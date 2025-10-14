Mẫu tiền vệ toàn diện của đội tuyển Việt Nam

Ở trận đấu lượt đi cách đây ít ngày, Hoàng Đức đã chơi nổi bật ở vai trò mới trong đội tuyển Việt Nam. Sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1,85 m và chân trái cực khéo, Hoàng Đức có những phẩm chất khác biệt hoàn toàn với các tiền vệ nội. Anh có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời và rất khó bị đánh bại trong những tình huống tranh chấp 1 đấu 1. Kỹ năng thoát pressing với những động tác: cài, rê bóng, xoay của anh luôn được thực hiện thuần thục trong mọi trận đấu và dần trở thành đặc điểm nhận diện với khán giả cũng như giới chuyên môn.

Một điểm khác biệt nữa của Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021, 2023 là tầm nhìn và nhãn quan chiến thuật cực tốt. Hiếm khi người ta thấy Đức khống chế bước một lỗi mà thường là những lần chạm bóng tinh tế để hướng đến những hành động tiếp theo một cách thuận lợi nhất. Đó có thể là lần chạm bóng đổi hướng, động tác giả qua người hay thậm chí là đường chuyền một chạm đầy cảm giác. Một phẩm chất đặc biệt khác mà người ta thấy ở anh trong thời gian gần đây là những đường chuyền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Anh từng có những pha khống chế bóng xoay compa rồi kiến tạo không cần nhìn cho đồng đội lập công, là minh chứng rõ nét cho sự phát triển toàn diện của cầu thủ sinh năm 1998.

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 ẢNH: ĐỘC LẬP

Thể hình và sức mạnh thể chất trong động tác cài đè, độ dẻo và khả năng phối hợp vận động mềm mại trong động tác xoay người, kỹ năng quan sát và trí tưởng tượng cực kỳ thông minh trong việc phân tích tình huống, lựa chọn đường chuyền. Và cuối cùng là cái chân trái cực ngoan đặt trái bóng đến đúng vị trí mà đồng đội đang băng lên.

Lại bừng sáng đêm nay?

Đã có những kỳ SEA Games hay AFF Cup, Hoàng Đức được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất dù không ghi bàn cũng như trực tiếp kiến tạo. Giới chuyên môn đã đánh giá, nhìn nhận một cách công tâm những đóng góp hiệu quả của anh ở khu vực giữa sân. Nhưng trong quãng thời gian gần đây, đặc biệt là mùa giải 2025 - 2026, anh lại đang tỏa sáng ở vai trò tiền vệ tấn công với những bàn thắng và pha kiến tạo.

Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, cú gẩy bóng của Hoàng Đức cho Quang Hải băng lên vô lê, tung lưới đội tuyển Lào ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 đã gây ấn tượng cực mạnh. Trong trận đấu lượt đi gặp Nepal, anh cũng là một trong những người chơi hay nhất trận với 79 lần chạm bóng, thông số chuyền bóng là 62/66 (tỷ lệ 94%), trong đó có 1 đường chuyền quyết định. "Số 14" vẫn giữ được khả năng đi bóng tốt với 2 lần qua người thành công. Và một yếu tố đặc biệt khác là trong trận lượt đi, anh thực hiện tới 3 cú sút ngoài vòng cấm địa và trong đó có tới 2 tình huống nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Kiran thì chắc chắn đó là những siêu phẩm.

Đặc biệt cú ra chân dẫn đến bàn thắng thứ 3 của Văn Vĩ là một pha bóng khá tiêu biểu cho sự hiệu quả của Hoàng Đức khi được đưa lên chơi gần cầu môn đối phương. Trong pha bóng đó, Đức liên tục di chuyển không bóng ở khoảng trống giữa hàng hậu vệ và tiền vệ đối phương, và khi thời cơ đến Thành Long đã có đường chuyền xuyên tuyến tuyệt vời để ngôi sao đội tuyển Việt Nam nhận bóng ở khoảng trống sát vạch 16,5 m. Sau đó là kỹ năng điêu luyện của Đức, từ nhận bóng bước 1, xoay nhanh và thực hiện cú cứa lòng căng và đẹp mắt. Pha dứt điểm buộc Kiran vất vả đẩy bóng và phần còn lại là của Văn Vĩ.

HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam phải giữ sạch lưới trận lượt về gặp Nepal'

Trong hai buổi tập gần đây, ông Kim Sang-sik vẫn luôn bố trí Hoàng Đức phối hợp cùng Thành Long. Ông thử nghiệm Thành Long chơi thấp, càn quét, thu hồi bóng để hỗ trợ Hoàng Đức thoải mái dâng cao và phát huy những phẩm chất tốt nhất về mặt tấn công đang mang lại những kết quả tốt. Trận đấu lượt về cũng sẽ là kịch bản tương tự và chúng ta cùng chờ Hoàng Đức khi được đẩy lên cao chơi tự do sẽ nguy hiểm như thế nào?

Lượt đi trên sân Gò Đậu, đội tuyển Việt Nam với vai trò chủ nhà đã đánh bại Nepal với tỷ số 3-1. Ở trận lượt về, dù được chơi ở sân Thống Nhất, VN lại là đội khách (do bất ổn chính trị nên Nepal đề nghị được đá trận này tại Việt Nam).

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal diễn ra vào 20 giờ hôm nay, trực tiếp trên VTV (VTV5 và ứng dụng VTVgo, FPT Play).