Huyền thoại kiến trúc Renzo Piano: 'Nhà hát Opera Hà Nội là dự án tôi yêu thương nhất'

Huyền thoại kiến trúc và tình yêu Hà Nội

Được thiết kế bởi huyền thoại kiến trúc Renzo Piano, được kỳ vọng là công trình mang tính biểu tượng của Việt Nam, nằm trong danh sách những nhà hát nổi tiếng nhất thế giới. Ít ai biết rằng, từng ghi danh bởi rất nhiều công trình kiến trúc trên khắp toàn cầu, huyền thoại Renzo Piano lại có một tình yêu đặc biệt dành cho Nhà hát Opera Hà Nội.

Với hiệu ứng ngọc trai, Nhà hát Opera Hà Nội phản chiếu sắc thái đa dạng của bầu trời, đẹp tuyệt mỹ trong ánh hoàng hôn

Không thể có mặt trong lễ Khởi công dự án tại Hà Nội vào ngày 5.10, huyền thoại gửi lời nhắn và cảm xúc đặc biệt với công trình mà ông dành rất nhiều tâm huyết: “Dù hôm nay không thể hiện diện cùng các bạn, nhưng trái tim tôi vẫn ở đây. Tôi gửi đến tất cả lời chúc tốt lành và niềm hân hoan trọn vẹn cho ngày hôm nay. Tôi yêu dự án này, và tôi tin rằng đây là dự án tôi yêu thương nhất. Bởi dự án này gắn với âm nhạc, mà âm nhạc là đam mê của tôi. Và nhà hát là một hòn đảo, nơi luôn mang trong mình sự màu nhiệm. Giữa sóng nước, hòn đảo âm nhạc này sẽ diễm lệ hơn và đầy phép màu. Điều tuyệt vời nhất với tôi là được tạo nên một công trình nơi mọi người cùng tìm về, cùng nhau lắng nghe âm nhạc, tận hưởng và sẻ chia niềm hạnh phúc”.

Huyền thoại Renzo Piano có những rung cảm mãnh liệt với những giá trị văn hóa của nhân loại, vì vậy các công trình của ông luôn tôn vinh lõi văn hóa của vùng đất nơi nó ngự trị.

Ở độ tuổi hơn 80, Renzo Piano dành tình yêu đặc biệt với nét văn hóa và những trầm tích lịch sử của Hà Nội nghìn năm văn hiến. Ông muốn dồn tất cả tâm huyết, sức lực và toàn bộ tinh hoa cả đời làm nghề của mình vào công trình mà ông cho là tác phẩm ông yêu thương nhất.

Renzo Piano đã nhận nhiều giải thưởng danh giá trong suốt 60 năm sự nghiệp của mình như Pritzker Prize, được xem là giải Nobel của ngành kiến trúc.

Từng ấp ủ 40 năm nghiên cứu công nghệ kết cấu vỏ mỏng - một công nghệ vô cùng phức tạp và cầu kỳ, huyền thoại kiến trúc mong muốn lần đầu tiên ứng dụng công nghệ đỉnh cao này vào mái vòm Nhà hát Opera Hà Nội. Trong hình dáng gợi nhắc những viên ngọc trai nhô lên mặt nước Hồ Tây, mái vòm nhà hát hiện lên mềm mại và thơ mộng nhưng vẫn đậm nét đương đại.

Đặc biệt, mái vòm sử dụng hiệu ứng ngọc trai để tôn vinh vẻ đẹp dung dị, nguyên bản và thuần khiết của thiên nhiên. Hồ Tây gắn liền với những khoảnh khắc đã đi vào thơ ca và tâm khảm của người Hà Nội, và ngọc trai sẽ phản ánh sự chuyển động đó của thời gian trên mái vòm. Nhà hát Opera Hà Nội vì thế sẽ kể câu chuyện Hồ Tây, với những khoảnh khắc diệu kỳ, khi tím mờ, khi bảng lảng sương khói, lúc phản chiếu ánh cam rực rỡ của mặt trời…

Với Nhà hát Opera Hà Nội, huyền thoại Renzo Piano sẽ làm sống dậy một Hà Nội văn hiến, không chỉ là những giá trị văn hóa đã trường tồn với thời gian, mà còn là văn hóa tiên tiến, tiệm cận với những giá trị tinh hoa của thế giới.

