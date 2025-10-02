Tại sao Bích Tuyền không thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia, vai trò mới đầy bất ngờ?

Ngày 6.10 tới, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam mới chốt danh sách cuối cùng các VĐV tham dự giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Tuy nhiên theo một thành viên CLB LPBank Ninh Bình, tay đập số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ không thi đấu.

Bích Tuyền không thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia và có thể cả SEA Games 33

Theo thông tin từ CLB và truyền thông, lý do được đưa ra là Bích Tuyền gặp chấn thương cơ bụng, chưa đảm bảo thể trạng tốt để ra sân, nên ban huấn luyện ưu tiên để cô đảm nhận vai trò trợ lý HLV thay vì là VĐV thi đấu.

Đây đã là lần thứ ba trong năm cô rút lui khỏi các giải đấu quan trọng. Trước đó, cô từng rút khỏi đội tuyển Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2025 và nhiều giải đấu quốc tế khác với lý do cá nhân hoặc chấn thương.

Về phía Bích Tuyền, cô lên tiếng rằng quyết định không xuất phát từ việc thiếu khát vọng thi đấu, mà là do những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện tham gia, và mong muốn vừa bảo vệ bản thân, vừa đảm bảo công bằng cho đội tuyển. Cô cũng cho biết sẽ dành thời gian để luyện tập, sẵn sàng trở lại khi cơ hội mở ra.

Với việc không tham dự giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia, Bích Tuyền cũng bỏ ngỏ khả năng cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan. Trước đó cô rút lui vào giờ chót, không cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới tại Thái Lan.