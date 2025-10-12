Lịch thi đấu U.17 Việt Nam mới nhất: Chạm trán Guam và Hồng Kông, tại sao không đài nào phát sóng?

U.17 Việt Nam có lợi thế sân nhà

Ngày 13.10 tại sân Bình Dương (TP.HCM), bảng D vòng loại U.17 nữ châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh với sự góp mặt của 3 đội U.17 nữ Việt Nam, U.17 nữ Hồng Kông và U.17 nữ Guam. Phát biểu trong buổi họp báo được tổ chức vào trưa 12.10, HLV Okiyama Masahiko của U.17 nữ Việt Nam cho biết, ông hài lòng về kế hoạch chuẩn bị vừa qua khi các cầu thủ có cơ hội tiếp cận với nền bóng đá đẳng cấp thế giới là Đức: "U17 Việt nữ Việt Nam đã có cơ hội tốt để tiếp cận nền bóng đá đẳng cấp là Đức, qua đó, các cầu thủ học hỏi được rất nhiều điều bổ ích".

Ở trận ra quân bảng D - vòng loại giải bóng đá U.17 nữ châu Á, U.17 nữ Việt Nam chạm trán U.17 nữ Guam lúc 16 giờ ngày 13.10 trên sân Gò Đậu. Sau đó, U.17 nữ Việt Nam đối đầu U.17 nữ Hồng Kông vào ngày 17.10.

HLV trưởng Okiyama Masahiko (phải) cùng cầu thủ Trần Thị An trong buổi họp báo trước thềm vòng loại giải U.17 nữ châu Á 2026 ẢNH: VFF

HLV người Nhật Bản cho biết, ông không có nhiều thông tin về đối thủ ở lượt trận đầu tiên là U.17 nữ Guam: "Ban huấn luyện không có nhiều thông tin về đối thủ nhưng chúng tôi sẽ vừa thi đấu vừa phân tích đối thủ để có những điều chỉnh thích hợp. U.17 nữ Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình trong từng trận đấu". HLV Okiyama Masahiko cũng mong muốn khán giả sẽ đến sân để cổ vũ cho các cầu thủ nữ U.17 Việt Nam. "Chúng tôi mong khán giả sẽ đến sân để ủng hộ cho các cầu thủ trẻ. U17 nữ Việt Nam sẽ cố gắng để thể hiện lối chơi đẹp mắt và cống hiến cho khán giả những trận cầu hay", ông Okiyama Masahiko bày tỏ.

Có mặt tại buổi họp báo, cầu thủ Trần Thị An cũng cho biết: "U.17 nữ Việt Nam đã có nhiều sự cải thiện trong thời gian qua và sẽ nỗ lực hết mình để có kết quả tốt nhất".

HLV U.17 nữ Guam - Chyna Ramirez cho biết đây là cơ hội tốt để họ thể hiện: "Vòng loại này là cơ hội tốt để Guam thể hiện, xây dựng bóng đá nữ trẻ của Guam. Thời tiết ở đây khá thuận lợi nên không ảnh hưởng đến các cầu thủ Guam".

Đánh giá về U.17 nữ Việt Nam, thuyền trưởng của U.17 nữ Guam cho biết: "Chúng tôi biết đến sự thành công của các đội Việt Nam qua các giải mà họ tham dự. Guam đã chuẩn bị sẵn sàng để thi đấu trước đối thủ mạnh. Tất nhiên, một đấu pháp hợp lý là điều mà chúng tôi đang tính đến", bà Chyna Ramirez nhận định.

HLV U.17 nữ Hồng Kông - Chan Shuk Chi chia sẻ, đội bóng của bà đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng: "Trước khi đến Việt Nam, chúng tôi đã có chuyến tập huấn ngắn ở Thái Lan để làm quen với điều kiện thời tiết tương đồng như ở Việt Nam. Vì thế, các cầu thủ của chúng tôi đang có trạng thái tốt nhất".

Do không có đơn vị nào tại Việt Nam mua bản quyền truyền hình nên các trận đấu của U.17 Việt Nam và các trận khác của vòng loại giải U.17 châu Á đều không được phát sóng.