Huyền thoại kiến trúc Renzo Piano gửi lời chúc, tình yêu tới Nhà hát Opera Hà Nội khởi công ngày 5.10

Một tài năng, một nhân cách lớn

Trong một bài phỏng vấn với kiến trúc sư Renzo Piano năm 2018, CNN mô tả ông là một người Ý "quyến rũ". Sự quyến rũ ấy toát lên bởi sự niềm nở, dễ gần và đặc biệt, ông không phải một người thích khoa trương hay thích được ca tụng. Đó chính là con người của huyền thoại Renzo Piano, luôn lặng lẽ làm việc, cống hiến cho nhân loại, bằng những công trình có thể "thay đổi thế giới". Với những cống hiến không mỏi mệt, bậc thầy kiến trúc Renzo Piano được giới kiến trúc và truyền thông quốc tế không thể ngừng nhắc tên, như một "ngôi sao" của kiến trúc hiện đại thế giới.

Kiến trúc sư Renzo Piano (áo xám) dành trọn tâm huyết cho dự án Nhà hát Opera Hà Nội





Sinh năm 1937 ở Genoa, Ý, huyền thoại Renzo Piano được biết đến là một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Ngay từ khi còn trẻ, ông cùng cộng sự của mình - Richard Rogers xuất sắc vượt qua hơn 600 đối thủ trên khắp thế giới, trong đó có nhiều kiến trúc sư nổi tiếng để giành quyền thiết kế công trình tâm huyết của cựu Tổng thống Pháp Georges Pompidou, một trái tim văn hóa giữa Paris cổ kính - Trung tâm Georges Pompidou. Sau này, ông còn cống hiến nhiều tác phẩm để đời như The Shard ở London, Anh; tòa nhà chọc trời trụ sở của The New York Times; Nhà hát Parco della Musica Auditorium tại Ý…

Renzo Piano không đơn thuần là một kiến trúc sư đại tài. Các thế hệ kiến trúc sư đương đại tôn kính ông bởi những triết lý thiết kế luôn tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử và cống hiến cho nhân loại. Một trong những hình ảnh người ta nhớ nhất đến ông là vẻ mặt say sưa thuyết trình "Bạn không chỉ đơn giản là một người làm xây dựng, mà còn là một công dân, vì thế bạn cần tạo ra nơi trú ẩn của con người, của cộng đồng nhân loại" hay "Một trong những vẻ đẹp tuyệt vời của kiến trúc là vào thời điểm sinh ra, nó như bắt đầu một cuộc sống mới".

Nhật báo của Anh, tờ Financial Times gọi Renzo Piano là một trí tuệ không mỏi mệt, dù giờ đây, ở độ tuổi hơn 80, ẩn sau đôi mắt xanh vẫn là những khao khát mãnh liệt cho nhân loại. Trong tất cả tác phẩm của mình, ông thể hiện những rung cảm mạnh mẽ của mình với thiên nhiên, văn hóa và con người. Huyền thoại kiến trúc từng thiết kế một bệnh viện nhi ở Uganda, với đất sét đỏ, gỗ, cát sỏi..., những chất liệu khiến ông xúc động khi tới đất nước ở "lục địa đen" này. Nhật báo New York Times từng gọi sân bay Kansai, một tác phẩm của ông là "công trình ngoạn mục nhất được xây dựng, một công trình kỹ thuật ấn tượng", bởi sân bay có cấu trúc mỏng nhẹ để đối phó với nguy cơ động đất.

Ngay tại quê hương Ý của mình, ông cũng được gọi là "một anh hùng" khi thành lập nhóm kiến trúc sư trẻ G124, trả lương để xây dựng những công trình nhằm khôi phục ngoại ô đất nước. Hay lần khác, bằng sự xúc động tột cùng sau sự cố sập cầu Morandi, ông dành tặng cho quê hương bản thiết kế cây cầu mới bắc qua sông Polcevera và dành cả năm để trực tiếp giám sát thi công.

Bằng những cống hiến của mình, huyền thoại Renzo Piano là người Ý đầu tiên có mặt trong Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới, trên thời báo TIME năm 2006. Chưa hết, ông cũng nhận nhiều giải thưởng danh giá trong suốt 60 năm sự nghiệp của mình, trong đó có Pritzker Prize, được xem là giải Nobel của ngành kiến trúc. Kiến trúc sư Renzo Piano đã thực sự trở thành một tượng đài mà giới kiến trúc toàn thế giới phải ngưỡng mộ và kính trọng.