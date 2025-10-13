Cuối tháng 9, FIFA ra quyết định treo giò 12 tháng đối với bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia, sau khi phát hiện dấu hiệu làm giả giấy tờ quốc tịch. Những cái tên này vốn đóng vai trò trụ cột trong đội hình Malaysia, nên án phạt đã khiến quá trình chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup bị đảo lộn.

HLV Cklamovski xin lỗi FAM, kêu gọi đội tuyển Malaysia đoàn kết trước trận gặp Lào

FAM ngay sau đó thừa nhận có “lỗi hành chính” trong khâu xử lý hồ sơ, nhưng khẳng định sẽ làm việc với FIFA để “bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cầu thủ và đội tuyển”. Tuy nhiên, cho đến nay, liên đoàn vẫn chưa công bố rõ liệu có tiến hành kháng cáo hay không, khiến tương lai của các cầu thủ bị treo giò - và cả chiến dịch vòng loại của Malaysia -vẫn treo lơ lửng.

Trong bối cảnh đó, HLV Cklamovski vô tình “đổ thêm dầu vào lửa” khi nói rằng: “Tất cả những rắc rối hành chính đang xảy ra – đó là việc của FAM.” Phát ngôn này lập tức gây phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, buộc ông phải đính chính và gửi lời xin lỗi.

Nhà cầm quân người Úc khẳng định ông không hề có ý xúc phạm FAM, mà chỉ muốn nói rõ rằng đội tuyển đang tách biệt khỏi những vấn đề hành chính để tập trung vào chuyên môn. Ông thừa nhận cách diễn đạt của mình “gây hiểu nhầm” và mong người hâm mộ nhìn nhận đúng tinh thần phát biểu.

Việc nhập tịch lậu đồng thời cũng khiến các cầu thủ nội tài năng mất cơ hội tỏa sáng

HLV Cklamovski cho biết toàn đội đang cố gắng gạt bỏ mọi ồn ào để hướng về mục tiêu duy nhất: chiến thắng trước Lào trên sân Bukit Jalil. Ông nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và kỷ luật là yếu tố then chốt giúp Harimau Malaya vượt qua khủng hoảng.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi đang xây dựng một tập thể đặc biệt - những cầu thủ đầy quyết tâm và tự hào khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Điều duy nhất chúng tôi có thể kiểm soát là phong độ trên sân”.