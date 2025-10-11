Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam và ông Kim tặng quà đặc biệt đến người hâm mộ TP.HCM

Linh Nhi
Linh Nhi
11/10/2025 17:57 GMT+7

Trận gặp Nepal lúc 19 giờ 30 ngày 14.10 là dịp để đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik tặng món quà đặc biệt đến người hâm mộ TP.HCM.

Đội tuyển Việt Nam và ông Kim tặng quà đặc biệt đến người hâm mộ TP.HCM- Ảnh 1.

Xuân Mạnh ăn mừng ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam

ảnh: Độc Lập

Trận đấu đặc biệt của đội tuyển Việt Nam

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 14.10, trên sân Thống Nhất sẽ diễn ra trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, trận đấu khá đặc biệt vì Nepal mới là "đội chủ nhà" trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik làm khách.

Đội tuyển Việt Nam và ông Kim tặng quà đặc biệt đến người hâm mộ TP.HCM- Ảnh 2.

Thầy Kim...

Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Việt Nam và ông Kim tặng quà đặc biệt đến người hâm mộ TP.HCM- Ảnh 3.

Cùng các học trò ở sân Thống Nhất

Ảnh: Ngọc Linh

Ngoài ra, đây cũng sẽ là cơ hội để ông Kim ra mắt người hâm mộ TP.HCM. Việc có ít nhất 1 trận đấu trên sân Thống Nhất luôn là truyền thống được duy trì qua các đời HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ngoại trừ HLV Philippe Troussier đã thất bại và phải rời đi sớm.

Thực tế, TP.HCM ghi nhận cộng đồng rất đông đảo người Hàn Quốc sinh sống, học tập và làm việc. Do đó ông Kim sẽ có thể kỳ vọng nhận được sự cổ vũ của những CĐV đồng hương của mình. Bản thân người tiền nhiệm Park Hang-seo cũng đã nhận được sự chào đón đặc biệt tương tự.

Khát khao của Tiến Linh

Đội tuyển Việt Nam và ông Kim tặng quà đặc biệt đến người hâm mộ TP.HCM- Ảnh 4.

Tiến Linh đứng trước cơ hội quân bình cột mốc ghi bàn của HLV Lê Huỳnh Đức

ảnh: Độc Lập

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ đánh dấu ngày trở lại sân Thống Nhất lần đầu tiên sau 3 năm xa cách, kể từ cuối triều đại HLV Park Hang-seo vào cuối năm 2022, nơi chúng ta thắng Ấn Độ và Singapore ở cúp giao hữu Hưng Thịnh.

Bên cạnh đó, tiền đạo Tiến Linh cũng sẽ nhập cuộc với động lực rất lớn vì sân Thống Nhất cũng chính là sân nhà của anh, trong tư cách đội trưởng CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) kể từ khi đầu quân đến đây đầu mùa bóng này.

Tiến Linh càng khát khao sẽ ghi bàn hơn vì đang tiến sát kỷ lục ghi bàn của HLV trưởng CLB CA TP.HCM Lê Huỳnh Đức cho đội tuyển Việt Nam, khi bàn mở tỷ số trước Nepal ngày 9.10 đã giúp anh chỉ còn kém người thầy 1 bàn (26 so với 27 bàn).

