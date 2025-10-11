U.23 Việt Nam ‘đi một ngày đàng học một sàng khôn’, ra sân gần nửa đêm tại UAE

U.23 Việt Nam đấu quân xanh cực xịn

Đó là trận đấu HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh thiếu vắng đến 8 gương mặt quen thuộc đang tập trung đội tuyển VN như Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Trung Kiên, Phi Hoàng, Nhật Minh, Hiểu Minh, Xuân Bắc. Bù lại, những cái tên ít được ra sân trước đó trong 2 giải đấu chính thức U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026 khi được trao cơ hội đã phản ứng rất tốt. Trong hiệp 1, khi Văn Hà, Quốc Cường, Bảo Long, Công Phương, Thành Đạt được sắp đá chính đã tạo ra thế trận lấn lướt đối thủ vào bán kết 2016, HCĐ 2018 và từng 6 lần liên tiếp dự VCK giải U.23 châu Á. Các con số rất ấn tượng, chỉ ra U.23 VN đã kiểm soát bóng vượt trội (63% so với 37%), số dứt điểm trúng đích cũng gấp đôi (4 so với 2), tạo ra đến 5 cơ hội ăn bàn so với chỉ 2 của Qatar.

U.23 VN đang hoàn thiện bản thân, đặc biệt là hàng công trên đất UAE ẢNH: VFF





Sang hiệp 2, khi U.23 VN có nhiều sự thay đổi để số còn lại vào sân thi đấu, thế trận vẫn nghiêng về chúng ta, kể cả sau bàn thua phút 75 từ tình huống cố định. Đáng tiếc là rất nhiều cơ hội tạo ra, trong đó Văn Thuận có 2 tình huống rất "ngon ăn", đều không tận dụng thành công. Nhìn chung, U.23 VN có thể thua về mặt tỷ số (0-1) nhưng đã đạt yêu cầu về cách triển khai lối chơi, tạo ra sự áp đặt thế trận trước đối thủ mạnh, cũng sẽ tham dự VCK giải U.23 châu Á 2026 tới.

Quyết thắng trận tái đấu

Hôm qua (10.10), HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã cho số cầu thủ thi đấu nhiều được nghỉ ngơi, trong khi phần còn lại tập gym tại khách sạn. Đội bóng sẽ có 2 ngày chuẩn bị và phục hồi, trước khi bước vào trận giao hữu "lượt về" với U.23 Qatar vào lúc 22 giờ (19 giờ địa phương) ngày 13.10. Dự kiến, BHL sẽ trao cơ hội đá chính cho những cầu thủ vào sau ở trận trước như tiền vệ Việt kiều Trần Nam Trung, Nguyễn Vadim cùng Nam Hải, Văn Thuận, Thái Sơn, Minh Phúc, Long Vũ hay Quang Kiệt. Đây có thể xem là cơ hội quý giá để những gương mặt đầy khát khao này "ghi điểm" trong mắt HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh và tất nhiên là HLV Kim Sang-sik. Ông Kim đang tập trung cùng đội tuyển VN đá 2 trận với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, nhưng vẫn cập nhật liên tục và đầy đủ về thông số, màn trình diễn của các học trò trẻ.

Yêu cầu đề ra rất rõ ràng, U.23 VN phải tiếp tục thể hiện được cách chơi áp đặt để phong tỏa ý đồ triển khai bóng của Qatar - điều chúng ta đã làm rất tốt ở vòng loại U.23 châu Á. Tỷ lệ bóng đưa vào khu vực cấm địa của chúng ta ở trận trước đã khá tốt với 10 đường chuyền (6 thành công), có 6 đường tạt bóng từ biên (3 tình huống chính xác). Có thể thấy U.23 VN đang khá cân bằng trong tấn công kết hợp trung lộ và ở 2 cánh. Vấn đề là BHL muốn các cầu thủ cần cải thiện số lượng và đặc biệt là độ hiệu quả hơn nữa. Có một thực tế, U.23 VN vẫn chưa đủ bình tĩnh để tận dụng một cách hoàn hảo và chính xác những cơ hội đã tạo được. Trận đấu lượt về sắp tới sẽ là cơ hội cho những chân sút "điều chỉnh" góc nhắm chính xác và hợp lý hơn, để U.23 VN hoàn thiện bản thân hướng đến SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.