Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam lung lay: Còn nhân tố U.23, thầy Kim đừng lãng quên

Hồng Nam
Hồng Nam
11/10/2025 00:00 GMT+7

Phong độ báo động của hàng thủ đội tuyển Việt Nam đặt ra bài toán nan giải cho HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam 'thủng giáp'

Chiến thắng 3-1 trước Nepal (tối 9.10) tại vòng loại Asian Cup 2027 có lẽ khiến đội tuyển Việt Nam lo nhiều hơn mừng.

Bên cạnh khâu tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội còn yếu, "tử huyệt" của thầy trò HLV Kim Sang-sik đã lộ ra, đó là hàng phòng ngự. 

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam lung lay: Còn nhân tố U.23, thầy Kim đừng lãng quên- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có trận đấu "khó thở" với Nepal

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Có hai khoảnh khắc rõ nhất làm lộ ra thiếu sót của hàng thủ đội tuyển Việt Nam lúc này. Trước tiên là tình huống thủng lưới ở phút 17, khi đội trưởng Đỗ Duy Mạnh mắc lỗi kèm người, để Sanish Shrestha thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới Đặng Văn Lâm. Đây đã là trận thứ 8 trong 9 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam không thể giữ sạch lưới.

Khoảnh khắc thứ hai, là tình huống Nepal đẩy cao pressing giữa hiệp 2. Nhưng, thay vì phối hợp nhuần nhuyễn để triển khai bóng trở lại, từ hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đến thủ môn Văn Lâm đều đỡ và chuyền bóng lúng túng. Văn Lâm thậm chí đỡ bóng hỏng dù không chịu áp lực, suýt nữa biếu không cho Nepal một bàn thắng.

Ở cả hai nhiệm vụ tổ chức phòng ngự để giữ sạch lưới và chuyền bóng hỗ trợ triển khai tấn công, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đều chưa hoàn thành trọn vẹn. 

Bộ ba trung vệ Xuân Mạnh, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng không có trận đấu tốt, dù Nepal là đối thủ dưới cơ, kém 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Khả năng phối hợp bọc lót tranh chấp, kèm người, che chắn cầu môn... của đội tuyển Việt Nam đều thiếu ổn định, đặc biệt khi Nepal đẩy cao gây áp lực. 

"Khi có ưu thế dẫn bàn, rõ ràng đội tuyển Việt Nam phải phòng ngự tập trung hơn. Các cầu thủ không được lặp lại sai lầm này ở trận tới", HLV Kim Sang-sik đánh giá. 

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam lung lay: Còn nhân tố U.23, thầy Kim đừng lãng quên- Ảnh 2.

Bùi Tiến Dũng bị thay ra sau hiệp 1

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, học trò ông Kim đã lọt lưới 17 bàn, chỉ một trận giữ sạch lưới (thắng Lào với tỷ số 5-0). Gần 1 năm qua, HLV Kim Sang-sik thử nghiệm nhiều bộ ba trung vệ, nhưng những cái tên đá chính thường xuyên nhất vẫn là Duy Mạnh, Tiến Dũng.

Cả hai, cùng với Xuân Mạnh, là những gương mặt hiếm hoi còn sót lại từ thế hệ vàng vươn mình từ Thường Châu năm 2018, với ngôi á quân U.23 châu Á. Duy Mạnh, Tiến Dũng, Xuân Mạnh có kinh nghiệm dạn dày, từng kinh qua vòng loại World Cup, Asian Cup, AFF Cup, ASIAD... 

Xây dựng hàng phòng ngự với vốn thi đấu phong phú là ưu tiên của ông Kim. Những cầu thủ kinh nghiệm, bản lĩnh luôn biết cần làm gì trong khó khăn. Lâu nay, HLV người Hàn Quốc chịu khó "đan cài" người trẻ ở nhiều tuyến, nhưng riêng hàng thủ thì khác. Chỉ có Phạm Lý Đức (đá hiệp 2 trận thua 0-4 trước Malaysia) là trung vệ U.23 duy nhất từng được ông Kim cho đá.

Tuy nhiên, chẳng phải riêng trận gặp Nepal, có lẽ tư duy "kinh nghiệm là số một" không còn đúng với hàng thủ của HLV Kim Sang-sik lúc này. 

Mạnh dạn thay đổi 

HLV Kim Sang-sik đã nhìn ra vấn đề. Ở đợt tập trung tháng 9, ông cùng quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh thống nhất gọi các trung vệ Trần Hoàng Phúc, Đinh Quang Kiệt, Đặng Văn Tới, cùng hậu vệ cánh Phan Du Học, để thử nghiệm.

Kết quả, đội tuyển Việt Nam thủng 7 bàn trước CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định. Cả bốn cầu thủ trên đều mất tên ở đợt tập trung này. 

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam lung lay: Còn nhân tố U.23, thầy Kim đừng lãng quên- Ảnh 3.

Hiểu Minh được trao cơ hội?

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dẫu vậy, các trung vệ "thép" của đội tuyển Việt Nam cũng từng phải trầy trật bước lên từ sai lầm mới có ngày hôm nay. Để có kinh nghiệm, cầu thủ phải được ra sân. Mà muốn cầu thủ được đá, HLV phải thực sự bản lĩnh. Dám nhìn vào thiếu sót và tìm phương án, thay vì dùng đi dùng lại cách cũ rồi mong có sự thay đổi.

Tất nhiên, HLV Kim Sang-sik không cần thay đổi cả hệ thống phòng ngự, nhưng vẫn nên đan cài lứa cũ - lứa mới để đàn anh dìu dắt đàn em. Đơn cử, sử dụng 1 trung vệ U.23 (như Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh) đá chung với 2 đàn anh, để cầu thủ từng bước cảm nhận trận đấu, tích lũy và học hỏi từng bước. Duy Mạnh, Tiến Dũng cũng từng được những đàn anh như Quế Ngọc Hải dìu dắt, và sự kế thừa nên được tiếp tục với thế hệ sau.

Đội tuyển Việt Nam cần mạnh dạn mở lòng hơn với người trẻ. Mọi phương án đều có hai mặt, nhưng HLV Kim Sang-sik có thể tính toán để rủi ro ở mức thấp nhất có thể. 

Các trung vệ U.23 xứng đáng có ít nhất một lần thể hiện bản thân. "Lửa" đã có, còn "vàng" ở đâu, trận đấu tới sẽ xuất hiện. 

