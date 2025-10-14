Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trải nghiệm chơi padel - môn thể thao sẽ hot ngang ngửa pickleball?
Video Thể thao

Trải nghiệm chơi padel - môn thể thao sẽ hot ngang ngửa pickleball?

+2
Trân Dương - Khánh Ngân - Võ Hiếu và 2 người khác
14/10/2025 04:52 GMT+7

Padel đang nổi khắp thế giới: dễ chơi, nhịp độ vừa phải, phù hợp người mới và được dự đoán vượt mức độ phổ biến của pickleball nhưng ở Việt Nam, chưa nhiều người biết đến môn này. Các kỹ thuật padel có gì giống và khác tennis hay pickleball, hãy trải nghiệm cùng PV Thanh Niên với sự hướng dẫn của HLV Thế Bảo.

Padel được sáng tạo bởi Enrique Corcuera tại Mexico năm 1969. Sân đầu tiên được ông xây dựng ngay trong khuôn viên nhà riêng ở Acapulco, kết hợp giữa lối chơi của tennis và squash (bóng quần). Tường bao quanh sân không chỉ giữ bóng mà còn tạo nên cách chơi mới, nơi người chơi có thể tận dụng phản xạ bật tường để tiếp tục pha đấu.

Từ Mexico, padel nhanh chóng lan sang Tây Ban Nha rồi bùng nổ mạnh mẽ ở châu Âu. Hiện nay, tại Tây Ban Nha, padel là môn thể thao phổ biến thứ hai - chỉ sau bóng đá. Tốc độ phát triển của bộ môn này tiếp tục mở rộng sang các nước châu Âu khác như Ý, Thụy Điển, Anh, Pháp, rồi lan dần tới châu Á sau đại dịch Covid-19.

Trải nghiệm thử chơi padel - môn thể thao sẽ hot ngang ngửa pickleball?

Sân và luật chơi: nhỏ hơn tennis, linh hoạt hơn pickleball

Theo HLV Thế Bảo, điều đầu tiên khiến padel khác biệt là cấu trúc sân:"Padel được bao bọc hoàn toàn bởi tường kính và hàng rào. Khi bóng bật tường, người chơi vẫn có thể tiếp tục đánh. Chính yếu tố này làm cho trận đấu kéo dài hơn, thú vị hơn và tạo ra nhiều tình huống đặc thù".

Sân padel có kích thước 10 x 20 m, nhỏ hơn sân tennis. Giữa sân là lưới, và xung quanh là tường kính cao khoảng 3 m. Padel được thi đấu theo thể thức đôi, tính điểm giống tennis: 3 set, mỗi set sáu ván.

Trải nghiệm thử chơi padel - môn thể thao sẽ hot ngang ngửa pickleball? - Ảnh 1.

Sân padel được bao kín bởi kính hoặc tường

ẢNH: VÕ HIẾU

Người chơi giao bóng bằng tay dưới, bóng phải chạm đất trong ô giao bóng trước khi sang phần sân đối diện. Khi bóng chạm tường, người chơi được phép đánh lại, miễn sao bóng vẫn nằm trong phạm vi sân. Luật giao bóng cũng được quy định chặt chẽ: người chơi phải đứng sau vạch cách lưới 6,95 m, đánh bóng ở độ cao ngang hoặc dưới thắt lưng.

Trải nghiệm thử chơi padel - môn thể thao sẽ hot ngang ngửa pickleball? - Ảnh 2.

So sánh kích thước vợt pickleball (cam đen) và vợt padel

ẢNH: VÕ HIẾU

Vợt padel có kích thước to hơn vợt pickleball, dày và nặng hơn. Trung bình một cây vợt padel nặng khoảng 365-370 gram, thậm chí nặng hơn cả vợt tennis, dù tay cầm ngắn hơn nhiều. Mặt vợt có nhiều lỗ nhỏ thông khí để giảm trọng lượng. Điều đặc biệt nhất của cây vợt này là có dây nối vòng đeo tay với cán vợt. Khi đánh, người chơi bắt buộc phải đeo vòng để hạn chế chấn thương.

HLV Thế Bảo giải thích:"Do vợt ngắn hơn nên khi vung không thấy mỏi tay, nhưng độ nặng của vợt giúp bóng bật tường mạnh và ổn định hơn. Đó là đặc điểm riêng khiến padel khác hoàn toàn so với pickleball hay tennis".

Theo HLV Thế Bảo, người cũng từng là HLV tennis, người chơi từng có nền tảng tennis hay pickleball chỉ mất rất ít thời gian để làm quen.

"Những kỹ thuật cơ bản như cách cầm vợt, di chuyển hay vô lê đều tương tự, chỉ khác ở chỗ người chơi phải biết tận dụng tường để xử lý bóng", anh nói.

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik mong học trò cải thiện khâu dứt điểm, phòng ngự tỉnh táo hơn

HLV Kim Sang-sik mong học trò cải thiện khâu dứt điểm, phòng ngự tỉnh táo hơn

Giành chiến thắng 3-1 trước Nepal trên sân Gò Đậu, đội tuyển Việt Nam tạm giữ vị trí nhì bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Dù tạo ra nhiều cơ hội và có lợi thế chơi hơn người trong hiệp 2, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn phải khá vất vả mới có thể giành trọn 3 điểm.

HLV đội tuyển Nepal tiếc nuối vì thẻ đỏ, quyết tâm hơn ở trận lượt về với Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Padel luật chơi padel chơi padel Tennis Pickleball sân padel học padel vợt padel thể thao Trải nghiệm thể thao padel Việt Nam Viet Padel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận