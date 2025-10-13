HLV Matt Ross: ‘Đội tuyển Nepal sẽ không bỏ cuộc khi tái đấu Việt Nam'

Đội tuyển Nepal bước vào trận tái đấu đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ 30 phút ngày 14.10, trong bối cảnh chưa có điểm nào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Ở trận lượt đi tối 9.10, Nepal từng gây bất ngờ khi cầm hòa đội tuyển Việt Nam 1-1 trong hiệp 1. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ ngay trước giờ nghỉ khiến đội khách phải chơi với 10 người trong hiệp 2, dẫn đến việc không thể duy trì thể lực và để thua chung cuộc.

"Ở trận ngày mai, Nepal sẽ chiến đấu hết sức. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc và hy vọng mang đến trận đấu giàu tính cạnh tranh. Tôi mong Nepal sẽ gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ Nepal luôn đặt mục tiêu chiến thắng khi ra sân, nhưng điều tôi quan tâm là họ đã hồi phục thể lực đến đâu. Một số cầu thủ chưa ở trạng thái tốt nhất, song họ đang nỗ lực lấy lại phong độ để thi đấu với tâm lý thoải mái.

HLV Matt Ross: ‘Đội tuyển Nepal sẽ không bỏ cuộc trước Việt Nam’

Tôi hiểu đội tuyển Việt Nam chịu nhiều áp lực phải thắng từ khán giả và truyền thông, nên Nepal sẽ cố gắng tận dụng cơ hội đó để tìm kết quả có lợi. Tôi tin Nepal sẽ có điểm", ông chia sẻ.

HLV Matt Ross cho biết ông cùng các học trò không ngại thời tiết xấu khi thi đấu tại Việt Nam. Nhà cầm quân người Úc cũng cho rằng Nepal có thể tận dụng thế mạnh ở các pha bóng cố định.

"Ở Nepal lúc này đang là mùa mưa, nên các cầu thủ đã quen rồi. Chúng tôi vừa thi đấu tại Bangladesh trong điều kiện sân bãi rất khó khăn, nên tôi tin không có gì tệ hơn thế nữa. Đội tuyển Nepal không ngại mưa gió, thậm chí càng mưa, chúng tôi càng thích.

Đội tuyển Việt Nam có những pha tạt bóng rất tốt, nhưng chúng tôi đã phân tích và chuẩn bị phương án để hóa giải.

HLV Matt Ross chia sẻ chân thành về những khó khăn mà bóng đá Nepal gặp phải ẢNH: KHẢ HÒA

Tôi từng nói rằng đội tuyển Việt Nam có giá trị cao gấp 3 đến 4 lần Nepal, nhưng các cầu thủ của tôi đã rất cố gắng. Nếu tuân thủ đúng đấu pháp, thi đấu nỗ lực và có thêm chút may mắn, Nepal sẽ đạt được mục tiêu.

Chúng tôi sẽ tận dụng khả năng không chiến của các cầu thủ cao to để tìm cơ hội ghi bàn từ các tình huống cố định", ông nói.

Nepal là nền bóng đá đang gặp nhiều khó khăn và ông mong muốn đội tuyển tốt hơn mỗi ngày, đó đã là thành công lớn. Được cọ xát ở những trận đấu trong khuôn khổ giải châu Á như thế này là trải nghiệm quý báu cho tất cả các cầu thủ.