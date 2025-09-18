Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ nhà bị U.17 CAHN chia điểm, U.17 Đà Nẵng đánh bại Nam Định

Nguyễn Long
Nguyễn Long
18/09/2025 03:29 GMT+7

Chiều 17.9, VCK giải bóng đá vô địch U.17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 tiếp tục diễn ra với lượt trận thứ hai bảng A. CLB bóng đá TP.HCM không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi để U.17 Công an Hà Nội (CAHN) cầm hòa 1-1, trong khi SHB Đà Nẵng giành thắng lợi quan trọng trước Thép Xanh Nam Định.

Một chiến thắng trước U.17 CAHN sẽ giúp CLB bóng đá TP.HCM sớm giành vé tứ kết, trong khi đối thủ đối diện nguy cơ bị loại nếu trắng tay. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin, tạo thế trận lấn lướt với những pha đi bóng tốc độ của bộ đôi Quang Hưng – Quang Khôi. Phút 17, sự phối hợp ăn ý của hai cầu thủ này mang lại bàn mở tỷ số khi Quang Hưng đi bóng khéo léo bên cánh trái rồi căng ngang để Quang Khôi dứt điểm chuẩn xác, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Chủ nhà bị U.17 CAHN chia điểm, U.17 Đà Nẵng đánh bại Nam Định- Ảnh 1.

Chủ nhà bị U.17 CAHN chia điểm, U.17 Đà Nẵng đánh bại Nam Định- Ảnh 2.

U.17 Nam Định thất bại với tỷ số sát nút

Ảnh: VFF

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi với cơn mưa nặng hạt khiến các pha phối hợp nhỏ của CLB bóng đá TP.HCM gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, U.17 CAHN tận dụng lối chơi bóng dài và thể lực để tiếp cận khung thành đối phương. Phút 50, từ quả đá phạt bên cánh trái, Gia Huấn treo bóng để Quốc Đạt bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1. Bàn thắng này giúp U.17 CAHN thêm hưng phấn, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công. Những nỗ lực cuối trận của đội chủ nhà cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội, khép lại trận hòa 1-1.

Ở trận đấu còn lại, U.17 SHB Đà Nẵng vượt qua Thép Xanh Nam Định với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Đình Giang ở phút 42. Đội bóng sông Hàn chỉ còn 10 người trong ít phút cuối khi Đinh Xuân Xiêng nhận thẻ đỏ ở phút 85, nhưng Nam Định vẫn không thể tìm được bàn gỡ.

Sau lượt trận thứ hai, CLB Bóng đá TP.HCM dẫn đầu bảng A với 4 điểm. SHB Đà Nẵng và Nam Định cùng có 3 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo, trong khi U.17 CAHN tạm xếp cuối với 1 điểm.

Chủ nhà bị U.17 CAHN chia điểm, U.17 Đà Nẵng đánh bại Nam Định- Ảnh 3.

