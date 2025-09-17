Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hải Yến ghi bàn trong trận thủy chiến, Hà Nội tạm chiếm ngôi đầu của nhà ĐKVĐ

Trang Thu
Trang Thu
17/09/2025 19:40 GMT+7

Giành chiến thắng trong trận sớm nhất của vòng 4 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 vào ngày 17.9, đội Hà Nội tạm thời chiếm ngôi đầu của nhà ĐKVĐ TP.HCM I.

Hải Yến chơi xuất sắc

Đội Than KSVN chỉ thắng 1-0 trong lúc Phong Phú Hà Nam bất lực trước đội TP.HCM II bằng trận hòa 0-0 ở vòng 3, nên Hà Nội nhập cuộc với tập trung cao độ bởi họ thừa hiểu, HLV Lưu Ngọc Mai chỉ đạo học trò “dựng xe bus” trước cầu môn đội nhà. 

Hải Yến ghi bàn trong trận thủy chiến, Hà Nội tạm chiếm ngôi đầu của nhà ĐKVĐ - Ảnh 1.

Đội trưởng Hải Yến (áo vàng) và đồng đội có chiến thắng quan trọng

Ảnh: V.T

Hải Yến ghi bàn trong trận thủy chiến, Hà Nội tạm chiếm ngôi đầu của nhà ĐKVĐ - Ảnh 2.

Trận thủy chiến

Thực tế diễn biến trên sân ở phút 45 đầu tiên cho thấy, đội TP.HCM II chỉ quanh quẩn ở 1/3 sân để cố thủ nhằm đánh bật các pha hãm thành của Hà Nội. Cơn mưa nặng hạt khiến mặt sân sũng nước càng mang đến lợi thế cho đội TP.HCM II. Đơn cử như ở phút 32, tiền đạo Hải Yến đột phá, có khoảng không trống trải để có thể dứt điểm nhưng trước vạch 16,50 m đọng một vũng nước khiến bóng không thể lăn, tạo cơ hội cho các học trò HLV Lưu Ngọc Mai lao đến phá bóng. 

Tuy nhiên, những nỗ lực của Hà Nội cuối cùng cũng đã được đền đáp. Những pha tổ chức tấn công nhanh, dồn dập và đa dạng của các học trò HLV Phùng Thị Minh Nguyệt cũng đã khiến cho đội TP.HCM II lúng túng dẫn đến phá hụt bóng, tạo pha tấn công thuận lợi cho Hà Nội. 

Sau một pha đột nhập vào khu cấm địa của đối phương, Thùy Nhi tung cú dứt điểm hiểm, đưa bóng vào góc xa mở tỷ số cho đội nhà ở phút 39. Trong hiệp 2, Hà Nội tiếp tục nắm thế chủ động trên sân nhưng cũng phải đến phút 60 mới có bàn thắng thứ hai. 

Từ quả lật bóng ở cánh phải của đồng đội, Hải Yến bật cao đánh đầu, thủ môn Kiều My đẩy bóng ra và Hải Yến có mặt kịp thời để đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Tỷ số 2-0 là đảm bảo an toàn cho một trận thắng nên Hà Nội có phần chùng xuống. 

Điều này khiến họ suýt chút nữa phải nhận bàn thua ở phút 79. Kiều Nghi có pha thoát xuống trống trải bên cánh phải rồi tung cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. Chung cuộc, Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để tạm leo lên ngôi đầu với 9 điểm. 

Nếu đội TP.HCM I (9 điểm) đánh bại Than KSVN vào chiều 18.9, đội TP.HCM I sẽ lấy lại ngôi đầu.

