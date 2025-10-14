Đội tuyển Việt Nam đấu Nepal: Văn Lâm ‘nhường’ thủ môn 1,91 m bắt chính, nhân sự rất sốc

Đội tuyển Việt Nam biến hóa cùng HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik đã công bố 11 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đá chính ở màn so tài Nepal, diễn ra trong khuôn khổ lượt trận thứ tư vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất lúc 19 giờ 30 hôm nay 14.10.

Đứng trong khung gỗ là thủ môn trẻ Trần Trung Kiên. Người gác đền 22 tuổi có lần đầu trong sự nghiệp bắt chính cho đội tuyển quốc gia. Trung Kiên đã bắt 7 trận ở U.23 Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik và chứng tỏ năng lực. Giờ là cấp độ cao hơn, mang đến thử thách lớn hơn để thủ môn trẻ tuổi trường thành.

Thủ môn Trung Kiên bắt chính ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở hàng thủ, trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh sẽ đá chính bên cạnh Đỗ Duy Mạnh và Phạm Xuân Mạnh. Hiểu Minh là hạt giống mới mẻ ông Kim tìm được ở U.23 Việt Nam. Anh khoác áo PVF-CAND, đang chinh chiến V-League mùa này và thể hiện được sự tiến bộ. Cũng giống Trung Kiên, đây là lần đầu Hiểu Minh ra sân cho đội tuyển Việt Nam.

Tuyến tiền vệ không thay đổi, với Nguyễn Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long trấn giữ trung tuyến, trong khi Trương Tiến Anh (phải) và Cao Pendant Quang Vinh (trái) sẽ đá ở hai biên.

Trên hàng công, HLV Kim Sang-sik tin dùng bộ ba Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Tiến Linh. Đây là bộ tam đã sát cánh cùng nhau ở hiệp 2 trận trước.

HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam phải giữ sạch lưới trận lượt về gặp Nepal'

Sau chiến thắng 3-1 trước Nepal ở lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2027 (diễn ra tối 9.10), đội tuyển Việt Nam có 6 điểm sau 3 trận, đứng nhì bảng F (Malaysia có 9 điểm). Nepal đứng cuối bảng, chưa có điểm số nào.

Thầy Kim tin dùng Cao Pendant Quang Vinh

Tiến Linh (22)...

Thanh Nhàn (số 8) đá chính

Hoàng Đức (14), nhạc trưởng của tuyến giữa

Tiến Anh đá biên rất ổn Ảnh: Nguyên Khang

Đội tuyển Việt Nam quyết thắng. Song Mạnh sẽ xuất phát cùng nhau

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Ở trận trước, chúng tôi đã có chiến thắng 3-1, còn ở trận tới, toàn đội tiếp tục phải thắng và đá tự tin hơn. Đội tuyển Nepal sẽ lùi sâu phòng ngự, nên chúng tôi phải phối hợp ăn ý, di chuyển hợp lý và dứt điểm tốt hơn. Tôi mong các cầu thủ sẽ chơi cống hiến khi được đá tại sân Thống Nhất, trước các CĐV nhà.

Ở trận trước, chúng tôi dứt điểm 24 lần, ghi 3 bàn. Để ghi nhiều bàn hơn, các cầu thủ cần dứt điểm bình tĩnh, chính xác hơn. Tôi tin họ đủ năng lực và tự tin để làm điều đó. Đội tuyển Việt Nam luôn mong ghi bàn, dù là từ tình huống cố định hay phối hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện và phối hợp tốt để mang đến bàn thắng".

Trong khi đó, HLV Matt Ross của Nepal đánh giá đội tuyển Việt Nam có thể mắc sai lầm do phải chịu áp lực chiến thắng.

"Các cầu thủ Nepal luôn đặt quyết tâm chiến thắng mỗi khi ra sân. Song, tôi quan tâm liệu cầu thủ đã hồi phục hay chưa. Cầu thủ chưa có trạng thái tốt nhất. Họ đang nỗ lực hồi phục và mong họ có thể ra sân với tâm lý thoải mái trước Việt Nam.

Tôi hiểu rằng đội tuyển Việt Nam đang chịu áp lực phải thắng từ khán giả và truyền thông, nên chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng để tìm kết quả có lợi. Tôi tin Nepal sẽ có điểm", HLV Matt Ross khẳng định.