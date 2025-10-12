Đội tuyển Việt Nam sút mãi... mới vào: Ông Kim phải tin tưởng những 'tay súng' trẻ

Đội tuyển Việt Nam nhặt 'sạn'

Sau chiến thắng 3-1 trước Nepal ngày 9.10, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu đối thủ Nam Á vào ngày 14.10 ở lượt trận thứ tư.

Dù trên lý thuyết, thầy trò HLV Kim Sang-sik làm khách, nhưng việc được đá trên sân Thống Nhất (TP.HCM) là cơ hội để Hoàng Đức cùng đồng đội mang đến màn trình diễn tốt hơn. Những hạt "sạn" cần được gạn lọc, để đội tuyển Việt Nam có trận đấu tối ưu.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) có trận đấu chật vật dù đá hơn người trước Nepal ẢNH: ĐỘC LẬP

Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam, như Báo Thanh Niên từng đề cập ở câu hỏi với HLV Kim Sang-sik, đó là khả năng chuyển hóa cơ hội với vỏn vẹn 3 bàn thắng sau 25 lần dứt điểm (trung bình sút 8 lần mới ghi 1 bàn).

Đáp lại, HLV Kim Sang-sik phân tích Nepal đã phòng ngự tốt, đồng thời đội tuyển Việt Nam phải chọn cách chơi thận trọng trong hiệp 1, chỉ đẩy cao nhịp độ khi đối thủ mất người và sa sút thể lực trong hiệp 2. "Tất nhiên nếu chắt chiu được thì sẽ tốt hơn. Chúng tôi phải sửa chữa khâu dứt điểm", ông Kim trả lời Báo Thanh Niên.

Thực tế, ở AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam từng mắc "bệnh" cố hữu: tấn công kém trong hiệp 1 (chỉ ghi 2 bàn trong 8 trận), nhưng lại bùng nổ trong hiệp 2 với 13 bàn.

Nút thắt nằm ở chỗ: đội bóng của ông Kim đến giờ vẫn chưa thể xây dựng được hệ thống tấn công nhuần nhuyễn, vận hành lớp lang, nhịp nhàng với một triết lý hoàn chỉnh.

Trước đối thủ phòng ngự triệt để như Nepal, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể đá bóng dài, tạt bổng... Dù vậy, Tiến Linh không phải Xuân Son. Làm tường, che chắn bóng không phải điểm mạnh của chân sút 28 tuổi.

Khác với mẫu tiền đạo "làm hết" như Xuân Son, Tiến Linh chỉ có thể chạy chỗ tìm khoảng trống để săn bàn

Thanh Nhàn (số 8) mang tới năng lượng trong hiệp 2 ẢNH: ĐỘC LẬP

Khi mối dây liên lạc giữa chân sút của CLB Công an TP.HCM và đồng đội bị cắt đứt, hàng công đội tuyển Việt Nam tan vỡ. Cộng với những bước xử lý, dứt điểm nôn nóng khi bị áp sát, tuyến tiền đạo ông Kim đang thiếu cả chất lượng lẫn bản lĩnh.

Nếu ông Kim tiếp tục theo đuổi công thức Tiến Linh đá cắm cùng những trụ cột như Hai Long, Tuấn Hải hỗ trợ, đội tuyển Việt Nam dễ trở lại trạng thái bế tắc trong màn tái đấu, và chỉ có thể bùng nổ khi đối thủ "cạn sức" mà thôi.

Tin dùng nhân tố 'lạ'

HLV Kim Sang-sik đã tạo nên tập thể đội tuyển Việt Nam biến hóa linh hoạt ở AFF Cup 2024, nhờ dũng cảm tin tưởng những nhân tố ít người biết như Ngọc Quang, Hai Long. Điều này cần lặp lại, khi trong tay ông Kim vẫn là đội hình có chiều sâu.

Ở trận gặp Nepal, khi Tiến Linh đơn độc ở tuyến trên, bị 2 trung vệ Nepal theo sát và không thể làm tường nhả bóng lại cho tuyến sau, HLV Kim Sang-sik đã tung Gia Hưng vào sân để "chia lửa".

Tiền đạo sinh năm 2000 lập tức chứng tỏ bản thân khi chạy chỗ tì đè, gây áp lực lên hàng thủ Nepal. Gia Hưng là cái tên kém tiếng trước khi lên tuyển, nhưng có lẽ ít người biết, anh từng được nhiều HLV (trong đó có cựu HLV Mauro Jeronimo của PVF-CAND) đánh giá cao về chuyên môn.

Gia Hưng (số 20) là cái tên thú vị ẢNH: ĐỘC LẬP

Với "ngọc thô" Gia Hưng, đội tuyển Việt Nam đã tấn công với những mảng miếng mới lạ hơn. Hay khi Đình Bắc (phút 84) và Thanh Nhàn (phút 63) xuất hiện, lập tức những bài đánh mới được thành hình.

Trong bối cảnh Nepal đã nghiên cứu rất rõ những chân sút giỏi nhất của Việt Nam, những tân binh trẻ trung, giàu tiềm năng và động lực sẽ mang theo hạt mầm thay đổi mà HLV Kim Sang-sik muốn gieo trồng.

Ở trận tái đấu Nepal, Gia Hưng, Đình Bắc và Thanh Nhàn cần (và xứng đáng) được trao thêm cơ hội.

Ví dụ, Thanh Nhàn sẽ mang tới tốc độ và sức khoan phá nhờ khả năng rê dắt ở biên phải, Đình Bắc sở hữu tiềm năng xử lý sáng tạo, đột biến và độc lập tác chiến tạo cơ hội tốt, trong khi Gia Hưng vẫn là "ẩn số" ông Kim có thể khai thác thêm.

Khi công thức cũ đã đến... hạn sử dụng, đội tuyển Việt Nam cần đường nét mới từ con người mới. Những trận đấu kém hiệu quả thời gian qua dường như đã đủ để HLV Kim Sang-sik nhìn thấy nhu cầu thay đổi.

Vẫn là đối thủ Nepal kiên cường và lì lợm, nhưng ở trận đấu ngày 14.10, đội tuyển Việt Nam sẽ mang tới diện mạo khác biệt.



