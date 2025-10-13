Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam - Qatar: Chờ cầu thủ Việt kiều lên tiếng

Thu Bồn
Thu Bồn
13/10/2025 00:00 GMT+7

22 giờ hôm nay (13.10, theo giờ VN), đội tuyển U.23 VN sẽ bước vào trận giao hữu lượt về gặp U.23 Qatar với mục tiêu giành chiến thắng.

U.23 Việt Nam phải cải thiện hiệu quả tấn công

Hai trận giao hữu với U.23 Qatar trong chuyến tập huấn ở Tây Á dịp FIFA Days tháng 10 được xem là bài kiểm tra chất lượng cho U.23 VN, trong hành trình chuẩn bị SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Ở trận đấu lượt đi diễn ra hôm 9.10, U.23 VN dù chỉ mới hội quân vài ngày, chịu ảnh hưởng hành trình di chuyển dài đến UAE và khác biệt thời tiết, các học trò của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh vẫn thể hiện lối chơi tự tin, kiểm soát bóng lên đến 63% thời lượng, thông số cho thấy sự tiến bộ trong cách cầm nhịp, phối hợp và tổ chức thế trận. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của U.23 VN nằm ở khâu tận dụng cơ hội. Dù tạo ra 5 - 6 cơ hội rõ rệt, nhưng các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn không thể đưa bóng vào lưới đối phương và nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-1.

Lịch thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam - Qatar: Chờ cầu thủ Việt kiều lên tiếng- Ảnh 1.

Nguyễn Vadim lần đầu khoác áo U.23 VN

ẢNH: VFF

Trong nhiều tình huống, các cầu thủ trẻ còn thiếu sự bình tĩnh, xử lý hơi vội ở bước chạm cuối cùng hoặc chọn giải pháp cá nhân thay vì phối hợp. Việc kiểm soát bóng tốt nhưng không ghi được bàn thắng khiến lợi thế chiến thuật trở nên vô nghĩa. Khi không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, đội dễ rơi vào tình thế bị phản công và phải trả giá. Điều này đã xuất hiện trong một số trận đấu trước đó, cho thấy bài toán dứt điểm đang trở thành điểm nghẽn trong quá trình hoàn thiện lối chơi của U.23 VN.

Một nguyên nhân khác là thể lực. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết do di chuyển dài và thay đổi múi giờ, nhiều cầu thủ đã hụt hơi từ phút 60 trở đi. Khi thể lực suy giảm, các pha pressing, đuổi bóng hay di chuyển bọc lót cũng mất đi độ chính xác, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì thế trận.

Dù vậy, tín hiệu tích cực là U.23 VN đang hình thành lối chơi rõ nét hơn: chủ động kiểm soát, triển khai bóng từ tuyến dưới, tận dụng khả năng di chuyển của các cầu thủ tấn công như Quốc Việt, Lê Viktor hay Công Phương. Sau bài học ở trận lượt đi, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh và các cầu thủ sẽ biết cần phải điều chỉnh thế nào để nâng cao hiệu quả tấn công, hướng đến chiến thắng ở trận lượt về với U.23 Qatar.

Cơ hội ghi điểm

Nhiều khả năng HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh sẽ trao cơ hội thi đấu ngay từ đầu cho những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ở trận lượt đi như Trần Thành Trung, Nguyễn Vadim, Trần Nam Hải, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Minh Phúc, Lê Đình Long hay Đinh Quang Kiệt. Việc được thi đấu từ đầu trận sẽ giúp họ có thêm thời gian thể hiện, thích nghi và hòa nhập với hệ thống chiến thuật mà ban huấn luyện đang xây dựng cho U.23 VN. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ thể hiện bản thân nhằm ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.

Đặc biệt là ở nhóm cầu thủ Việt kiều, những cái tên như Lê Viktor, Thành Trung, Vadim cần phải chứng minh năng lực và tầm ảnh hưởng trong cách vận hành của U.23 VN, từ đó mới tiếp tục được trọng dụng trong thời gian tới. Bởi HLV Kim Sang-sik dù đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 nhưng vẫn theo dõi sát sao quá trình tập luyện và thi đấu của U.23 VN thông qua báo cáo chi tiết từ HLV Đinh Hồng Vinh.

Lê Viktor, Thành Trung, Vadim đều có nền tảng thể lực, kỹ thuật cơ bản tốt cùng tư duy chơi bóng hiện đại - những yếu tố có thể giúp lối chơi của U.23 VN thêm đa dạng và tốc độ hơn. Tuy nhiên, khả năng hòa nhập về chiến thuật, phối hợp cùng đồng đội và thể hiện bản lĩnh trong các tình huống cụ thể mới là điều quyết định việc họ có thể chiếm được niềm tin của ban huấn luyện hay không.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam sút mãi... mới vào: Ông Kim phải tin tưởng những 'tay súng' trẻ

Đội tuyển Việt Nam sút mãi... mới vào: Ông Kim phải tin tưởng những 'tay súng' trẻ

Đội tuyển Việt Nam cần cuộc cách mạng triệt để trên hàng công, nếu không muốn một lần nữa chật vật trước hàng thủ 'đá tảng' của Nepal ở trận tái đấu ngày 14.10.

Buổi tập đội tuyển Việt Nam lại bất an, vẫn thiếu vắng Bùi Tiến Dũng: Ai thay đấu Nepal?

Hoàng Đức nhớ Quang Hải, tiết lộ lý do 'mạo hiểm' vào tập cùng anh em: Tôi muốn…

Khám phá thêm chủ đề

U.23 VN U.23 Qatar hlv đinh hồng vinh Chiến thuật U.23
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận