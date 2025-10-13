Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

5 trận, thủng lưới 9 bàn: Hàng thủ đội tuyển Việt Nam vì sao cứ mãi xộc xệch?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
13/10/2025 06:55 GMT+7

Ở 6 trận đấu quốc tế tính từ đầu năm đến giờ, có đến 5 trận đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới. Tổng số bàn thua trong các trận này là 9 bàn, một thông số đáng suy ngẫm với nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Nguyên nhân khách quan

6 trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam tính từ đầu năm 2025, gồm trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 (thắng Thái Lan 2-1 ngày 2.1), trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 (thắng Thái Lan 3-2 ngày 5.1), trận giao hữu với Campuchia ngày 19.3 (thắng 2-1), trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup ngày 25.3 (thắng 5-0), trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup ngày 10.6 (thua 0-4) và trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup ngày 9.10 (thắng 3-1).

5 trận, thủng lưới 9 bàn: Hàng thủ đội tuyển Việt Nam vì sao cứ mãi xộc xệch? - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam thủng lưới 9 bàn sau 6 trận quốc tế tính từ đầu năm

Ảnh: Nguyên Khang

Tổng cộng, đội tuyển Việt Nam thủng lưới đến 9 bàn trong 6 trận đấu này. Bình quân, đội bóng của HLV Kim Sang-sik thủng lưới 1,5 bàn/trận. Trận duy nhất mà đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới trong các cuộc đối đầu quốc tế từ đầu năm là trận gặp đội tuyển Lào hồi tháng 3.

Số bàn thua của đội tuyển Việt Nam từ đầu năm đến giờ không phải là ít, xét trong bối cảnh các đối thủ của chúng ta không quá mạnh, so với đội tuyển Việt Nam. Họ đều là các đội ở Đông Nam Á (Thái Lan, Campuchia, Lào, Malaysia) hoặc là đội bóng có trình độ rất yếu Nepal. Điều đó phản ánh hàng phòng ngự của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik chơi chưa tốt.

Đầu tiên, về nguyên nhân khách quan, chúng ta chưa có được sự ổn định về mặt nhân sự ở hàng thủ. Tính từ đầu năm đến giờ, chỉ trong vòng chưa đến 10 tháng, đội tuyển Việt Nam đã sử dụng 3 thủ môn khác nhau, từ Nguyễn Đình Triệu ở AFF Cup 2024, Nguyễn Filip hồi tháng 6 và mới đây là Đặng Văn Lâm.

Các trung vệ cũng liên tục bị thay đổi. Trung vệ tốt nhất của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup là Nguyễn Thành Chung đang chấn thương, người được kỳ vọng sẽ thay Thành Chung là Việt Anh cũng gặp chấn thương ở các đợt tập trung gần nhất của đội tuyển, trong khi cầu thủ từng được kỳ vọng là Phạm Lý Đức lại tỏ ra khá "non" khi được đôn lên thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Hàng thủ liên tục bị xáo trộn, dẫn đến sự ăn ý giữa các vị trí bị ảnh hưởng lớn.

Nguyên nhân chủ quan

Còn về mặt chủ quan, cách bố trí hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chưa phù hợp. Khi chúng ta đối đầu với các đội bóng có hàng tấn công nhanh, khỏe, chơi bóng bổng tốt, hàng phòng ngự của đội tuyển gồm những trung vệ và tiền vệ trung tâm nhỏ con như Xuân Mạnh (1,73 m) hoặc Thành Long (1,65 m) khi họ xuất hiện trên sân cùng lúc, không đủ nhanh và đủ mạnh để đua tốc độ và tranh bóng bổng trước các đối thủ. Đấy là chưa kể trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đã chậm hẳn so với chính anh thời đỉnh cao. Duy Mạnh cần các đồng đội ở xung quanh khỏe hơn và nhanh hơn để hỗ trợ cho anh, chứ không phải ngược lại.

5 trận, thủng lưới 9 bàn: Hàng thủ đội tuyển Việt Nam vì sao cứ mãi xộc xệch? - Ảnh 2.

Khả năng chống bóng bổng hàng thủ đội áo đỏ chưa tốt

Ảnh: Độc Lập

Đấy là một trong những nguyên nhân khiến cho trận đấu duy nhất mà đội tuyển Việt Nam không để thủng lưới tính từ đầu năm là trận gặp đội tuyển Lào, đây cũng là đội bóng duy nhất không chơi thiên về sức mạnh, rất yếu trong khả năng không chiến. Còn lại, trước mọi đối thủ có tốc độ, có sức càn lướt và biết chơi bóng bổng như Thái Lan, Malaysia và kể cả Campuchia hay Nepal, chúng ta đều không thể giữ sạch lưới.

Đây là điều mà HLV Kim Sang-sik cần điều chỉnh để đội tuyển Việt Nam phòng ngự tốt hơn trong thời gian tới, giúp khán giả đỡ hồi hộp khi xem đội nhà thi đấu. Trong tay vị HLV người Hàn Quốc vẫn còn những nhân tố có thể bổ sung cho những nhược điểm đã nêu ở trên của hàng thủ. Chúng ta có trung vệ Hiểu Minh (1,84 m) rất giàu triển vọng, đồng thời chúng ta kỳ vọng trung vệ Việt Anh (1,84 m) sớm đạt trạng thái thể lực tốt nhất ở các đợt tập trung sau này, để đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

