Buổi tập đội tuyển Việt Nam lại bất an, vẫn thiếu vắng Bùi Tiến Dũng: Ai thay đấu Nepal?

Đội tuyển Việt Nam tập thiếu quân

Trên sân vận động Quận 7 (TP.HCM), đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Nepal trên sân Thống Nhất, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 14.10. Chiều 12.10, tiền vệ Hoàng Đức đã trở lại tập cùng toàn đội sau một ngày được nghỉ ngơi.

Trong khi đó, trung vệ Tiến Dũng tiếp tục vắng mặt. Thể trạng của cầu thủ CLB Thể Công Viettel không được đảm bảo ở đợt tập trung lần này. Trước trận thắng Nepal 3-1 hôm 9.10, anh cũng chỉ góp mặt trong buổi tập chính thức hôm 8.10. Còn lai, cầu thủ sinh năm 1995 tập hồi phục ở khách sạn. Đến trận đấu đó, anh đá chính nhưng không chơi trọn vẹn, bị thay ra giữa hiệp 2 và giờ vắng mặt trong 2 buổi tập liên tiếp. Vì thế, kịch bản Tiến Dũng không ra sân ở lần tái đấu trên sân Thống Nhất hoàn toàn có thể xảy ra.

Hoàng Đức trở lại tập luyện, nhiều khả năng tiếp tục đá chính ở trận tới ẢNH: NGỌC LINH

Toàn đội tập luyện trong không khí vui vẻ, hào hứng ẢNH: NGỌC LINH

Chiến thắng 3-1 của Nepal tuy có chút khó khăn nhưng việc giành 3 điểm cũng giúp các cầu thủ tự tin ẢNH: NGỌC LINH

Trung vệ trẻ sẵn sàng

Nếu Tiến Dũng không ra sân, HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều lựa chọn khi các cầu thủ trẻ như Nguyễn Nhật Minh (CLB Hải Phòng), Nguyễn Hiểu Minh (CLB PVF-CAND) đang rất sung sức. Họ tập luyện tự tin, thể hiện tinh thần máu lửa và cực kỳ năng lượng. Phong độ của bộ đôi này cũng đang rất tốt.

Hiểu Minh (số 6) sở hữu thể hình ấn tượng (cao 1,84 m) ẢNH: NGỌC LINH

Nhật Minh (số 26) thuận chân trái, có thể chơi tốt vị trí trung vệ lệch trái vốn đang thuộc về Tiến Dũng ẢNH: NGỌC LINH

Hoàng Đức cũng chia sẻ về các cầu thủ trẻ trong buổi tập này: "Đợt tập trung này, HLV đã gọi nhiều cầu thủ U.23, đây là điều tích cực, sự chuẩn bị cho các trận này cũng như cuối năm cho các bạn đá SEA Games. Điều đó tạo ra cạnh tranh tốt giữa các cầu thủ cũ và mới".