Thái Lan tiết lộ về SEA Games 33: Linh vật 'The San' thú vị thế nào?

Trong phiên họp thứ hai, đại diện Thái Lan nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nước thành viên khi trình bày về công tác chuẩn bị SEA Games 33 và ASEAN Para Games 2025. Theo kế hoạch, SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20.12.2025 tại Bangkok, với 50 môn thể thao và 574 nội dung thi đấu. Còn ASEAN Para Games 2025 sẽ được tổ chức tại tỉnh Nakhon Ratchasima từ 20 đến 26.1.2026, với lễ khai mạc và bế mạc tại tổ hợp thể thao kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Nhà vua Thái Lan.



Linh vật SEA Games 33 mang đậm bản sắc Thái Lan

Một điểm nhấn đáng chú ý là lễ rước đuốc SEA Games 33 sẽ chính thức khởi động vào ngày 16.11.2025, đi qua 4 tỉnh gồm Bangkok, Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima. Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ các nước ASEAN tại Sanam Luang (Bangkok), nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết và hữu nghị trong khu vực.

Cũng tại hội nghị, Thái Lan giới thiệu phiên bản mới của linh vật "The San", biểu tượng chính thức cho cả SEA Games và ASEAN Para Games 2025. Linh vật được thiết kế hiện đại, dễ nhận diện, thể hiện tinh thần "dễ tiếp cận, hòa nhập cho mọi người và phản ánh bản sắc Thái Lan". Phiên bản dành cho SEA Games mang màu sắc quốc kỳ Thái Lan, trong khi linh vật ASEAN Para Games thể hiện tinh thần vượt khó và nghị lực vươn lên của các VĐV khuyết tật.

Linh vật SEA Games 33 được gọi là "The San" ẢNH: BTC

Đại diện Thái Lan cho biết, mọi công tác chuẩn bị đang được triển khai đúng tiến độ. Từ 17- 19.10 tới đây, nước này sẽ tổ chức phiên họp kỹ thuật SEA Games 33, nhằm rà soát chuyên môn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các quốc gia thành viên. Với khẩu hiệu "Inclusivity and Sustainability" (Hòa nhập và Phát triển bền vững), Thái Lan khẳng định quyết tâm tổ chức một kỳ đại hội ấn tượng, lan tỏa tinh thần hợp tác và phát triển bền vững của thể thao Đông Nam Á.

Trong phần cuối phiên họp, Malaysia - nước đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025 đã trình bày định hướng và các sáng kiến trọng tâm với chủ đề "Tính bao trùm và phát triển bền vững (Inclusivity and Sustainability)".

Đại diện Malaysia nhấn mạnh, chiến lược phát triển thể thao ASEAN trong giai đoạn mới sẽ tập trung vào việc kết hợp đối thoại chính sách cấp cao và sự tham gia từ cơ sở, qua đó biến thể thao thành động lực cho phát triển xã hội bền vững và gắn kết cộng đồng khu vực.

Các sáng kiến được đề xuất tập trung vào 5 lĩnh vực trọng điểm: Thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao; Khuyến khích lối sống lành mạnh và năng động; Nâng cao năng lực và đào tạo thế hệ trẻ ASEAN; Tăng cường hợp tác khu vực và xây dựng môi trường thể thao thống nhất, bền vững; Phát huy vai trò của thể thao trong việc củng cố bản sắc ASEAN và tinh thần "một tầm nhìn – một bản sắc – một cộng đồng".

Malaysia cũng bày tỏ mong muốn xây dựng một "Di sản thể thao ASEAN" (ASEAN's Legacy) – nền tảng hợp tác lâu dài và mang tính chuyển đổi, gắn kết thể thao với mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hiệp Quốc.

Phát biểu kết luận, các nước thành viên ASEAN đánh giá cao nỗ lực của Thái Lan và Malaysia, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác để thể thao trở thành cầu nối thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á.