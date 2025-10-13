Đội tuyển Việt Nam thay 'áo' mới: Đá thật hay để thẳng tiến Asian Cup

Đội tuyển Việt Nam cần thay đổi

Chiến thắng 3-1 trước Nepal (lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2027) của đội tuyển Việt Nam là một thành quả cần, nhưng chưa đủ.

Nói cần là bởi, đội tuyển Việt Nam dù đá chưa nhuyễn, còn nhiều xộc xệch trong phòng ngự và bế tắc trong tấn công, nhưng vẫn biết cách lấy trọn 3 điểm.

Đội tuyển Việt Nam cần chơi tốt hơn ẢNH: ĐỘC LẬP

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã thắng 9/11 trận chính thức gần nhất. Học trò ông Kim chẳng phải đá trận nào cũng hay, song luôn tìm được chiến thắng. Việc hình thành bản năng chiến thắng cần dựng xây từ những trận đấu "nhỏ", nơi đội tuyển Việt Nam đang đi đúng lộ trình.

Tuy nhiên, nói chưa đủ, vì đội tuyển Việt Nam được xây dựng không phải chỉ để đá với những đối thủ như đội Lào, Nepal hay Malaysia. Sau khi vô địch AFF Cup 2024, mục tiêu của thầy trò Kim Sang-sik là trở lại "biển lớn" châu Á. Cũng như câu chuyện cá chép vượt vũ môn để hóa rồng, đội tuyển Việt Nam cần vượt giới hạn để chuyển mình.

Khoảng cách từ Đông Nam Á đến châu Á còn rất xa, nơi những Thái Lan, Indonesia đã thử và... thất bại. Còn đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn vàng son thời HLV Park Hang-seo (2018-2022) cũng chỉ đôi lần chạm tới, và đạt được thành công mang tính thời điểm.

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik cần sự đột phá cả về lực lượng lẫn lối chơi để rũ lớp áo cũ, tiến lên đẳng cấp mới.

Cuộc chuyển giao đang âm thầm diễn ra, với 8 nhân tố U.23 Việt Nam xuất hiện ở đội tuyển quốc gia. Triết lý chơi cũng thay đổi, khi ưu tiên tấn công chủ động, pressing và mở ra không gian tự do, hài hòa cho cầu thủ sáng tạo.

Đội tuyển Việt Nam cần mềm mại và uyển chuyển hơn ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù vậy, với đội bóng đã quen với lề lối phòng ngự phản công thời HLV Park Hang-seo, với lối chơi phụ thuộc vào tiền đạo ngoại ở CLB, cũng như cầu thủ trẻ vẫn chưa "khớp nhịp" với đàn anh, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu chật vật trước Nepal (kém 62 bậc), ngay cả khi được đá hơn người.

HLV Kim Sang-sik thẳng thắn chỉ ra thiếu sót của học trò, như chưa biết chắt chiu cơ hội, thiếu tập trung... nhưng trên hết, chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu rõ: mọi gập ghềnh, uể oải là điều khó tránh với bất cứ tập thể nào trong giai đoạn chuyển giao.

Bản thân ông Kim cũng mới có đợt tập trung thứ bảy, sau hơn 1 năm nắm quyền ở đội tuyển Việt Nam. Khó đòi hỏi chiến lược gia Hàn Quốc phải tạo ra đột phá chiến thuật với tổng thời gian huấn luyện chỉ khoảng 3 tháng, khi nền móng nền bóng đá còn chưa vững vàng.

Ông Kim chỉ có thể chỉnh sửa từng chi tiết để đội tuyển Việt Nam tốt dần lên qua từng trận. Và 2 trận gặp Nepal sẽ vô tình mang tới một phép so sánh: trước cùng một đối thủ, liệu học trò ông Kim có thể đá trận sau tốt hơn trận trước hay không?

Cải tiến lối chơi

Trong chiến thắng trước Nepal, thay đổi chiến thuật của HLV Kim Sang-sik trong hiệp 2 (khi đối thủ mất người) đã mang lại khác biệt. Ông chuyển từ sơ đồ 3 trung vệ (3-4-3) sang 4 hậu vệ (4-2-4). Lập tức, đội tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội để ghi thêm 2 bàn.

Sơ đồ 3 trung vệ đã gắn liền với đội suốt 7 năm qua, từ khi được HLV Park đặt nền móng năm 2018. Song, khi chiến thuật bắt đầu bộc lộ hạn chế trong khả năng tấn công và áp đặt thế trận, có thể HLV Kim Sang-sik sẽ thay đổi.

Nhật Minh (trái) sẽ sát cánh cùng đàn anh Duy Mạnh ở đội hình chính? ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Một số gương mặt trẻ sẽ được trao cơ hội trước Nepal. Ở hàng thủ, một trong hai thủ môn Nguyễn Văn Việt (2002) hoặc Trần Trung Kiên (2003) đủ khả năng bắt chính thay Đặng Văn Lâm.

Nếu trung vệ Bùi Tiến Dũng không kịp bình phục chấn thương lưng để quay lại, nhiều khả năng trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh hoặc Nguyễn Nhật Minh đá chính. Cả Hiểu Minh và Nhật Minh đã có 2 tháng làm việc cùng 7 trận đấu dưới thời ông Kim (sạch lưới 5 trận) để hiểu triết lý của ông Kim.

Để tạo dựng nền móng mới cho hàng thủ, các thủ môn và trung vệ trẻ cần được dũng cảm đặt niềm tin để từng bước hòa nhập.

Trên hàng công, Nguyễn Thanh Nhàn, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Đình Bắc có thể được tin dùng với số phút nhiều hơn con số trận trước. Sự bế tắc của hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ được giải đáp với các cầu thủ mới, năng động, khỏe và đột biến tốt hơn.

Đội tuyển Việt Nam cần kiên trì sửa lỗi để tốt lên từng ngày. Những ngọn núi cao hơn sẽ xuất hiện vào những năm tới, như ở Asian Cup 2027 (nếu đoạt vé) hay vòng loại World Cup 2030. Học trò ông Kim phải sẵn sàng làm mới, học hỏi và thay đổi ngay từ hôm nay.