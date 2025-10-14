Đội tuyển Việt Nam đánh bại Nepal 1-0 trong trận tái đấu diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 14.10. Tuy nhiên, chiến thắng này khiến người hâm mộ chưa thực sự yên tâm khi bàn thắng duy nhất của trận đấu lại là pha phản lưới của hậu vệ Nepal, còn các chân sút Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn.

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng khâu dứt điểm, HLV Nepal nói Việt Nam xứng đáng vào VCK hơn Malaysia

“Trận đấu hôm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết không tốt. Tôi tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không thể ghi nhiều bàn, nhưng vẫn vui vì chiến thắng. Tôi muốn gửi chiến thắng này đến người hâm mộ. Chúng tôi có nhiều tình huống dứt điểm tốt nhưng rất tiếc không thể ghi thêm bàn thắng. Đặc biệt là Tiến Linh, tôi thực sự tiếc nuối. Cậu ấy có bản năng nhạy bén, di chuyển và dứt điểm tốt. Tôi hy vọng trong trận gặp Lào sắp tới, Tiến Linh sẽ ghi bàn", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Mặt sân Thống Nhất tối 14.10 bị “cày xới” sau cơn mưa lớn ở TP.HCM, khiến việc triển khai bóng gặp nhiều khó khăn. Cầu thủ hai đội phải sử dụng nhiều đường chuyền dài, phối hợp chớp nhoáng để khắc phục tình thế.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải giúp các học trò cải thiện khâu dứt điểm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù không ghi bàn, đội tuyển Nepal vẫn có trận đấu đáng khen. Nếu may mắn hơn, họ hoàn toàn có thể có điểm trước đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Nepal đã có trận đấu đáng khen ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

“Chúng tôi đã chiến đấu kiên cường trước đội tuyển Việt Nam. Thật đáng tiếc khi thủng lưới từ pha phản lưới nhà trong hiệp 1. Nhưng các bạn thấy đấy, toàn đội vẫn chơi rất tốt trong hiệp 2. Các cầu thủ đã tuân thủ đúng chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi cũng thể hiện được tinh thần kiên cường. Điều khiến tôi hài lòng nhất là toàn đội đã thi đấu quả cảm, luôn muốn tiến về phía trước. Dù thua trận, nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi bằng cả trái tim và sự nhiệt huyết", ông nói.

Theo ông Khadgi, nếu được thi đấu trên sân nhà, đội tuyển Nepal có thể đã chơi tấn công nhiều hơn thay vì chỉ tập trung phòng ngự.

Khi được hỏi về cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027, ông Khadgi trả lời thẳng thắn: “Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam xứng đáng và có nhiều cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027 hơn Malaysia. Tôi muốn nhắc đến sự việc gần đây liên quan đến Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Nếu án phạt của FIFA được áp dụng, kết quả bảng đấu chắc chắn sẽ thay đổi”.