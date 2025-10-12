Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam
12/10/2025 13:28 GMT+7

Chiến thắng 3-1 trước Nepal trong trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam giành lợi thế lớn trước trận tái đấu ngày 14.10.

Cao Pendant Quang Vinh chơi sáng nước

Một trong những điểm sáng của đội tuyển Việt Nam chính là màn trình diễn đầy hứng khởi và hiệu quả của hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh. Cầu thủ Việt kiều đã chơi xông xáo, tự tin và kỹ thuật. 

Cao Pendant Quang Vinh làm ‘sếp trưởng’ lượt về, Văn Lâm sẽ biết phát động tấn công bằng chân?- Ảnh 1.

Khi được thay ra nghỉ, Duy Mạnh trao băng đội trưởng cho Quang Vinh

Ảnh: Nguyên Khang

Cao Pendant Quang Vinh làm ‘sếp trưởng’ lượt về, Văn Lâm sẽ biết phát động tấn công bằng chân?- Ảnh 2.

Cao Pendant Quang Vinh đã chơi tốt và rất có thể anh được làm đội trưởng lượt về vào ngày 14.10


Pha đi bóng lắt léo rồi căng ngang vào trong để Tuấn Hải dứt điểm là một minh chứng rõ nét cho phẩm chất kỹ thuật của cầu thủ đang khoác áo CLB CAHN

Dù tình huống này không chuyển hóa thành bàn thắng do Tuấn Hải di chuyển hơi sớm, nhưng nó cũng cho thấy sự kết nối ngày một ăn ý giữa các tuyến. 

Sự xuất hiện của các nhân tố trẻ ở hiệp 2 trong trận lượt đi cũng đáng để nhắc đến. Rõ ràng sự góp mặt của Văn Vĩ, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Gia Hưng đã giúp cho hàng công của chúng ta trở nên linh hoạt, đột biến và giàu sức sống hơn.

Tính hiệu quả của các nhân tố trên băng ghế dự bị của Việt Nam một lần nữa khẳng định sự vượt trội về chất lượng cầu thủ cũng như chiều sâu đội hình. 

Điểm trừ của đội tuyển Việt Nam

Điểm trừ của đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi và cũng cần phải triệt để rút kinh nghiệm cho trận lượt về đó là khả năng chống bóng bổng của hàng thủ và những pha xử lý cá nhân của thủ thành Văn Lâm

Các hậu vệ đã gần như là đứng xem S.Shrestha bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hoà 1-1, còn thủ môn Văn Lâm đứng như trời trồng và không có bất cứ phản xạ nào để can thiệp. Suốt cả trận đấu, Lâm không gặp nhiều áp lực nhưng lại khá lúng túng với những tình huống kiểm soát bóng và phát động tấn công bằng chân ở phần sân nhà. 

Điều này khiến cho cách chơi của đội tuyển Việt Nam chưa thực sự mượt mà và thỉnh thoảng vẫn tạo ra những khoảnh khắc lo lắng cho người hâm mộ. Dẫu vậy, với thế trận áp đảo và những tín hiệu tích cực về cả con người lẫn chiến thuật, chiến thắng 3-1 là kết quả xứng đáng cho tuyển Việt Nam. 

Nhiệm vụ giành 6 điểm trọn vẹn trước Nepal giờ đây trong tầm tay, và điều quan trọng hơn là HLV Kim cùng các học trò cần tiếp tục hoàn thiện mình trước khi bước vào trận làm khách tại Lào, rồi sau đó là cuộc chạm trán đầy thử thách với Malaysia.

