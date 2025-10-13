Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam phải giữ sạch lưới trận lượt về gặp Nepal'
Video Thể thao

HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam phải giữ sạch lưới trận lượt về gặp Nepal'

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
13/10/2025 18:45 GMT+7

Trước trận tái đấu với Nepal tối 14.10 tại sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tự tin, hiệu quả hơn và hé lộ khả năng trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ U.23.

"Ban huấn luyện đã chọn phương án an toàn ở trận trước nên không dùng cầu thủ U.23 trong đội hình chính. Còn trận ngày mai, tôi chưa thể tiết lộ, nhưng tôi và các trợ lý đang lên kế hoạch sử dụng nhân tố trẻ. Những cầu thủ U.23 đủ năng lực để đá chính và thể hiện tốt", HLV Kim Sang-sik trả lời phóng viên Báo Thanh Niên câu hỏi về khả năng ra sân của các cầu thủ trẻ trong trận tái đấu Nepal vào tối 14.10 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Ở trận lượt đi, HLV Kim Sang-sik chọn đội hình hoàn toàn gồm các cầu thủ kỳ cựu, không sử dụng bất kỳ tuyển thủ U.23 nào trong đội hình xuất phát. Đến hiệp 2, ông mới tung Thanh Nhàn và Đình Bắc vào sân. Dù cả hai thi đấu nỗ lực, nhưng thời gian ngắn khiến họ chưa thể để lại dấu ấn rõ nét.

HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam phải giữ sạch lưới trận lượt về gặp Nepal'

"Trận trước chúng tôi thắng 3-1, nhưng ở trận tới, toàn đội phải thắng và đá tự tin hơn. Nepal sẽ chơi phòng ngự lùi sâu, vì vậy chúng tôi cần phối hợp ăn ý, di chuyển hợp lý và dứt điểm hiệu quả. Tôi mong các cầu thủ thể hiện tinh thần cống hiến khi thi đấu tại sân Thống Nhất, trước khán giả nhà. Tiến Dũng bị đau lưng sau hiệp 1 trận gặp Nepal. Vì chấn thương này, cậu ấy khó ra sân ngày mai. Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều cầu thủ có thể đảm nhiệm vị trí ấy. Toàn đội đang điều chỉnh chiến thuật để bù đắp khoảng trống, và hàng thủ cần giữ sạch lưới.

HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam phải giữ sạch lưới trận lượt về gặp Nepal' - Ảnh 1.

HLV Kim sang-sik và Tiến Linh trong buổi họp báo trước trận Việt Nam - Nepal

Khả Hòa

Tôi mong Tiến Linh ghi được nhiều bàn hơn. Trận trước, chúng tôi dứt điểm 24 lần nhưng chỉ ghi 3 bàn. Muốn hiệu quả hơn, các cầu thủ phải bình tĩnh và chính xác hơn trong khâu dứt điểm. Tôi tin họ có đủ năng lực để làm được điều đó. Tiến Linh mấy hôm nay cứ đòi tôi... vé xem trận đấu. Đây là lần đầu tôi chỉ đạo đội tuyển thi đấu tại sân Thống Nhất. Toàn đội sẽ cố gắng thể hiện tốt để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ", HLV Kim nói.

Với 6 điểm sau 3 trận, đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp nhì bảng F và quyết tâm giành thêm 3 điểm để củng cố vị trí, hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu với Nepal sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 tối 14.10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Xem thêm bình luận