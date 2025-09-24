Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Hà Nội đấu U.17 Nam Định tranh chức vô địch: Kỳ phùng địch thủ

Nguyễn Long
24/09/2025 19:29 GMT+7

Chiều 24.9, trận bán kết 2 VCK giải bóng đá vô địch U.17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 giữa U.17 Thép Xanh Nam Định và U.17 Thể Công Viettel đã diễn ra đầy kịch tính.

Bước vào trận bán kết, U.17 Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng đào tạo trẻ bài bản, trong khi U.17 Thép Xanh Nam Định mới xây dựng lại hệ thống đào tạo bóng đá trẻ thời gian gần đây. 

U.17 Hà Nội đấu U.17 Nam Định tranh chức vô địch: Kỳ phùng địch thủ- Ảnh 1.

U.17 Nam Định (phải) vào chung kết

Ảnh: VFF

Thực tế trên sân cho thấy, U.17 Thể Công Viettel chủ động cầm bóng và tổ chức nhiều pha hãm thành, nhưng sự sắc bén lại thuộc về những pha phản công nhanh của U.17 Thép Xanh Nam Định.

Phút 22, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi thủ môn Quang Trường của U.17 Thép Xanh Nam Định bắt bóng không dính, tạo cơ hội để Viết Đức treo bóng vào trong, giúp Đại Nhân bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U.17 Thể Công Viettel. Bốn phút sau, Đình Vỹ bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Chỉ một phút sau đó, U.17 Thép Xanh Nam Định trừng phạt sai lầm của đối phương: Văn Tuân tung cú sút xa đẹp mắt từ khoảng cách 20 m, gỡ hòa 1-1 ở phút 27.

Không đội nào ghi thêm bàn thắng sau 90 phút so tài, trận đấu phải giải quyết trên chấm luân lưu. U.17 Thép Xanh Nam Định bản lĩnh hơn, giành chiến thắng 4-3 để tiến vào chung kết.

Đương kim vô địch U.17 Hà Nội vào chung kết

Đối thủ của U.17 Thép Xanh Nam Định ở trận chung kết là U.17 Hà Nội – đội bóng đã vượt qua U.17 SHB Đà Nẵng trong trận bán kết 1.

U.17 Hà Nội đấu U.17 Nam Định tranh chức vô địch: Kỳ phùng địch thủ- Ảnh 2.

Đội Hà Nội có cơ hội bảo vệ chức vô địch

Trong hiệp 1, U.17 SHB Đà Nẵng ít có cơ hội để tiếp cận cầu môn đối phương do hàng tiền vệ không kiểm soát được bóng. Dù vậy, những điều chỉnh ở giờ nghỉ giữa hiệp của HLV Đoàn Hùng Sơn giúp cho U.17 SHB Đà Nẵng chơi tốt khi bước vào hiệp 2. Phút 48, Văn Ẩn đá phạt ngay vạch 16,50 m của U.17 Hà Nội, thủ môn Bá Huấn đẩy bóng bật xà dội ra.

Tin Tin lao vào đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho U.17 SHB Đà Nẵng. U.17 SHB Đà Nẵng sau đó tạo thế trận khá tốt trước U.17 Hà Nội. Dù vậy, hàng thủ của đội bóng này khá lúng túng nên giúp cho U.17 Hà Nội có những tình huống sóng gió hơn. Phút 72, Anh Quân để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến quả 11 m. Mạnh Quân đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội đương kim vô địch.

Trận chung kết tranh ngôi vô địch sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 26.9 trên sân Bà Rịa.

