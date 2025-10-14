Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng khâu dứt điểm, HLV Nepal nói Việt Nam xứng đáng vào VCK hơn Malaysia
Video Thể thao

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng khâu dứt điểm, HLV Nepal nói Việt Nam xứng đáng vào VCK hơn Malaysia

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
14/10/2025 23:33 GMT+7

Chiến thắng 1-0 trước Nepal để lộ khá nhiều khuyết điểm của đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik vẫn chưa hài lòng với khả năng dứt điểm, trong khi phía Nepal cho rằng Việt Nam xứng đáng hơn Malaysia trong cuộc đua dự VCK Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Nepal 1-0 trong trận tái đấu diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 14.10. Tuy nhiên, chiến thắng này khiến người hâm mộ chưa thực sự yên tâm khi bàn thắng duy nhất của trận đấu lại là pha phản lưới của hậu vệ Nepal, còn các chân sút Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn.

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng khâu dứt điểm, HLV Nepal nói Việt Nam xứng đáng vào VCK hơn Malaysia

“Trận đấu hôm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết không tốt. Tôi tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không thể ghi nhiều bàn, nhưng vẫn vui vì chiến thắng. Tôi muốn gửi chiến thắng này đến người hâm mộ. Chúng tôi có nhiều tình huống dứt điểm tốt nhưng rất tiếc không thể ghi thêm bàn thắng. Đặc biệt là Tiến Linh, tôi thực sự tiếc nuối. Cậu ấy có bản năng nhạy bén, di chuyển và dứt điểm tốt. Tôi hy vọng trong trận gặp Lào sắp tới, Tiến Linh sẽ ghi bàn", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Mặt sân Thống Nhất tối 14.10 bị “cày xới” sau cơn mưa lớn ở TP.HCM, khiến việc triển khai bóng gặp nhiều khó khăn. Cầu thủ hai đội phải sử dụng nhiều đường chuyền dài, phối hợp chớp nhoáng để khắc phục tình thế.

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng khâu dứt điểm, HLV Nepal nói Việt Nam xứng đáng - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải giúp các học trò cải thiện khâu dứt điểm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù không ghi bàn, đội tuyển Nepal vẫn có trận đấu đáng khen. Nếu may mắn hơn, họ hoàn toàn có thể có điểm trước đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng khâu dứt điểm, HLV Nepal nói Việt Nam xứng đáng - Ảnh 2.

Đội tuyển Nepal đã có trận đấu đáng khen

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

“Chúng tôi đã chiến đấu kiên cường trước đội tuyển Việt Nam. Thật đáng tiếc khi thủng lưới từ pha phản lưới nhà trong hiệp 1. Nhưng các bạn thấy đấy, toàn đội vẫn chơi rất tốt trong hiệp 2. Các cầu thủ đã tuân thủ đúng chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi cũng thể hiện được tinh thần kiên cường. Điều khiến tôi hài lòng nhất là toàn đội đã thi đấu quả cảm, luôn muốn tiến về phía trước. Dù thua trận, nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi bằng cả trái tim và sự nhiệt huyết", ông nói.

Theo ông Khadgi, nếu được thi đấu trên sân nhà, đội tuyển Nepal có thể đã chơi tấn công nhiều hơn thay vì chỉ tập trung phòng ngự.

Khi được hỏi về cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027, ông Khadgi trả lời thẳng thắn: “Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam xứng đáng và có nhiều cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027 hơn Malaysia. Tôi muốn nhắc đến sự việc gần đây liên quan đến Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Nếu án phạt của FIFA được áp dụng, kết quả bảng đấu chắc chắn sẽ thay đổi”.

Tin liên quan

Hàng công bất lực, đội tuyển Việt Nam chật vật lấy 3 điểm nhờ Nepal phản lưới nhà

Hàng công bất lực, đội tuyển Việt Nam chật vật lấy 3 điểm nhờ Nepal phản lưới nhà

Trận đấu gặp Nepal tối 14.10 mang về cho đội tuyển Việt Nam 3 điểm quan trọng, nhưng màn trình diễn thiếu sắc sảo của hàng công vẫn khiến người hâm mộ chưa thể an tâm.

Trải nghiệm chơi padel - môn thể thao sẽ hot ngang ngửa pickleball?

Bóng đá Nepal giữa khủng hoảng: HLV Matt Ross thắp lại niềm tin từ bùn đất

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Nepal vòng loại Asian Cup 2023 HLV Kim Sang-sik HLV nepal Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận