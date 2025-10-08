Ngày 7.10.2025, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - làm Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Chủ tịch VFF đảm nhiệm vai trò mới tại FIFA

Theo văn bản gửi tới VFF, FIFA cho biết quyết định bổ nhiệm được Hội đồng FIFA thông qua tại phiên họp ngày 2.10.2025, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để ông Trần Quốc Tuấn hoàn thành tốt công việc trên cương vị mới.

Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng FIFA trong việc hoạch định chiến lược, tổ chức và điều hành các giải đấu quốc tế quan trọng như FIFA World Cup, U.20 World Cup, U.17 World Cup và các giải đấu thuộc hệ thống FIFA.