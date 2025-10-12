Hoàng Đức nhớ Quang Hải, tiết lộ lý do 'mạo hiểm' vào tập cùng anh em: Tôi muốn…

Hoàng Đức trở lại tập luyện

Chiều 12.10, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào buổi tập rèn đấu pháp để chuẩn bị cho màn tái đấu Nepal, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 14.10. Sau khi vắng mặt chiều qua (11.10), tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã trở lại sân tập.

Dù vậy, chia sẻ với báo chí, Hoàng Đức chưa thể khẳng định đã hồi phục bao nhiêu phần trăm, mà phải ra sân mới có thể biết tình hình.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ẢNH: NGỌC LINH

"Hôm qua tôi bị đau, nên không tập cùng với đội được. Hôm nay, tôi đã trở lại. Về tình hình hồi phục, tôi phải vào tập cùng anh em để xem cường độ như thế nào. Tôi muốn biết chính xác cơ thể mình hồi phục bao nhiêu phần trăm", Hoàng Đức chia sẻ.

Hoàng Đức thi đấu không nổi bật ở trận thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Nepal, song anh vẫn in dấu giày vào một bàn thắng. Đó là pha lập công ấn định chiến thắng của Nguyễn Văn Vĩ, với cú đệm cận thành sau khi bóng bật ra từ cú sút xa chân trái hiểm hóc của Hoàng Đức.

"Đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng vất vả, nhưng bóng đá là thế. Sau đó, toàn đội đã rút kinh nghiệm để hướng đến trận lượt về trên sân Thống Nhất. Chúng tôi tích cực chuẩn bị, hy vọng trận đấu ngày 14.10 sẽ hay", Hoàng Đức trải lòng.

"Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam có ưu thế hơn người cuối hiệp 1, nhưng không thể lập tức ghi thêm bàn thắng. Đến giữa hiệp 2, chúng tôi mới có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Toàn đội đã rút kinh nghiệm".

'Tiếc nuối khi Quang Hải vắng mặt'

Ở đợt tập trung tháng 10, HLV Kim Sang-sik đã gọi hàng loạt nhân tố U.23 Việt Nam, như thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Phi Hoàng, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn.

Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập với tâm trạng thoải mái ẢNH: NGỌC LINH

Theo Hoàng Đức, lứa U.23 sẽ mang đến luồng gió cạnh tranh cần thiết cho đội tuyển Việt Nam, nhằm thúc đẩy cuộc chuyển giao lực lượng.

"Đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik đã gọi nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam. Đây là điều tích cực, để các cầu thủ trẻ được chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra cuối năm nay. Ngoài ra, đội tuyển cũng có sự cạnh tranh tốt giữa các cầu thủ cũ và mới", Hoàng Đức đánh giá thêm.

Tiền vệ 27 tuổi cũng tiếc nuối khi Nguyễn Quang Hải vắng mặt ở đợt hội quân này. Sau khi chụp chiếu MRI, Quang Hải được xác định chưa bình phục hoàn toàn. Anh được tạo điều kiện ở lại tập luyện cùng CLB Công an Hà Nội để theo dõi thêm tình hình. Dự kiến, Quang Hải sẽ trở lại vào tháng 11.

"Tôi rất tiếc khi đợt này không có Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam. Hy vọng đợt sau, anh sẽ hồi phục và trở lại đội tuyển", Hoàng Đức đánh giá.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập buổi cuối trước trận Nepal vào ngày mai (13.10). Ở màn thư hùng tại sân Thống Nhất, Hoàng Đức cùng đồng đội sẽ vào vai đội khách, còn Nepal là chủ nhà.

Sau 3 trận ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có 6 điểm, hiệu số +3, đứng nhì bảng. Nepal có 0 điểm, hiệu số -5, đứng cuối bảng.