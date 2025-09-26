Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thuyền trưởng đội U.17 Việt Nam giúp U.17 Hà Nội vô địch quốc gia

Đồng Nguyên Khang
26/09/2025 18:32 GMT+7

Chiều 26.9, U.17 Hà Nội đánh bại U.17 Nam Định để giành chức vô địch U.17 quốc gia 2025.

U.17 Hà Nội vô địch xứng đáng

Trên sân Bà Rịa, U.17 Hà Nội giành chiến thắng 3-2 trước U.17 Nam Định trong trận chung kết, qua đó lên ngôi vô địch quốc gia với chuỗi 6 trận bất bại. Ở vòng bảng, thầy trò HLV Cristiano Roland giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa. Sau đó, họ vượt qua U.17 PVF-CAND ở tứ kết, U.17 SHB Đà Nẵng tại bán kết cùng với tỷ số 2-1.

Lối chơi hiện đại, giàu tự tin và đặc biệt là bản lĩnh kiên cường đã giúp đoàn quân trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland bảo vệ thành công ngôi vương U.17 quốc gia và tạo dựng niềm tin nơi người hâm mộ. Đó là minh chứng rằng, khi được đào tạo trong một môi trường bài bản, cầu thủ trẻ hoàn toàn có thể thể hiện sự trưởng thành vượt bậc ở lứa tuổi 17.

Thuyền trưởng đội U.17 Việt Nam giúp U.17 Hà Nội vô địch quốc gia - Ảnh 1.

U.17 Hà Nội vô địch xứng đáng

Thuyền trưởng đội U.17 Việt Nam giúp U.17 Hà Nội vô địch quốc gia - Ảnh 2.

Niềm vui ngất ngây

Thuyền trưởng đội U.17 Việt Nam giúp U.17 Hà Nội vô địch quốc gia - Ảnh 3.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất

Chức vô địch lần này tiếp tục tô đậm bảng vàng thành tích của bóng đá trẻ Hà Nội. Từ 7 chức vô địch U.19, 6 chức vô địch U.21, đến các danh hiệu ở U.17, U.9… tất cả đã phản ánh một hệ thống đào tạo khép kín, chuyên nghiệp và bền vững. Ít CLB nào tại Việt Nam duy trì được mô hình từ U.9 đến đội một như CLB Hà Nội. Đây là nền tảng quan trọng để CLB duy trì vị thế số một ở giải quốc nội, đồng thời đóng góp nguồn nhân lực dồi dào cho các đội tuyển quốc gia.

Dấu ấn của bầu Hiển trong mọi thành công của Hà Nội FC là không thể phủ nhận. Ngay từ khi bắt tay vào bóng đá, ông đã lựa chọn con đường dài hạn – đầu tư vào đào tạo trẻ – thay vì phụ thuộc vào việc mua sắm cầu thủ. Quan điểm "muốn xây nhà cao, phải làm móng chắc" đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt. Và giờ đây, sau gần 20 năm, những thành quả đã tự khẳng định sự đúng đắn của triết lý đó.

Thuyền trưởng đội U.17 Việt Nam giúp U.17 Hà Nội vô địch quốc gia - Ảnh 4.

Các cầu thủ trẻ Hà Nội thi đấu bản lĩnh ở tuổi 17

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Roland nói gì?

HLV Roland chia sẻ sau khi cùng các học trò lên ngôi vô địch: "Nếu không có sự kiên trì đầu tư của lãnh đạo CLB, bóng đá trẻ Hà Nội khó lòng đạt được những thành công như hiện nay. Ở đây, cầu thủ không chỉ được rèn kỹ năng chuyên môn mà còn được đào tạo trong một môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật".

Thuyền trưởng đội U.17 Việt Nam giúp U.17 Hà Nội vô địch quốc gia - Ảnh 5.

Các học trò tung HLV Roland

Lứa U.17 vô địch năm nay sẽ là nguồn bổ sung trực tiếp cho U.19, U.21, rồi đội một trong tương lai gần. Xa hơn, nhiều gương mặt trong số họ hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia trong 5–7 năm tới. Điều này cho thấy chiến lược đào tạo của CLB Hà Nội không chỉ phục vụ cho sự phát triển của CLB, mà còn góp phần vào mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Trong bối cảnh các CLB trong nước còn gặp nhiều khó khăn về đào tạo trẻ, sự thành công của CLB Hà Nội là một thông điệp rõ ràng: chỉ có kiên trì đầu tư vào gốc rễ, bóng đá mới phát triển bền vững. Chức vô địch U.17 quốc gia 2025 không đơn thuần là một danh hiệu, mà là lời khẳng định cho một mô hình phát triển đúng hướng, một nền móng vững chắc để chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Với CLB Hà Nội, đào tạo trẻ không phải nhiệm vụ song song, mà là trung tâm của chiến lược phát triển. Đó là cam kết lâu dài, là hành trình gieo mầm, để hôm nay gặt hái trái ngọt và ngày mai tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ vươn tầm châu lục.

