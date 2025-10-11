HLV Nepal lại tiết lộ điều cực bất ngờ sau trận thua đội tuyển Việt Nam: ‘CĐV rất sốc dù…’

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam, HLV Nepal đã tiết lộ về thứ triết lý bóng đá mà ông đang áp dụng cho đội tuyển Nepal.

Từ trọng tài biên đến HLV đội tuyển quốc gia Nepal

*Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, ông từng nói rằng mình bắt đầu làm trọng tài từ khi còn rất trẻ, đúng không?



HLV Matt Ross: Tôi bắt đầu làm trọng tài khi mới khoảng 13-14 tuổi và tiến bộ khá nhanh, cho đến khi được cầm còi ở các trận thuộc giải hạng nhì Úc, rồi làm trọng tài biên tại giải mà nay gọi là A-League - khi đó mang tên National Soccer League, vào cuối thập niên 1990. Khi ấy, giấc mơ của tôi là được dự World Cup 2002 tại Hàn Quốc. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, nhưng tôi vẫn còn rất trẻ, chỉ ngoài 20 tuổi, nên có lẽ quá tham vọng và nóng lòng. Tôi rất tận tụy nhưng chưa hiểu rõ mình còn thiếu điều gì.

HLV Matt Ross chia sẻ ông có thói quen mặc vest chỉnh tề khi ra sân chỉ đạo ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Kim Sang-sik Ảnh: Độc Lập

Đôi bên sắp đối đầu ngày 14.10 Ảnh: Độc Lập

Vì nhiều lý do, tôi không được chọn cho World Cup 2002. Điều đó khiến tôi thực sự suy sụp, vì đã dành nhiều năm rèn luyện, hi sinh và cống hiến cho nghề trọng tài. Tôi bỏ nghề ngay sau đó, khi mới 22 tuổi - còn quá trẻ với một trọng tài. Sau này nhìn lại, tôi nghĩ đó là sai lầm, nhưng chính cú sốc ấy đã đưa tôi trở lại sân cỏ - lần này với tư cách cầu thủ rồi giáo viên, và dần trở thành HLV.

Khi vừa dạy học vừa chơi bóng, tôi nhận ra mình không phải cầu thủ giỏi, nhưng lại rất yêu bóng đá và muốn gắn bó với nó. Việc huấn luyện đến rất tự nhiên, ban đầu chỉ để được sống cùng bóng đá. Tôi không đặt mục tiêu đạt đẳng cấp cao, chỉ muốn tham gia vì tình yêu. Nhưng theo thời gian, tôi học thêm các khóa huấn luyện, trình độ tăng lên, rồi mọi thứ nối tiếp nhau. Nhiều năm sau, giờ đây tôi đang ở Việt Nam, dẫn dắt đội tuyển Nepal - một hành trình thật điên rồ.

*Chúng tôi thấy ông tự tay thiết lập hệ thống phân tích video trong các trận đấu ở Việt Nam. Có phải vì kỹ năng ấy mà ông vẫn tự làm đến giờ?

HLV Matt Ross: Đúng vậy. Ở hầu hết các nơi tôi từng làm việc - trừ Hàn Quốc - tôi không có chuyên viên phân tích riêng. Từ khi học được kỹ năng đó, tôi luôn tự thực hiện. Tôi thích tự tay xử lý, vì khi xem video, tôi hiểu rõ cầu thủ hơn. Trước trận gặp Việt Nam, tôi đã xem bốn, năm trận gần nhất của đội. Tôi vẫn tư duy như một chuyên viên phân tích. Ở Hàn Quốc thì khác, chúng tôi có đội ngũ chuyên viên rất giỏi, nhưng ở những nơi khác tôi đều duy trì thói quen tự làm.

Các cầu thủ Nepal đã thi đấu nỗ lực ở trận lượt đi và thực tế đã gây ra khó khăn cho đội chủ nhà ẢNH: ĐỘC LẬP

Có thể nghe lạ, nhưng ở Nepal, mỗi khi thua, dư luận trong nước vẫn sốc và thất vọng. Dù ai cũng biết đội tuyển Việt Nam mạnh hơn, nhưng khi Nepal thua, họ vẫn chỉ trích. Các bạn chỉ cần đọc mạng xã hội là thấy. Ví dụ ở đợt FIFA Days trước, chúng tôi hòa Bangladesh 0-0 - đội có cầu thủ từng khoác áo Leicester City và nhiều cầu thủ gốc nước ngoài - đó là một kết quả tốt, nhưng mạng xã hội vẫn tràn ngập lời chê trách. Nên tôi có thể nói rằng áp lực ở Nepal cũng lớn, chỉ khác về quy mô mà thôi.

*Trong trận gặp Việt Nam, các cầu thủ Nepal rất hiếm khi phá bóng lên, thường cố gắng chuyền ra từ sân nhà. Có phải đó là triết lý của ông?

HLV Matt Ross: Không hẳn. Tôi là người thực tế. Nếu cần phá bóng lên khán đài, tôi sẽ bảo họ làm vậy. Trong trận đó, chúng tôi không có tiền đạo, nên không thể đá dài. Tôi ưu tiên an toàn và cân bằng hơn là triết lý. Tôi không bao giờ mang “triết lý cố định” đến đội bóng rồi bắt cầu thủ phải tuân theo. Tôi nhìn vào con người mình có, rồi điều chỉnh.

Trận lượt về vẫn sẽ rất khó khăn cho các cầu thủ Nepal ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở Frankfurt, tôi có những cầu thủ đẳng cấp, họ biết mình phải làm gì - tôi chỉ việc hỗ trợ. Ở Thụy Điển, bóng đá thiên về thể lực và ưa chuộng sơ đồ 4-4-2, nên tôi cũng linh hoạt theo. Ở Trung Quốc, khi huấn luyện trẻ, tôi dạy họ nhiều sơ đồ khác nhau như 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 hay kim cương - để họ hiểu bóng đá toàn diện hơn. Với Nepal, tôi hiểu kỹ thuật và trải nghiệm của cầu thủ còn hạn chế, đặc biệt khi họ không có giải vô địch quốc gia suốt hơn 850 ngày. Một số cầu thủ 25-27 tuổi nhưng chưa từng qua đào tạo bài bản. Họ đang học ngay trên sân, trước hàng chục nghìn khán giả, ở vòng loại Asian Cup - đó là một “lớp học” cực kỳ khắc nghiệt.

*Ông biết danh thủ Úc Harry Kewell chứ? Ông ấy vừa tới Việt Nam nhậm chức HLV trưởng CLB Hà Nội.

Tất nhiên là biết. Chúng tôi cùng thế hệ. Khi tôi còn làm trọng tài ở các giải trẻ quốc gia, anh ấy thi đấu cho Học viện Thể thao Quốc gia ở Canberra - nơi đã đào tạo nên cả thế hệ vàng của Úc như Mark Viduka, Mark Schwarzer và Harry Kewell.

Anh ấy là huyền thoại, và tôi thật lòng mong anh ấy thành công ở đây - giống như Ange Postecoglou đang làm tại Anh. Tôi hy vọng Harry sẽ tới sân xem trận đấu ngày 14 tới. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ mời anh ấy một ly cà phê và nói chuyện bóng đá thật lâu.

*Xin cảm ơn những chia sẻ của ông.

Trận đấu giữa đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 14.10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Ở trận lượt về này, đội tuyển Nepal được xác định là đội chủ nhà.