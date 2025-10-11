Đội tuyển Việt Nam lãng quên vũ khí quan trọng: Cần thức tỉnh để thắng đậm Nepal

Đội tuyển Việt Nam tìm cách 'khoan bê tông'

Nhiều dấu hỏi được đặt ra ở trận thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Nepal ở lượt đấu thứ ba vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra tối 9.10 trên sân vận động Bình Dương.

Một trong số đó là: "Nếu đội khách Nepal không mất người cuối hiệp 1, khi tỷ số đang là 1-1, đội tuyển Việt Nam có chắc chắn sẽ thắng?".

Với chất lượng đội hình và thể lực vượt trội, có lẽ thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ thắng dù Nepal đủ người. Tuy nhiên, đó hiển nhiên là chiến thắng vất vả, bởi đội tuyển Việt Nam phải đá kiểu thế trận "khoan phá bê tông" vốn lâu nay không phải thế mạnh của các cầu thủ.

Hai Long (áo đỏ) đột phá bất thành trước hàng thủ dày đặc của Nepal ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước đối thủ chỉ biết phòng ngự, đội tuyển Việt Nam không có mảng miếng đặc sắc nào, ngoài những quả tạt từ hai biên. Pha tạt bóng cho Tiến Linh ghi bàn của Tiến Anh là miếng đánh biên có điểm nhấn hiếm hoi của chủ nhà.



Còn lại, những pha thả bóng của biên phải cho Tiến Anh tạt, hay dốc biên trái cho Cao Pendant Quang Vinh xâm nhập... đều dễ bị Nepal bắt bài. Kể cả khi đá hơn người, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi rối rắm ở hai biên.

Lý do ở chỗ, khi trung lộ bị bịt kín bởi "tường người" của đội tuyển Nepal, đội bóng của ông Kim đã lãng quên vũ khí quan trọng mang tên sút xa.

Đội tuyển Việt Nam thiếu đi những cú sút ngoài vòng cấm tạo nên khác biệt vì hai lý do. Trước tiên, ông Kim vắng những tiền vệ sút xa giỏi. Hoàng Đức là gương mặt hiếm hoi ở trận gặp Nepal dám cầm bóng đột phá và thử vận may với những cú "nã đại bác". Hai Long dù đột phá tốt, nhưng vẫn thiên về rê dắt, phối hợp nhiều hơn dứt điểm.

Hoàng Đức là cầu thủ hiếm hoi dám sút xa để tìm cơ hội ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Các mũi tấn công còn lại như Thành Long, Tuấn Hải, Tiến Linh... chọn cách phối hợp an toàn thay vì dứt điểm ngoài vòng cấm. Chính nhịp chơi "đều đều", kém biến hóa của chủ nhà khiến Nepal dù chẳng phải đội phòng ngự giỏi, nhưng vẫn trụ được tỷ số hòa hơn 60 phút.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam thiếu những bài phối hợp để mở góc sút ở trung lộ. Trước 9 cầu thủ phòng ngự của Nepal, Hoàng Đức cùng đồng đội chỉ tạt bóng và căng ngang. Nepal đã thua vì yếu thể lực và thiếu người. Nhưng gặp đối thủ mạnh hơn, đội tuyển Việt Nam có thắng nổi với cách đá chân phương như vậy?

Ai sút xa cho đội tuyển Việt Nam?

Trong tay ông Kim vẫn còn những tiền vệ, tiền đạo sút xa. Đó là Đức Chiến, tiền vệ từng ghi bàn đều đặn cho Thể Công Viettel nhờ những cú "nã đại bác" tuyến hai.

Trong màu áo Ninh Bình mùa này, Đức Chiến tiếp tục thi đấu ăn ý bên cạnh Hoàng Đức. Trong thế trận chặt chẽ, một cú vung chân đủ lực và căng của Đức Chiến có thể mang tới ý tưởng mới mẻ.

Tiền đạo Đình Bắc với những pha rê bóng cắt vào trung lộ rồi dứt điểm cũng là gương mặt HLV Kim Sang-sik có thể lưu ý.

Dàn sao trẻ U.23 như Đình Bắc, Thanh Nhàn luôn có độ "liều", không ngại những pha xử lý đột phá, mạo hiểm nhưng dễ mang lại hiệu quả, so với lối đá an toàn đã trở thành khuôn mẫu khó thay đổi ở nhiều đàn anh trụ cột tại đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc sẽ tạo khác biệt? ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đối thủ dựng "bê tông", tạt bóng và sút xa là những giải pháp hiếm hoi, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chưa thể đạt đến độ nhuần nhuyễn, bài bản như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan để ban bật ghi bàn.

Cuộc chuyển giao lực lượng đang đặt ra cho ông Kim nhiều vấn đề. Cần nhìn nhận, nhà cầm quân Hàn Quốc đang không dư dả nhân tố tấn công đủ giỏi để nhào nặn nên lối chơi bắt mắt.

Đội tuyển Việt Nam chỉ có thể "liệu cơm gắp mắm", có bao nhiêu dùng bấy nhiêu mà thôi.

Ở trận lượt về vào ngày 14.10, nhiều khả năng Nepal sẽ lại "dựng xe bus" phòng ngự (thực ra đội Nepal cũng chẳng có lựa chọn khác). Đội bóng của HLV Kim Sang-sik cần sáng tạo và mạo hiểm hơn để sớm chiếm lợi thế, thay vì tự làm khó mình như trận trước.