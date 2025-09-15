U.17 Nam Định thắng ngược trận ra quân, U.17 TP.HCM đánh bại Đà Nẵng

Chiều 15.9, tại sân Bà Rịa (TP.HCM) diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết (VCK) giải vô địch U.17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

Pha tranh chấp bóng giữa 2 cầu thủ đội U.17 TP.HCM (áo trắng) và SHB Đà Nẵng ẢNH: KHẢ HÒA

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Thái Sơn Nam đồng hành cùng VCK U.17, sau giai đoạn gắn bó suốt 8 năm trước đó (2011 - 2018). VFF ghi nhận đây là sự đồng hành trách nhiệm và bền bỉ với bóng đá trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Châu, Phó tổng thư ký VFF, Trưởng BTC giải nhấn mạnh, giải đấu là sân chơi khẳng định chất lượng các lò đào tạo trẻ, là cơ hội để các tài năng tích lũy kinh nghiệm và phát triển, hướng đến các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Ngay sau lễ khai mạc là loạt trận đầu tiên tại bảng A. Với lợi thế sân nhà, ngay từ phút thứ 9, U.17 TP.HCM đã có bàn mở tỷ số trước U.17 SHB Đà Nẵng. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Ở trận trước đó, U.17 Thép Xanh Nam Định thắng ngược U.17 Công an Hà Nội với tỷ số 2-1.

Dẫn trước nhờ bàn thắng của Đức Huy ở phút 21, U.17 Công an Hà Nội thi đấu tự tin trong hiệp 1. Nhưng những điều chỉnh hợp lý sau giờ nghỉ đã giúp Thép Xanh Nam Định kiểm soát thế trận tốt hơn. Trong 10 phút cuối, tiền đạo Tuân Hoàn tỏa sáng với cú đúp ở các phút 84 và 90, mang về thắng lợi 2-1 đầy kịch tính cho đội bóng trẻ thành Nam.



VCK U.17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 có sự góp mặt của 12 đội bóng vượt qua vòng loại: Thể Công Viettel, PVF - CAND, LPBank HAGL, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, An Giang, Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định, TP.HCM, Becamex TP.HCM và chủ nhà CLB bóng đá TP.HCM.