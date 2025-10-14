Bóng đá Malaysia rối ren: HLV Cklamovski 'quay xe', chuyên gia yêu cầu FAM lên tiếng

Bóng đá Malaysia chưa hết khó khăn

Đội tuyển Malaysia đã thắng Lào với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ ba diễn ra ngày 9.10, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 9 điểm sau 3 trận.

Tuy nhiên, với án phạt của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì tội gian lận 7 cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Malaysia gần như khó tránh khỏi nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận gặp Nepal (lượt một) và Việt Nam (lượt hai).

FAM đang kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA và dự kiến có thể làm việc với Tòa án thể thao thế giới (CAS). Trong trường hợp kháng cáo thất bại, FAM sẽ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua ngay lập tức.

HLV Cklamovski của đội tuyển Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Hôm qua (13.10), Liên đoàn Bóng đá Nepal cũng kiện đội tuyển Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch Hector Hevel (người bị xác định làm giả giấy tờ), yêu cầu được xử thắng 3-0 ở trận đầu tiên. Sức ép đang bủa vây FAM, khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng không lối thoát.

HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia còn đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố: "Tất cả những rắc rối đang xảy ra với FIFA, những sai sót hành chính hay bất cứ điều gì, đều là lỗi của FAM. Đó không phải lỗi của Tunku Ismail (Nhiếp chính vương bang Johor). Không có ông ấy, bóng đá Malaysia đã bị xóa sổ lâu rồi".

Ngay sau đó, HLV Cklamovski đã "quay xe", xin lỗi FAM với lời khẳng định trước báo chí, ở cuộc họp báo trước trận Malaysia tái đấu Lào (14.10) trên sân Bukit Jalil: "Tôi không có ý bất kính với FAM. Nếu ai cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin lỗi. Đó không phải là ý định của tôi".

Đổ thêm dầu vào lửa

Dù vậy, đó dường như là lời xin lỗi muộn màng. Trên truyền thông, nhiều chuyên gia, CĐV yêu cầu sa thải HLV Cklamovski.

Cựu tuyển thủ Malaysia, Datuk Jamal Nasir đã chỉ trích: "Nếu là tôi, tôi sẽ sa thải ông ta ngay lập tức", Jamal nói.

"Ai cũng có thể trả tiền cho ông ấy, nhưng khi ông ấy dẫn dắt đội tuyển Malaysia, ông ấy đại diện cho cả quốc gia. Cklamovski phải tôn trọng FAM. Đội tuyển Malaysia trực thuộc FAM và nếu không có cơ quan này, đội bóng sẽ không tồn tại".

Khó khăn bủa vây đội tuyển Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Cựu tuyển thủ Azlan Johar cũng đồng tình khi chia sẻ: "HLV Cklamovski không nên đổ lỗi cho FAM về vấn đề xử phạt của FIFA. Hiện tại, đội đang làm tốt (trên sân), vì vậy hãy tập trung vào điều đó.

Nhiệm vụ của HLV Cklamovski là giúp đội tuyển quốc gia tiến lên, chứ không phải bình luận về các vấn đề hành chính, giấy tờ nằm ngoài sân cỏ. Đổ lỗi cho người khác sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Hãy để FAM giải quyết vấn đề".

Tuy nhiên, giới chuyên gia Malaysia cho rằng FAM không "vô can". Cơ quan cao nhất bóng đá Malaysia giữ im lặng những ngày qua, trong thời gian kháng cáo lên FIFA nhằm nuôi hy vọng lật ngược thế cờ. Theo Datuk Jamal, FAM cần công khai, minh bạch mọi thông tin gửi đến người hâm mộ.

"FAM phải giữ vững lập trường và lên tiếng. Họ không thể im lặng vì người hâm mộ xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra. Họ muốn có câu trả lời. Nếu FAM im lặng, cảm xúc người hâm mộ sẽ bị ảnh hưởng".

Đội tuyển Malaysia sẽ tiếp đón Lào trên sân Bukit Jalil ở trận lượt về Asian Cup 2027. Trước khi có án phạt của AFC, Malaysia vẫn dẫn đầu bảng F với 9 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm.

Dù vậy nếu bị xử thua, "Mãnh hổ" sẽ chỉ còn 3 điểm (có được từ trận thắng Lào với không cầu thủ nhập tịch giả mạo giấy tờ nào trong đội hình).