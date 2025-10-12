Những nhân vật đặc biệt của đội tuyển Việt Nam, không yêu không được!

Kiến tạo tuyệt vời, ghi bàn hoàn hảo

2/3 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ghi vào lưới Nepal trên sân Gò Đậu, đến từ nỗ lực của các cầu thủ đá cánh. Trong bàn mở tỷ số của Tiến Linh ở phút thứ 9, hậu vệ cánh phải Trương Tiến Anh là người tạt bóng rất chính xác, để Tiến Linh khống chế bóng gọn gàng, rồi sút chéo góc ghi bàn. Còn trong bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 72, hậu vệ cánh trái Nguyễn Văn Vĩ lao từ biên vào trung lộ, đón pha bóng bật ra từ tay thủ môn đối phương, trước khi đá bồi vào lưới.

2 trong 3 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Nepal có dấu ấn của các cầu thủ đá cánh Ảnh: Độc Lập

Các cầu thủ thi đấu ở 2 biên cũng là những người hiếm hoi không gây thất vọng ở đội tuyển Việt Nam trong trận đấu cách đây ít ngày. Ở biên phải, Trương Tiến Anh rất tốc độ trong các pha lên tham gia tấn công. Những pha tạt bóng chuẩn xác liên tiếp của cầu thủ đang khoác áo CLB Thể Công Viettel, chính là phương án tấn công hữu hiệu của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu trên sân Gò Đậu, trong bối cảnh nhiều phương án tấn công khác bị đối thủ bắt bài.

Bên cánh đối diện, cầu thủ nhập tịch Cao Pendant Quang Vinh lên công về thủ nhịp nhàng, anh hầu như không mắc lỗi quá nặng trong phòng ngự, đồng thời thỉnh thoảng tung ra một vài pha dứt điểm, khiến đối thủ giật mình khi tham gia tấn công. Sau đó, Nguyễn Văn Vĩ được tung vào sân trong hiệp hai, tăng cường sức tấn công bên cánh trái, hỗ trợ cho Quang Vinh, trước khi Văn Vĩ ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Việt Nam như đã nêu ở trên.

Niềm hy vọng ở trận lượt về, đội tuyển Việt Nam sẽ lại thắng

Phong độ ổn định của các cầu thủ chạy cánh tiếp tục sẽ là niềm hy vọng cho đội tuyển Việt Nam ở trận tái đấu với Nepal vào ngày 14.10 tới đây, trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Đặc biệt, ở trận đấu trên sân Thống Nhất ít ngày tới, HLV Kim Sang-sik có thể tăng cường hàng tiền đạo bằng những cầu thủ có thể hình tốt hơn như Đình Bắc (1,80 m), hoặc Gia Hưng (1,81 m), thay thế cho vị trí của Tuấn Hải (1,72 m). Khi đó, những quả tạt từ 2 cánh của Trương Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh hoặc Nguyễn Văn Vĩ sẽ có người tiếp ứng tốt hơn ở phía trong. Từ đó, hiệu quả của những quả tạt này có cơ hội được nâng lên.

HLV Kim Sang-sik sẽ tăng cường các pha giãn biên ở trận lượt về gặp Nepal? Ảnh: Độc Lập

Ngoài ra, tiền đạo cánh phải Nguyễn Thanh Nhàn cũng có khả năng xuất hiện ngay từ đầu ở trận tái đấu với Nepal. Khi đó, Trương Tiến Anh sẽ có người hỗ trợ ngay phía trên mình và sức tấn công bên phía cánh phải của đội tuyển Việt Nam có thể được tăng lên.

Một khi đối phương phòng ngự dày đặc ở khu vực trung lộ và một khi các pha phối hợp nhóm nhỏ ở trung lộ chưa mang lại hiệu quả cao, các tình huống đá giãn biên sẽ là phương án hợp lý dành cho đội tuyển Việt Nam. Các pha giãn biên này được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nơi mang đến những bàn thắng cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik.