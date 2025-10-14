Phung phí hàng tá cơ hội, Việt Nam chỉ thắng nổi Nepal nhờ bàn phản lưới nhà của đối phương

Bàn thắng bất ngờ ngay phút thứ 5

Tối 14.10, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal bước vào trận lượt về khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu bắt đầu muộn hơn 30 phút so với dự kiến do trời mưa lớn trước trận khiến SVĐ Thống Nhất sũng nước, BTC phải xử lý lại mặt sân.

Toàn bộ số vé VFF phát hành cho trận đấu Nepal- Việt Nam đều được bán hết từ khá sớm: Kênh online hết vé từ 5.10; kênh trực tiếp bán hết sau khi mở quầy 2 tiếng. Rất tiếc, khán đài B sân Thống Nhất không thể đón khán giả trong trận đấu này do sắp được sửa chữa.

Ở trận này, HLV Kim Sang-sik có một số thay đổi đáng chú ý trong đội hình xuất phát, đặc biệt là thủ thành Trần Trung Kiên thay suất bắt chính của Đặng Văn Lâm và 2 tuyển thủ trẻ khác là Thanh Nhàn, Hiểu Minh cũng được lựa chọn ra sân ngay từ đầu.

Điều bất ngờ là ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Nepal đã chủ động dâng cao tấn công. Phút thứ 3, Nepal tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam sơ hở, Manish Dangi có cơ hội đối mặt thủ môn Trung Kiên nhưng mặt sân khiến anh không thể dứt điểm. Bóng rơi vào chân của đội tuyển Việt Nam và Văn Vĩ có pha đáp trả ngay lập tức nhưng cú sút chéo góc chệch cột dọc trong gang tấc.

Hàng công bất lực, đội tuyển Việt Nam chật vật lấy 3 điểm nhờ Nepal phản lưới nhà

Đội tuyển Việt Nam cũng không cần đợi quá lâu, chỉ 2 phút sau, Từ pha đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo về phía cột xa. Hiểu Minh bật cao đánh đầu chuyền vào trong, khiến hậu vệ Suman Shrestha lóng ngóng đưa bóng vào lưới đội nhà, tỷ số được mở cho đội tuyển Việt Nam.

Bàn mở tỷ số đến với đội tuyển Việt Nam từ pha phản lưới của hậu vệ Nepal ẢNH: Độc Lập

Những phút còn lại của hiệp 1, lần lượt Tiến Linh, Văn Vĩ, Tiến Anh và Thành Long có cơ hội đáng chú ý nhưng chưa thể hạ gục được thủ thành Kiran Chemjong.

Hàng công phung phí cơ hội, đội tuyển Việt Nam bế tắc tìm bàn nhân đôi cách biệt

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik có một số thay đổi nhân sự. Hai Long, Đức Chiến, Đình Bắc, Gia Hưng được trao cơ hội, trong khi Văn Vĩ, Thanh Nhàn và Hoàng Đức, Tiến Linh được cho ra nghỉ.

Khung thành Nepal nhanh chóng bị đặt trong tình trạng báo động khi Duy Mạnh bất ngờ dâng cao và tung cú dứt điểm hiểm hóc về góc xa, buộc thủ môn Chemjong phải bay người cứu thua.

Không chịu lép vế, Nepal đáp trả bằng việc đẩy cao đội hình, liên tục tổ chức những đợt tấn công nhằm gây sức ép lên hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các pha lên bóng của đội bóng Nam Á vẫn chưa đủ sắc bén để tạo ra sóng gió cho khung thành của Trung Kiên.

Sức trẻ của Đình Bắc giúp hàng công của đội tuyển Việt Nam "nhiệt" hơn hẳn. Anh tạo ra 2 cơ hội đáng chú ý ở các phút 65, 74 nhưng lần lượt bị thủ môn đội bạn và cột dọc từ chối bàn thắng.

Phút 85, đội tuyển Nepal có cơ hội rất nguy hiểm khi số 18 của Nepal có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn Trung Kiên trong tư thế khá thoải mái. May mắn là cú dứt điểm cuối cùng lại chưa đủ lực và đủ khó, nếu không rất có thể tỷ số đã là 1-1.

Đội tuyển Nepal đã có trận đấu rất đáng khen khi tạo được một vài cơ hội nguy hiểm thực sự và thủ thành Kiran Chemjong cũng đã chơi rất chắc chắn. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều việc phải làm để cải thiện khả năng dứt điểm của các tuyển thủ Việt Nam ẢNH: Độc Lập

Rõ ràng với những gì mà đội tuyển Việt Nam thể hiện trong trận đấu này, người hâm mộ chưa thể yên tâm, đặc biệt là với hàng công khi các cơ hội không được chắt chiu hiệu quả - đây cũng là vấn đề đã được HLV Kim Sang-sik nhắc đến ở buổi họp báo trước trận. Dẫu vậy, với chiến thắng và 3 điểm quan trọng, đội tuyển Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi ngôi đầu bảng của Malaysia, trong khi tương lai của đội bóng này tại vòng loại Asian Cup 2027 vẫn bỏ ngỏ, do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa đưa ra án phạt cho vụ bê bối nhập tịch "lậu".