FIFA đã đầu tư 34 triệu USD cho bóng đá Đông Nam Á: Việt Nam được gì?

Ngày 14.10 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, phiên họp thứ ba của Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS 16) diễn ra với sự tham dự của các đối tác quốc tế với tinh thần hợp tác phát triển bền vững.



FIFA và ASEAN đẩy mạnh hợp tác phát triển bóng đá toàn diện

Theo báo cáo của FIFA, Biên bản ghi nhớ hợp tác ASEAN - FIFA ký từ năm 2019 sẽ hết hạn vào tháng 10.2025 và đang được 2 bên thống nhất gia hạn với nhiều nội dung mở rộng.

Mục tiêu hợp tác nhằm khai thác sức mạnh của bóng đá như một công cụ thúc đẩy giáo dục, sức khỏe và sự gắn kết xã hội, qua đó đóng góp vào việc xây dựng một ASEAN năng động và bền vững.

Phiên họp thứ ba của Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 ẢNH: BTC

Từ năm 2019 đến nay, ASEAN và FIFA đã triển khai hàng loạt sáng kiến trong 4 lĩnh vực trọng tâm: Bóng đá học đường phát triển thể thao, thúc đẩy liêm chính thể thao và nâng cao năng lực chuyên môn.

Đặc biệt, chương trình "Football for Schools" đã được triển khai tại 9 quốc gia ASEAN, mang bóng đá đến với hàng triệu học sinh, khuyến khích tinh thần đồng đội, rèn luyện thể chất và thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao. Trong đại dịch Covid-19, FIFA phối hợp với ASEAN và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện các chiến dịch như: BeActive, FiveSteps, ReachOut… lan tỏa thông điệp về sức khỏe, tinh thần thể thao và đoàn kết cộng đồng.

Theo Chương trình "FIFA Forward", FIFA đã đầu tư 34 triệu USD cho 32 dự án phát triển bóng đá tại 11 quốc gia ASEAN, trong đó có Trung tâm Huấn luyện quốc gia Malaysia, Trung tâm Huấn luyện hiệu suất cao Indonesia, giải bóng đá nữ Lào 2023-2026, và hệ thống VAR cho giải vô địch quốc gia Thái Lan. Những dự án này góp phần chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức, nâng cao năng lực kỹ thuật và thúc đẩy phát triển bóng đá nữ trong khu vực.

Bà Nguyễn Thanh Hà (trái) - Phó tổng thư ký VFF tại hội nghị

Cũng trong Hội nghị, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chia sẻ nhiều thông tin về khuôn khổ hợp tác ASEAN - FIFA, Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực và chủ động với nhiều dự án được triển khai hiệu quả. FIFA đã hỗ trợ VFF trong việc phát triển bóng đá phong trào - nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá chuyên nghiệp.

Thông qua chương trình FIFA Forward, Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ về cơ sở vật chất và công nghệ: sân cỏ nhân tạo đạt chuẩn FIFA, hệ thống phục hồi chấn thương, thiết bị GPS theo dõi VĐV, đèn LED chiếu sáng, xe buýt đội tuyển và công nghệ VAR cho V-League.

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh ẢNH: BTC

Giai đoạn 2025-2027, Việt Nam sẽ tham gia các chương trình trọng điểm như: FIFA Talent Development Scheme (TDS), FIFA Women's Football Development Programme và FIFA Arena, khẳng định vị thế quốc gia năng động trong hệ sinh thái bóng đá ASEAN.

ASEAN - WADA: Hợp tác xây dựng nền thể thao trung thực, minh bạch

Hội nghị cũng nhận nhiều sự quan tâm về việc phòng, chống doping trong thể thao đến từ cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA). Bà Mayumi Yaya Yamamoto - Giám đốc Văn phòng WADA châu Á/châu Đại Dương cho biết sơ bộ về kết quả hợp tác ASEAN - WADA giai đoạn 2022-2025, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường thể thao trung thực, công bằng và không doping.

