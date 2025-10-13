Xác định các kênh phát trực tiếp trận lượt về Nepal đấu Việt Nam: Người xem tha hồ chọn

Hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt hơn ở lượt đi

Vào ngày 9.10, đội tuyển VN đã có chiến thắng 3-1 trước Nepal, nhưng khán giả rời sân còn chút tiếc nuối, chưa thật hài lòng. Nepal với đội hình nhiều cầu thủ trẻ đã thể hiện được khát vọng, tinh thần quyết tâm và hàng phòng ngự được tổ chức tốt, chịu khó đeo bám. Tuy nhiên các học trò HLV Kim Sang-sik đã chơi trên cơ hoàn toàn, dù vẫn gặp vấn đề trong chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Đội tuyển VN vượt trội so với Nepal ẢNH: ĐỘC LẬP

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương tin tưởng mọi thứ sẽ khác ở trận lượt về. "Quan trọng là mục tiêu giành chiến thắng đã đạt được, tạo đà cho màn trình diễn tốt hơn ở trận lượt về. Cả trận Nepal chỉ sút 2 quả và có 1 quả phạt góc cho thấy họ tập trung vào phòng ngự. Bàn thua của chúng ta là một tai nạn khi hàng thủ mất tập trung. Thêm vào đó, việc V-League đang diễn ra căng thẳng và chỉ có vài ngày chuẩn bị khiến nhiều vị trí của đội tuyển VN chưa có thể lực tốt nhất. Nhưng ở trận lượt về, một khi đã rõ cách xây dựng hệ thống phòng ngự của Nepal, tôi tin hàng công đội tuyển VN sẽ chơi tốt hơn nhiều", ông Xương nhận xét.

Ưu tiên sự chắc chắn

Chuẩn bị cho trận lượt về trên sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik đang cân nhắc điều chỉnh ở hàng phòng ngự khi trung vệ Bùi Tiến Dũng tái phát chấn thương lưng. Vào lúc này đội tuyển VN còn có trung vệ trẻ Nhật Minh sở trường đá trung vệ lệch trái, trong khi Quang Vinh Pendant cũng có thể chơi ở vị trí này. Trong trường hợp ông Kim muốn kéo Nhật Minh thế chỗ Tiến Dũng, rất có thể biên trái sẽ được trao cho tuyển thủ U.23 Phi Hoàng, Văn Khang hoặc đàn anh Văn Vĩ. Ở giữa sân, Thành Long trận trước phải rút ra sớm vì chấn thương sẽ được cân nhắc thay bằng Đức Chiến vốn đặc biệt ăn ý với Hoàng Đức ở Ninh Bình FC. Mặc dù vậy, ông Đoàn Minh Xương cho rằng HLV Kim Sang-sik sẽ không tạo ra quá nhiều xáo trộn.

Ông Xương bày tỏ: "Các cầu thủ đều rất nỗ lực thi đấu, nhưng BHL sẽ phải bảo toàn lực lượng không chỉ cho đội tuyển quốc gia mà còn để làm sao họ khỏe mạnh trở lại V-League. Hai mục tiêu hàng đầu của đội tuyển VN lúc này là giành chiến thắng và tìm kiếm nhân tố mới cho bài toán đường dài. HLV Kim Sang-sik là người rất cẩn trọng. Ở trận lượt đi, khi diễn biến trên sân không thuận lợi như ý muốn, ông không có sự thử nghiệm nào mà chỉ gia tăng tấn công khi chơi hơn người. Sẽ không bất ngờ nếu ông Kim giữ nguyên phần lớn đội hình xuất phát dù trạng thái thể lực của các cầu thủ đã cao hơn khi bước vào trận đấu thứ 2. Nếu đội tuyển VN có cách biệt tỷ số và thế trận tốt trong hiệp 1 sẽ cho phép HLV Kim tìm kiếm thử nghiệm mới cho đội tuyển VN.

Quan trọng nhất vẫn là chiến thắng. Ông Kim sẽ không thay đổi nhiều, nếu có thì phần lớn đến từ những vị trí gặp vấn đề về sức khỏe. Trận trước, hành lang phải đội tuyển VN chơi rất tốt nhờ sự cơ động của Tiến Anh. Khả năng trận này ông Kim sẽ thử nghiệm hành lang trái với Phi Hoàng đang chơi rất hay trong màu áo U.23 VN. Khó khăn lớn nhất vẫn là không có trung phong cánh để chia lửa với Tiến Linh. Hy vọng Gia Hưng sẽ có cơ hội để thể hiện tốt hơn".

Những kênh nào phát sóng?

Như Thanh Niên đã đưa tin, bản quyền truyền thông trên lãnh thổ Việt Nam các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam đến hết năm 2027 (không chỉ riêng vòng loại Asian Cup 2027), thuộc về FPT Play. Còn các trận đấu trên sân khách của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 thuộc về VTV. Tuy nhiên, đôi bên đã đàm phán để các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng 10, đều được phát trên VTV và FPT Play.

Như vậy, trận lượt đi giữa đội tuyển VN và Nepal trên sân Gò Đậu vào ngày 9.10 đã được phát trên FPT Play, VTV. Còn trận trên sân Thống Nhất vào ngày 14.10 sẽ được phát trên VTV (gồm các kênh VTV5 và ứng dụng VTVgo), FPT Play.





