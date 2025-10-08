Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thể thao

HLV Nepal không muốn so sánh 2 đội Việt Nam - Malaysia, mục tiêu có điểm ở sân Gò Đậu

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
08/10/2025 22:46 GMT+7

Trong buổi họp báo trước trận vòng loại Asian Cup 2027 vào chiều 8.10, HLV Matthew Ross của đội tuyển Nepal đánh giá cao chất lượng đội hình và lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Ông vẫn hy vọng có thể giành điểm trên sân Gò Đậu.

Ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Nepal đã thua Malaysia 0-2 ở lượt đầu tiên. Khi được đề nghị so sánh sức mạnh giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, ông Ross cho biết ông không muốn nói nhiều về đội tuyển Malaysia lúc này khi họ đang vướng bê bối.

HLV Ross cho biết, ông đang nỗ lực giúp các cầu thủ hiểu rõ triết lý của mình là phải phòng ngự tốt trước khi nghĩ đến tấn công. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận bản thân gặp nhiều khó khăn vì có những cầu thủ không thi đấu cho CLB nào, trong khi một số ít khác đang chơi ở các giải Bangladesh hoặc Campuchia. Theo ông, việc gắn kết tập thể cũng là một thử thách lớn, nhất là khi trong tháng 8 và tháng 9, đội tuyển Nepal không có bất kỳ trận đấu chính thức nào.

Nhà cầm quân này nói thêm rằng đến tháng 10, đội phải đối đầu với một đối thủ mạnh như đội tuyển Việt Nam, trong khi các cầu thủ vừa trải qua nhiều giờ di chuyển để tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Ông cho rằng các cầu thủ cần thể hiện thật tốt để có cơ hội thi đấu tại một số giải vô địch quốc gia như V-League, giải của Singapore hay Campuchia. Về mặt tinh thần, ông khẳng định toàn đội đang rất háo hức và sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều 8.10, trong buổi họp báo trước trận đấu với Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến bê bối hiện nay của bóng đá Malaysia. Tuy nhiên ông cho biết ông không bận tâm nhiều về chuyện đó.

