những tờ vé có hai số cuối là 18. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số may mắn 050364.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam đài TP.HCM, khách đổi thưởng ngay

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam đài TP.HCM, khách đổi thưởng ngay

Mới đây, nhiều người bất ngờ trúng xổ số miền Nam đài TP.HCM tức tốc đi lãnh tiền. Đại lý đổi thưởng hàng chục tờ, tiết lộ nhiều người trúng số làm công nhân.

Một người vừa trúng 140 tờ xổ số miền Nam ngày 5 tháng 10 đài Kiên Giang

3 người miền Tây trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt 12 tỉ

Xem thêm bình luận