Khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16: Bước đột phá mạnh mẽ

Thể thao ASEAN đối mặt với thách thức lớn

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam nhấn mạnh chủ đề của hội nghị năm nay: "Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững", thể hiện tầm nhìn chung của ASEAN trong việc đưa thể thao trở thành động lực cho sức khỏe, sự đoàn kết và phát triển xã hội.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đánh giá, trong những năm qua, thể thao ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: các kỳ SEA Games thành công rực rỡ, phong trào TDTT cộng đồng lan tỏa mạnh mẽ, nhiều VĐV khu vực khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và thế giới. Tuy nhiên, để hướng tới sự phát triển bền vững, thể thao ASEAN cần đối mặt với các thách thức như biến đổi xã hội, áp lực hội nhập quốc tế và yêu cầu cân bằng giữa thành tích với phát triển toàn diện.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt phát biểu tại sự kiện khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam tại hội nghị

Đại diện của Thái Lan tham dự hội nghị

Thư ký hội đồng ASEAN phát biểu

Trên tinh thần đó, các quốc gia ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác thực hiện những mục tiêu trọng tâm như: phát triển thể thao vì sức khỏe và phúc lợi cộng đồng; nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc khuyến khích người dân rèn luyện thể thao thường xuyên; thúc đẩy thể thao thành tích cao gắn liền với khoa học - công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VĐV khu vực.

Đồng thời, ASEAN sẽ chú trọng bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, tạo nên bản sắc riêng trong dòng chảy hội nhập toàn cầu. "Thể thao không chỉ là huy chương hay thành tích, mà còn là biểu hiện của con người, văn hóa và sự gắn kết. Với tinh thần một ASEAN đoàn kết, năng động, tôi tin rằng sự đồng lòng của các quốc gia thành viên sẽ giúp chúng ta xây dựng cộng đồng thể thao ASEAN sáng tạo, bền vững, góp phần vào sự thịnh vượng chung của khu vực", ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ mang lại bước đột phá cho thể thao Đông Nam Á

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 khai mạc sáng 13.10 với chủ đề: "Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững"

Ngay sau phiên khai mạc, hội nghị đã thông qua chương trình nghị sự với nhiều nội dung quan trọng như đánh giá cuối kỳ Kế hoạch hành động ASEAN về thể thao giai đoạn 2021 - 2025, thảo luận biên bản ghi nhớ ASEAN - FIFA, và cập nhật tiến trình triển khai Trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao ASEAN tại Malaysia - một dự án then chốt hướng tới nâng cao năng lực huấn luyện và phát triển thể thao khu vực. Chiều cùng ngày, SOMS-16 sẽ dành thời gian kỷ niệm Ngày Thể thao ASEAN, nghe báo cáo công tác chuẩn bị SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan - hai sự kiện được xem là thước đo tinh thần đoàn kết và năng lực tổ chức của thể thao Đông Nam Á.