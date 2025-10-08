Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chủ tịch VFF đảm nhiệm vai trò mới tại FIFA
Video Thể thao

Chủ tịch VFF đảm nhiệm vai trò mới tại FIFA

Hồ Hiền
Hồ Hiền
08/10/2025 15:51 GMT+7

Ngày 7.10.2025, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - làm Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Ngày 7.10.2025, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - làm Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Chủ tịch VFF đảm nhiệm vai trò mới tại FIFA

Theo văn bản gửi tới VFF, FIFA cho biết quyết định bổ nhiệm được Hội đồng FIFA thông qua tại phiên họp ngày 2.10.2025, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để ông Trần Quốc Tuấn hoàn thành tốt công việc trên cương vị mới.

Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng FIFA trong việc hoạch định chiến lược, tổ chức và điều hành các giải đấu quốc tế quan trọng như FIFA World Cup, U.20 World Cup, U.17 World Cup và các giải đấu thuộc hệ thống FIFA.

Sếp lớn VFF tiết lộ kế hoạch 'khủng' của U.23 Việt Nam, quyết làm điều bất ngờ ở châu Á

Sếp lớn VFF tiết lộ kế hoạch 'khủng' của U.23 Việt Nam, quyết làm điều bất ngờ ở châu Á

U.23 Việt Nam vào bảng đấu có tính cạnh tranh cao tại VCK U.23 châu Á 2026, nơi hội tụ những đối thủ mạnh như Ả Rập Xê Út và Jordan. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết U.23 Việt Nam đã lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng từ tháng 10.2025.

Quan chức Malaysia yêu cầu FAM lên tiếng, CĐV ‘xấu hổ vì bê bối chấn động’

