Mưa lớn, sân Thống Nhất ngập nước: Đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng gì?

Từ khoảng 17 giờ, cơn mưa nặng hạt trút xuống TP.HCM, kéo dài đến 19 giờ vẫn chưa dứt. Vì thế, mặt sân Thống Nhất đang bị ngập nước. Ban tổ chức trận đấu Nepal gặp đội tuyển Việt Nam lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn nên quyết định hoãn trận đấu 30 phút. Trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 20 giờ, thay vì 19 giờ 30 như kế hoạch. Nếu thời tiết không ủng hộ, trận đấu có thể bị hoãn thêm.

Đây là tin không vui đối với đội tuyển Việt Nam. Khi mặt sân ướt, bóng trơn, khả năng kiểm soát của Duy Mạnh và các đồng đội sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Trong khi đó, điều kiện thời tiết này thuận lợi với lối đá phòng ngự phản công của đội tuyển Nepal.

Ở buổi họp báo trước trận đấu diễn ra vào chiều 13.10, HLV trưởng Matthew Ross của Nepal cũng chia sẻ: "Chúng tôi thường chơi dưới điều kiện thời tiết ẩm ướt ở Nepal vì Nepal vừa trải qua mùa mưa. Chúng tôi cũng mới đối đầu Bangladesh cũng trong điều kiện xấu. Thủ môn của chúng tôi cũng rất thích chơi dưới mưa. Với Nepal, đó không phải là điều bất lợi. Mưa càng to sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Cầu thủ đã quen với điều đó".



