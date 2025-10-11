Cựu danh thủ Malaysia chỉ trích FAM thiếu tầm nhìn: 'Phải biết xấu hổ vì án phạt của FIFA'

'Bóng đá Malaysia nên tự nhìn lại hành động của mình'

"Đây là hành động yếu kém chỉ để gia tăng sức mạnh cho đội tuyển Malaysia. Đã đến lúc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhìn lại quy trình hành động của mình. Tôi tin chắc, FIFA có căn cứ rõ ràng trước khi công bố án phạt", cựu danh thủ Datuk James Wong của Malaysia khẳng định.

Từng khoác áo Malaysia 36 trận trong giai đoạn 1972 - 1981, đoạt 2 HCV SEA Games 1977 và 1979, Datuk hiểu rõ quy trình vận hành của bóng đá Malaysia. Theo cựu danh thủ 72 tuổi, FAM đã vội vã nhập tịch để chạy theo thành tích, thay vì theo đuổi con đường phát triển bóng đá bền vững.

Bóng đá Malaysia (áo vàng) đối diện khủng hoảng ẢNH: NGỌC LINH

Bóng đá Malaysia đang trải qua khủng hoảng với bê bối gian lận giấy tờ cầu thủ nhập tịch. Cụ thể, theo bản báo cáo điều tra dài 19 trang, Ủy ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến quy trình sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2026, trong các trận gặp Việt Nam và Nepal.

Theo cáo buộc của FIFA, chìa khóa nằm ở giấy khai sinh của ông hoặc bà của nhóm cầu thủ này, gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueireido) và Hector Hevel.

FAM giải trình: 'Nhân viên vô tình tải nhầm tài liệu' trong quá trình nộp hồ sơ cầu thủ nhập tịch?

Trước đó, FAM gửi cho FIFA giấy khai sinh ghi những người này sinh tại Malaysia, yếu tố quan trọng để cầu thủ có thể nhập tịch dựa vào huyết thống từ đời ông bà (điều lệ FIFA cho phép cầu thủ có thể nhập tịch nếu có ông bà hoặc bố mẹ mang quốc tịch nước sở tại).

Tuy nhiên, FIFA tìm được giấy khai sinh gốc lại chứng minh họ không sinh tại Malaysia. Hiện, FAM đã kháng cáo, nhưng xác suất thành công không cao.

Theo Datuk James Wong, án phạt của FIFA là "nỗi xấu hổ", và là lời cảnh tỉnh cho các nhà quản lý bóng đá. Việc ám ảnh với nhập tịch cầu thủ nước ngoài, theo Datuk, sẽ làm suy yếu đội tuyển Malaysia.

FIFA công bố gốc gác thật của ông/bà các cầu thủ nhập tịch Malaysia, hoàn toàn khác so với hồ sơ FAM đã nộp ẢNH: FIFA

"Tôi không biết tại sao chúng ta lại vội vàng xây dựng đội bóng của mình trở nên siêu mạnh. Điều chúng ta cần tập trung là sự phát triển của các cầu thủ Malaysia chính gốc. Bóng đá Malaysia cần rèn giũa họ, cho đến ngày họ có thể cống hiến cho đất nước.

Chúng ta đều biết Super League (giải vô địch quốc gia Malaysia) không có nhiều tiền đạo nội chất lượng. Nhưng thay vì khắc phục điểm yếu, tại sao chúng ta lại cố vá víu?

Bóng đá Malaysia luôn phải học hỏi. Thắng trận thì tốt, nhưng tôi muốn thấy một đội bóng toàn cầu thủ bản địa Malaysia giành chiến thắng. Thật sự buồn lòng khi đội tuyển Malaysia lúc này như thể tập thể đến từ châu Âu vậy", Datuk khẳng định.

FAM cần tầm nhìn dài hạn

Đội tuyển Malaysia theo đuổi chính sách nhập tịch từ trước năm 2018, nhưng với tần suất vừa phải. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ nội địa, đội tuyển Malaysia đã đoạt ngôi á quân AFF Cup 2018. Trước đó, U.23 Malaysia lọt vào tứ kết giải U.23 châu Á 2018 sau khi hòa U.23 Jordan và thắng U.23 Ả Rập Xê Út.



Tuy nhiên, bước lùi của "Mãnh hổ" tại AFF Cup 2024 khi bị loại ở vòng bảng là "giọt nước tràn ly", thúc đẩy chính sách nhập tịch ồ ạt nhằm vượt qua vòng loại Asian Cup 2027.

Với 7 cầu thủ nhập tịch, Malaysia đã thắng 4-0 trước Việt Nam, nhưng phán quyết của FIFA đang khiến đội tuyển quốc gia nước này có nguy cơ mất trắng khi bị xử thua 0-3 ở các trận gặp Việt Nam và Nepal.

Cựu tuyển thủ Datuk James Wong chia sẻ: "Thứ FAM cần là tầm nhìn dài hạn. Không chỉ đơn thuần tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia bằng cầu thủ nhập tịch, mà chúng ta nên tập trung vào những cầu thủ Malaysia đang sinh sống tại đây, trên chính đất nước mình.

Thời thế đã thay đổi, đúng vậy. Nhưng tại sao chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm các cầu thủ nước ngoài, thay vì tập trung vào chính đội bóng của mình chứ?".