Biên bản ghi nhớ hợp tác ASEAN - WADA ký ngày 14.3.2022 sẽ được gia hạn sau năm 2025, với các nội dung tập trung vào hỗ trợ các quốc gia xây dựng Tổ chức quốc gia về phòng chống doping (NADO) độc lập, tuân thủ bộ Quy tắc Phòng chống Doping Thế giới (World Anti-Doping Code), đồng thời thúc đẩy giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức cho VĐV, HLV và cán bộ quản lý thể thao.

Tính đến nay, 5 quốc gia ASEAN đã vận hành NADO độc lập, 2 quốc gia khác được hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, và hàng chục khóa đào tạo GLDF được tổ chức giúp cán bộ nâng cao kỹ năng điều tra, giám sát và thực thi quy định phòng chống doping.

WADA phối hợp cùng Tổ chức khu vực Đông Nam Á về Phòng chống Doping (SEARADO) rà soát và hoàn thiện khung pháp lý tại các nước thành viên. Indonesia, Việt Nam và Malaysia hiện đã có hệ thống vận hành độc lập, trong khi Thái Lan, Philippines, Lào và Campuchia đang trong giai đoạn hoàn thiện tiêu chuẩn quốc tế.

Trong giai đoạn tới, WADA và ASEAN sẽ triển khai bộ Quy tắc Doping thế giới 2027, mở rộng mạng lưới tình báo và điều tra và đẩy mạnh chương trình hỗ trợ thực thi chính sách gắn với Công ước UNESCO về chống doping trong thể thao.

Hai sự kiện quốc tế sắp tới gồm: Hội nghị Thế giới về Phòng chống Doping tại Busan (Hàn Quốc, 12.2025) và Hội nghị Bộ trưởng Liên chính phủ AORIM tại Bắc Kinh (6.2026) sẽ là cơ hội để ASEAN khẳng định vai trò tiên phong trong nỗ lực xây dựng nền thể thao trong sạch.

Cũng trong khuôn khổ làm việc hôm nay, các quốc gia thành viên ASEAN đã có các phiên làm việc hiệu quả với nhiều tổ chức liên kết như: SEARADO, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn Thể thao Người khuyết tật ASEAN (APSF), Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Đại học Sangmyung, Quỹ KFA Love Sharing, liên minh thể thao.

Các đối tác đã chia sẻ sáng kiến, kết quả hợp tác và đề xuất hướng phát triển trong lĩnh vực đào tạo, thể thao cộng đồng, thể thao học đường và tăng cường năng lực huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên, hướng tới một ASEAN đoàn kết, năng động và phát triển bền vững.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, Hội nghị SOMS 16 đã bế mạc thành công, ghi nhận sự đóng góp thiết thực của các quốc gia thành viên và các đối tác quốc tế. Hội nghị thống nhất định hướng Chiến lược hợp tác thể thao ASEAN giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển thể thao cộng đồng, thể thao học đường, thể thao nữ và thể thao người khuyết tật; Thúc đẩy chuyển đổi số, khoa học - công nghệ trong quản lý và huấn luyện thể thao; đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác ngoài khu vực như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các tổ chức toàn cầu.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, chủ trì Hội nghị SOMS 16 nhấn mạnh: "Sự hợp tác của các nước ASEAN cùng các đối tác quốc tế như FIFA, WADA và các tổ chức quốc tế khác không chỉ góp phần nâng cao năng lực thể thao trong khu vực, mà còn lan tỏa những giá trị của sức khỏe, trung thực và đoàn kết - đúng với tinh thần ASEAN: Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng".

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều sáng kiến hợp tác với các đối tác quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực thể thao nữ, thể thao người khuyết tật, giáo dục thể chất, phát triển năng lực huấn luyện viên và bảo tồn thể thao truyền thống. Đây là những định hướng quan trọng nhằm mở rộng hợp tác, góp phần nâng cao vị thế thể thao ASEAN trên trường quốc tế.

Thay mặt nước chủ nhà, Phó cục trưởng Nguyễn Hồng Minh gửi lời cảm ơn tới các đoàn đại biểu ASEAN và các tổ chức quốc tế vì tinh thần hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm cao, tin tưởng rằng với ý chí, đoàn kết và quyết tâm chung, hợp tác thể thao ASEAN sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN gắn kết, thịnh vượng và phát triển bền vững.