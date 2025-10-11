Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thử đoán HLV Kim Sang-sik sẽ thử nghiệm những gì khi Việt Nam tái đấu Nepal?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
11/10/2025 20:33 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam vận hành thiếu trơn tru trong trận đấu với Nepal ngày 9.10, nên khả năng cao HLV Kim Sang-sik sẽ hướng đến việc thử nghiệm vị trí mới cho trận tái đấu với chính Nepal sau đây ít ngày.

Sẽ có thay đổi ở mọi tuyến?

Có khá nhiều vị trí của đội tuyển Việt Nam thi đấu dưới sức, dẫn đến chuyện chúng ta chỉ thắng chật vật Nepal 3-1 ngày 9.10 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Có thể những vị trí thi đấu dưới sức này sẽ được HLV Kim Sang-sik thay thế bằng người khác trong trận đấu tiếp theo, nhất là trong tay vị HLV người Hàn Quốc đang có sẵn những nhân sự đủ sức tạo nên những sự đổi thay.

Thử đoán HLV Kim Sang-sik sẽ thử nghiệm những gì khi Việt Nam tái đấu Nepal? - Ảnh 1.

Nhiều vị trí của đội tuyển Việt Nam thi đấu chưa tốt ở trận gặp Nepal

Ảnh: Độc Lập

Ví dụ như trong khung thành, thủ môn Đặng Văn Lâm sau một thời gian xa đội tuyển quốc gia, có vẻ như anh chưa bắt nhịp lại với nhịp điệu của đội tuyển Việt Nam. Thủ thành đang khoác áo CLB Ninh Bình vẫn còn đó điểm yếu cố hữu trong các pha tranh bóng bổng, khả năng chỉ huy hàng hậu vệ trong những tình huống chống bóng bổng, cũng như khả năng chơi bóng bằng chân.

Văn Lâm 1 lần phá bóng hỏng khi xử lý bóng bằng chân trong tình huống hết sức đơn giản ở đầu hiệp 2. Còn ở bàn thua duy nhất của đội tuyển Việt Nam ở phút 17, Đặng Văn Lâm khá bị động khi đối thủ tổ chức đá phạt và treo bóng vào khu vực cấm địa của đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế, đây có thể là yếu tố để HLV Kim Sang-sik tính đến chuyện trao cơ hội cho thủ môn đang lên Trần Trung Kiên ở trận đấu tới.

Ngay phía trên Đặng Văn Lâm, trung vệ Phạm Xuân Mạnh đã chậm thấy rõ so với thời điểm anh cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 cách đây gần 1 năm. Xuân Mạnh trực tiếp ghi bàn cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik ở phút 66. Tuy nhiên, ở nhiệm vụ chính của mình là phòng ngự, Xuân Mạnh chơi không quá hay, anh cũng có 1 pha phá bóng hỏng rất nguy hiểm ở đầu hiệp 2, cộng với nhược điểm trong các pha không chiến, do bất lợi lớn về thể hình (cao 1,73 m). Trên băng ghế dự bị, đội tuyển Việt Nam có trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m) sẵn sàng bổ sung cho khuyết điểm này của hàng thủ.

Thay đổi để tăng tính cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, khó nói Lê Phạm Thành Long hoàn thành nhiệm vụ ở trận đấu vừa rồi. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) chuyền bóng hỏng khá nhiều. Khả năng thu hồi bóng của Thành Long cũng không quá giỏi, vì bất lợi về thể hình (1,65 m). Thành Long chưa ăn ý với ngôi sao hàng đầu ở hàng tiền vệ là Hoàng Đức. Thế nên, Đức Chiến (1,81 m) có thể là lựa chọn khác của HLV Kim Sang-sik, cho trận đấu vào ngày 14.10 tới đây trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Đức Chiến có thể giúp ông Kim giải quyết phần lớn các điểm yếu vừa nêu của Thành Long.

Thử đoán HLV Kim Sang-sik sẽ thử nghiệm những gì khi Việt Nam tái đấu Nepal? - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có sự thay đổi khi tái đấu Nepal?

Ảnh: Độc Lập

Còn trên hàng tiền đạo, không loại trừ khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ thay người đá cặp với Tiến Linh. Cả 3 tiền đạo trẻ Đình Bắc, Gia Hưng và Thanh Nhàn đều thể hiện tốt khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu trên sân Gò Đậu tối 9.10. Một trong số họ có thể thay vị trí của Phạm Tuấn Hải ở trận tái đấu với Nepal, nhằm tạo sức bật mới, tăng tốc độ tấn công cho đội tuyển Việt Nam.

Thay đổi ở đội tuyển Việt Nam vào lúc này là cần thiết. Những sự thay đổi, nếu xảy ra, vừa giúp cho các cầu thủ trẻ có cơ hội được thể hiện, vừa giúp cho toàn đội sửa được các điểm yếu của chính mình trong trận đấu đã qua, vừa tạo ra tính cạnh tranh giữa các vị trí với nhau. Điều này sẽ thôi thúc mọi thành viên của đội tuyển Việt Nam không ngừng phấn đấu, giữ sự tập trung cao độ khi họ được hiện diện trên sân.

