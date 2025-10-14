Trải nghiệm chơi padel - môn thể thao sẽ hot ngang ngửa pickleball?

Padel được sáng tạo bởi Enrique Corcuera tại Mexico năm 1969. Sân đầu tiên được ông xây dựng ngay trong khuôn viên nhà riêng ở Acapulco, kết hợp giữa lối chơi của tennis và squash (bóng quần). Tường bao quanh sân không chỉ giữ bóng mà còn tạo nên cách chơi mới, nơi người chơi có thể tận dụng phản xạ bật tường để tiếp tục pha đấu.

Từ Mexico, padel nhanh chóng lan sang Tây Ban Nha rồi bùng nổ mạnh mẽ ở châu Âu. Hiện nay, tại Tây Ban Nha, padel là môn thể thao phổ biến thứ hai - chỉ sau bóng đá. Tốc độ phát triển của bộ môn này tiếp tục mở rộng sang các nước châu Âu khác như Ý, Thụy Điển, Anh, Pháp, rồi lan dần tới châu Á sau đại dịch Covid-19.

Trải nghiệm thử chơi padel - môn thể thao sẽ hot ngang ngửa pickleball?

Sân và luật chơi: nhỏ hơn tennis, linh hoạt hơn pickleball

Theo HLV Thế Bảo, điều đầu tiên khiến padel khác biệt là cấu trúc sân:"Padel được bao bọc hoàn toàn bởi tường kính và hàng rào. Khi bóng bật tường, người chơi vẫn có thể tiếp tục đánh. Chính yếu tố này làm cho trận đấu kéo dài hơn, thú vị hơn và tạo ra nhiều tình huống đặc thù".

Sân padel có kích thước 10 x 20 m, nhỏ hơn sân tennis. Giữa sân là lưới, và xung quanh là tường kính cao khoảng 3 m. Padel được thi đấu theo thể thức đôi, tính điểm giống tennis: 3 set, mỗi set sáu ván.

Sân padel được bao kín bởi kính hoặc tường ẢNH: VÕ HIẾU

Người chơi giao bóng bằng tay dưới, bóng phải chạm đất trong ô giao bóng trước khi sang phần sân đối diện. Khi bóng chạm tường, người chơi được phép đánh lại, miễn sao bóng vẫn nằm trong phạm vi sân. Luật giao bóng cũng được quy định chặt chẽ: người chơi phải đứng sau vạch cách lưới 6,95 m, đánh bóng ở độ cao ngang hoặc dưới thắt lưng.

So sánh kích thước vợt pickleball (cam đen) và vợt padel ẢNH: VÕ HIẾU

Vợt padel có kích thước to hơn vợt pickleball, dày và nặng hơn. Trung bình một cây vợt padel nặng khoảng 365-370 gram, thậm chí nặng hơn cả vợt tennis, dù tay cầm ngắn hơn nhiều. Mặt vợt có nhiều lỗ nhỏ thông khí để giảm trọng lượng. Điều đặc biệt nhất của cây vợt này là có dây nối vòng đeo tay với cán vợt. Khi đánh, người chơi bắt buộc phải đeo vòng để hạn chế chấn thương.

HLV Thế Bảo giải thích:"Do vợt ngắn hơn nên khi vung không thấy mỏi tay, nhưng độ nặng của vợt giúp bóng bật tường mạnh và ổn định hơn. Đó là đặc điểm riêng khiến padel khác hoàn toàn so với pickleball hay tennis".

Theo HLV Thế Bảo, người cũng từng là HLV tennis, người chơi từng có nền tảng tennis hay pickleball chỉ mất rất ít thời gian để làm quen.

"Những kỹ thuật cơ bản như cách cầm vợt, di chuyển hay vô lê đều tương tự, chỉ khác ở chỗ người chơi phải biết tận dụng tường để xử lý bóng", anh nói.