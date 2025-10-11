Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Nepal không có tiền mua đá làm mát, chẳng có gì cả: Đến Việt Nam mới được hưởng điều này…

Thành Đỗ
Thành Đỗ
11/10/2025 18:21 GMT+7

Chiến lược gia người Úc chia sẻ về triết lý huấn luyện, hành trình gian nan cùng đội tuyển Nepal và niềm tin vào sự tiến bộ dù nhỏ nhất, sau trận gặp Việt Nam.

'Tỷ lệ thắng Việt Nam của đội tuyển Nepal chỉ là 1/20'

HLV Matt Ross, người đang dẫn dắt đội tuyển Nepal, nói rằng ông không chạy theo những mục tiêu xa vời. Với ông, điều quan trọng nhất là tình yêu dành cho huấn luyện và mong muốn tạo ảnh hưởng tích cực cho cầu thủ.

"Tôi chỉ biết rằng mình yêu huấn luyện, yêu làm việc cùng đội tuyển. Tôi muốn khi rời đi, đội bóng tốt hơn lúc tôi đến. Nepal thua nhiều hơn thắng, nhưng tôi tin họ đã tiến bộ về cách chơi, về nguyên tắc", ông chia sẻ.

Vị HLV 47 tuổi tin rằng Nepal đang đi đúng hướng sau những kết quả khích lệ trước Singapore (thắng) và Hồng Kông (hòa). "Tỷ lệ thắng trước Việt Nam có thể chỉ là 1/20, nhưng tôi vẫn làm việc mỗi ngày để rút ngắn khoảng cách đó", ông nói.

Đội tuyển Nepal không có tiền mua đá làm mát, chẳng có gì cả: Đến Việt Nam mới được hưởng điều này…- Ảnh 1.

HLV Matt Ross có nhiều năm làm việc ở Đức trước khi dẫn dắt đội tuyển Nepal

ẢNH: KHẢ HÒA

"Cầu thủ chỉ tiến bộ khi được phép mắc lỗi"

Trước khi bén duyên với bóng đá chuyên nghiệp, Matt Ross từng là trọng tài rồi chuyển sang làm giáo viên thể chất. Ông cho rằng kinh nghiệm dạy học giúp mình trở thành HLV tốt hơn:

"Người học chỉ tiến bộ khi họ cảm thấy an toàn, được khuyến khích và được phép mắc lỗi. Tôi cố gắng tạo môi trường đó cho cầu thủ, dùng sự hài hước để khiến họ cởi mở, dám hỏi, dám chia sẻ", ông nói.

Ông kể lại tình huống trong trận gặp Việt Nam khi một trung vệ Nepal mắc lỗi: "Tôi không trách nặng. Tôi chỉ nói: Ý tưởng của cậu đúng - muốn thoát pressing bằng rê bóng - nhưng thời điểm và cách thực hiện sai'. Tôi muốn họ hiểu rằng sai lầm là một phần của học hỏi".

Đội tuyển Nepal không có tiền mua đá làm mát, chẳng có gì cả: Đến Việt Nam mới được hưởng điều này…- Ảnh 2.

HLV Matt Ross chia sẻ rất chân thành về hành trình của ông với nền bóng đá còn nhiều khó khăn như Nepal

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo HLV Matt Ross, cầu thủ giỏi nhất là người được tự do sáng tạo trong khuôn khổ. "Tôi không muốn họ sợ mình. Nỗi sợ chỉ làm họ co lại. Bóng đá nên là sự tự do có giới hạn - giống như người Brazil, họ chơi theo bản năng nhưng vẫn là một đội bóng mạnh", ông lý giải.

"Ở Kathmandu, cầu thủ phải tập trên sân cứng như bê tông"

Sau trận thua Việt Nam 1-3, HLV Matt Ross vẫn tìm thấy nhiều điều đáng mừng.

"Chúng tôi đã ghi bàn vào lưới Việt Nam – điều mà có lẽ trước đây chưa từng làm được. Đó là bàn thắng đầu tiên của Sanish Shrestha cho đội tuyển, một ngày đặc biệt với cậu ấy. Một cầu thủ trẻ khác cũng có trận ra mắt đội tuyển, cả làng của cậu ấy đã bật tivi ăn mừng. Những khoảnh khắc như thế thật đặc biệt", ông xúc động nói.

Tuy nhiên, ông cũng tiếc khi báo chí Nepal và một số ý kiến từ Việt Nam lại nhìn nhận tiêu cực: "Khi tôi tôi nói chuyện với người phụ trách truyền thông, thì được biết báo chí Nepal lại tỏ ra tiêu cực với chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng thấy rằng một số ý kiến từ người Việt Nam cũng rất tiêu cực với đội của các bạn. Trên mạng xã hội, có lẽ người ta dễ nhận được nhiều lượt thích hơn khi tỏ ra tiêu cực, thay vì khen ngợi đối thủ chơi tốt và giành chiến thắng", ông nói.

HLV đội tuyển Nepal tiếc nuối vì thẻ đỏ, quyết tâm hơn ở trận lượt về với Việt Nam

HLV Ross cũng đã chia sẻ về những khó khăn ít ai biết trong quá trình huấn luyện đội tuyển Nepal.

"Chúng tôi sống và tập luyện ở độ cao 1.400 m tại Kathmandu, nhiệt độ đôi khi xuống 0 độ. Việc di chuyển cực kỳ gian nan - 10 cầu thủ bay từ Bangladesh mà phải mất tới 40 giờ mới đến nơi vì bị chia thành nhiều chuyến bay. Hai người bị tụ máu ở chân, không thể thi đấu", ông nói.

Đội bóng của ông không có chuyên viên massage, không có thanh protein, thậm chí không có đá làm mát. "Ở Kathmandu chúng tôi còn chẳng có tiền mua đá. Mọi người không biết rằng chúng tôi chẳng có gì cả", ông nói.

Đội tuyển Nepal không có tiền mua đá làm mát, chẳng có gì cả: Đến Việt Nam mới được hưởng điều này…- Ảnh 3.

Các cầu thủ Nepal đã có trận đấu quả cảm trước đội bóng được đánh giá cao hơn nhiều là Việt Nam

ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù vậy, ông vẫn coi trận thua 1-3 trước Việt Nam là kết quả tốt trong bối cảnh đó: "Hai buổi tập ở Việt Nam là lần đầu tiên chúng tôi được tập trên sân cỏ tự nhiên. Ở quê nhà, họ chỉ tập trên sân nhân tạo 20 năm tuổi, cứng như bê tông. Sau mỗi buổi tập, ai cũng đau lưng, mỏi cơ. Tôi không thể tập nặng hơn vì họ cần hồi phục. Tôi tin vào hành trình này, dù ai đó không thấy".

Với HLV Matt Ross, việc dẫn dắt Nepal không chỉ là công việc mà là một hành trình gieo niềm tin: "Không ai biết hết những gì chúng tôi phải trải qua. Nhưng tôi tin rằng mỗi ngày nỗ lực, mỗi cầu thủ tiến bộ, là chúng tôi đã chiến thắng".

Khám phá thêm chủ đề

