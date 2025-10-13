Lịch thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam - Qatar: Chờ cầu thủ Việt kiều lên tiếng

U.23 Việt Nam phải cải thiện hiệu quả tấn công

Hai trận giao hữu với U.23 Qatar trong chuyến tập huấn ở Tây Á dịp FIFA Days tháng 10 được xem là bài kiểm tra chất lượng cho U.23 VN, trong hành trình chuẩn bị SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Ở trận đấu lượt đi diễn ra hôm 9.10, U.23 VN dù chỉ mới hội quân vài ngày, chịu ảnh hưởng hành trình di chuyển dài đến UAE và khác biệt thời tiết, các học trò của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh vẫn thể hiện lối chơi tự tin, kiểm soát bóng lên đến 63% thời lượng, thông số cho thấy sự tiến bộ trong cách cầm nhịp, phối hợp và tổ chức thế trận. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của U.23 VN nằm ở khâu tận dụng cơ hội. Dù tạo ra 5 - 6 cơ hội rõ rệt, nhưng các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn không thể đưa bóng vào lưới đối phương và nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-1.

Nguyễn Vadim lần đầu khoác áo U.23 VN ẢNH: VFF

Trong nhiều tình huống, các cầu thủ trẻ còn thiếu sự bình tĩnh, xử lý hơi vội ở bước chạm cuối cùng hoặc chọn giải pháp cá nhân thay vì phối hợp. Việc kiểm soát bóng tốt nhưng không ghi được bàn thắng khiến lợi thế chiến thuật trở nên vô nghĩa. Khi không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, đội dễ rơi vào tình thế bị phản công và phải trả giá. Điều này đã xuất hiện trong một số trận đấu trước đó, cho thấy bài toán dứt điểm đang trở thành điểm nghẽn trong quá trình hoàn thiện lối chơi của U.23 VN.

Một nguyên nhân khác là thể lực. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết do di chuyển dài và thay đổi múi giờ, nhiều cầu thủ đã hụt hơi từ phút 60 trở đi. Khi thể lực suy giảm, các pha pressing, đuổi bóng hay di chuyển bọc lót cũng mất đi độ chính xác, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì thế trận.

Dù vậy, tín hiệu tích cực là U.23 VN đang hình thành lối chơi rõ nét hơn: chủ động kiểm soát, triển khai bóng từ tuyến dưới, tận dụng khả năng di chuyển của các cầu thủ tấn công như Quốc Việt, Lê Viktor hay Công Phương. Sau bài học ở trận lượt đi, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh và các cầu thủ sẽ biết cần phải điều chỉnh thế nào để nâng cao hiệu quả tấn công, hướng đến chiến thắng ở trận lượt về với U.23 Qatar.

Cơ hội ghi điểm

Nhiều khả năng HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh sẽ trao cơ hội thi đấu ngay từ đầu cho những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ở trận lượt đi như Trần Thành Trung, Nguyễn Vadim, Trần Nam Hải, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Minh Phúc, Lê Đình Long hay Đinh Quang Kiệt. Việc được thi đấu từ đầu trận sẽ giúp họ có thêm thời gian thể hiện, thích nghi và hòa nhập với hệ thống chiến thuật mà ban huấn luyện đang xây dựng cho U.23 VN. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ thể hiện bản thân nhằm ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.

Đặc biệt là ở nhóm cầu thủ Việt kiều, những cái tên như Lê Viktor, Thành Trung, Vadim cần phải chứng minh năng lực và tầm ảnh hưởng trong cách vận hành của U.23 VN, từ đó mới tiếp tục được trọng dụng trong thời gian tới. Bởi HLV Kim Sang-sik dù đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 nhưng vẫn theo dõi sát sao quá trình tập luyện và thi đấu của U.23 VN thông qua báo cáo chi tiết từ HLV Đinh Hồng Vinh.

Lê Viktor, Thành Trung, Vadim đều có nền tảng thể lực, kỹ thuật cơ bản tốt cùng tư duy chơi bóng hiện đại - những yếu tố có thể giúp lối chơi của U.23 VN thêm đa dạng và tốc độ hơn. Tuy nhiên, khả năng hòa nhập về chiến thuật, phối hợp cùng đồng đội và thể hiện bản lĩnh trong các tình huống cụ thể mới là điều quyết định việc họ có thể chiếm được niềm tin của ban huấn luyện hay không.