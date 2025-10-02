Chiều 2.10, AFC đã bốc thăm VCK giải U.23 châu Á 2026. Theo đó, đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Ả Rập Xê Út, nhà vô địch năm 2022, Jordan và Kyrgyzstan – đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở một VCK U.23 châu Á.

Đây được đánh giá là bảng đấu giàu tính cạnh tranh khi hội tụ một ứng cử viên vô địch, một đối thủ có lối chơi khó lường và một tân binh khát khao thể hiện.

Sếp lớn VFF tiết lộ kế hoạch 'khủng' của U.23 Việt Nam, quyết làm điều bất ngờ ở châu Á

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF nhận định đây là một bảng đấu mà U.23 Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngoài chủ nhà Ả Rập Xê Út vốn rất mạnh, cả U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan cũng rất đáng gờm. 2 đội bóng này đều đi tiếp với tư cách đội nhất bảng chứ không phải thuộc nhóm nhì bảng có thành tích tốt. Vì thế, U.23 Việt Nam sẽ gặp nhiều thử thách.

VFF và đội U.23 Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ càng, không chỉ hướng đến VCK U.23 châu Á 2026 mà còn hướng đến SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay.