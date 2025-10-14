Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Mưa lớn, sân Thống Nhất ngập nước: Đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng gì?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
14/10/2025 19:11 GMT+7

Trận đấu giữa Nepal và đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tối 14.10 bị hoãn 30 phút vì thời tiết xấu. Lối chơi của các học trò HLV Kim Sang-sik cũng có thể bị ảnh hưởng.

Từ khoảng 17 giờ, cơn mưa nặng hạt trút xuống TP.HCM, kéo dài đến 19 giờ vẫn chưa dứt. Vì thế, mặt sân Thống Nhất đang bị ngập nước. Ban tổ chức trận đấu Nepal gặp đội tuyển Việt Nam lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn nên quyết định hoãn trận đấu 30 phút. Trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 20 giờ, thay vì 19 giờ 30 như kế hoạch. Nếu thời tiết không ủng hộ, trận đấu có thể bị hoãn thêm.

Đây là tin không vui đối với đội tuyển Việt Nam. Khi mặt sân ướt, bóng trơn, khả năng kiểm soát của Duy Mạnh và các đồng đội sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Trong khi đó, điều kiện thời tiết này thuận lợi với lối đá phòng ngự phản công của đội tuyển Nepal.

Mưa lớn, sân Thống Nhất ngập nước: Đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng gì?- Ảnh 1.

Mưa rất to bên ngoài sân Thống Nhất

ẢNH: KHẢ HÒA

Mưa lớn, sân Thống Nhất ngập nước: Đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng gì?- Ảnh 2.

Các CĐV vẫn đội mưa, sẵn sàng tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

ẢNH: KHẢ HÒA

Mưa lớn, sân Thống Nhất ngập nước: Đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng gì?- Ảnh 3.

Mặt sân Thống Nhất lúc này ướt sũng

ẢNH: NGỌC LINH

Mưa lớn, sân Thống Nhất ngập nước: Đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng gì?- Ảnh 4.

BTC sân cố gắng 'cứu' sân

HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam phải giữ sạch lưới trận lượt về gặp Nepal'

Ở buổi họp báo trước trận đấu diễn ra vào chiều 13.10, HLV trưởng Matthew Ross của Nepal cũng chia sẻ: "Chúng tôi thường chơi dưới điều kiện thời tiết ẩm ướt ở Nepal vì Nepal vừa trải qua mùa mưa. Chúng tôi cũng mới đối đầu Bangladesh cũng trong điều kiện xấu. Thủ môn của chúng tôi cũng rất thích chơi dưới mưa. Với Nepal, đó không phải là điều bất lợi. Mưa càng to sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Cầu thủ đã quen với điều đó".


Tin liên quan

Vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam 0-0 Nepal: Hoãn đến 20 giờ vì trời mưa

Vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam 0-0 Nepal: Hoãn đến 20 giờ vì trời mưa

Nhiều khả năng trong trận gặp Nepal lượt về vòng loại Asian Cup 2027 vào 20 giờ hôm nay 14.10 trên sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ bố trí Hoàng Đức chơi nhô cao để hỗ trợ hàng công đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đấu Nepal: Văn Lâm ‘nhường’ thủ môn 1,91 m bắt chính, nhân sự rất sốc

FIFA đã đầu tư 34 triệu USD cho bóng đá Đông Nam Á: Việt Nam được gì?

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Nepal
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận