Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tại sao Bích Tuyền không thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia, vai trò mới đầy bất ngờ?
Video Thể thao

Tại sao Bích Tuyền không thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia, vai trò mới đầy bất ngờ?

Võ Hiếu
Võ Hiếu
02/10/2025 14:06 GMT+7

Chủ công Bích Tuyền sẽ không góp mặt ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Tại sao?

Ngày 6.10 tới, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam mới chốt danh sách cuối cùng các VĐV tham dự giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Tuy nhiên theo một thành viên CLB LPBank Ninh Bình, tay đập số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ không thi đấu.

Bích Tuyền không thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia và có thể cả SEA Games 33

Theo thông tin từ CLB và truyền thông, lý do được đưa ra là Bích Tuyền gặp chấn thương cơ bụng, chưa đảm bảo thể trạng tốt để ra sân, nên ban huấn luyện ưu tiên để cô đảm nhận vai trò trợ lý HLV thay vì là VĐV thi đấu.

Đây đã là lần thứ ba trong năm cô rút lui khỏi các giải đấu quan trọng. Trước đó, cô từng rút khỏi đội tuyển Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2025 và nhiều giải đấu quốc tế khác với lý do cá nhân hoặc chấn thương.

Về phía Bích Tuyền, cô lên tiếng rằng quyết định không xuất phát từ việc thiếu khát vọng thi đấu, mà là do những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện tham gia, và mong muốn vừa bảo vệ bản thân, vừa đảm bảo công bằng cho đội tuyển. Cô cũng cho biết sẽ dành thời gian để luyện tập, sẵn sàng trở lại khi cơ hội mở ra.

Với việc không tham dự giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia, Bích Tuyền cũng bỏ ngỏ khả năng cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan. Trước đó cô rút lui vào giờ chót, không cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới tại Thái Lan.

Tin liên quan

Highlight Chi Bảo/Hiếu Cao 0-1 Tuấn Hưng/Hồng Sơn: Tuấn Hưng tỏa sáng

Highlight Chi Bảo/Hiếu Cao 0-1 Tuấn Hưng/Hồng Sơn: Tuấn Hưng tỏa sáng

Ở nội dung đôi nam, cặp Tuấn Hưng - Hồng Sơn đã có màn so tài kịch tính với bộ đôi Chi Bảo - Hiếu Cao. Trận đấu diễn ra giằng co, nhiều pha bóng gay cấn khiến khán giả liên tục vỗ tay reo hò. Cuối cùng, với sự chắc chắn và tinh thần thi đấu bùng nổ, Tuấn Hưng và Hồng Sơn đã vượt qua đối thủ để đăng quang ngôi vô địch nội dung đôi nam Celebrities Cup tại PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025.

Hãy ngừng lôi VFF vào vụ bóng đá Malaysia bị FIFA phạt nặng vì giả mạo giấy tờ

FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cầu thủ: Lỗi kỹ thuật?

Khám phá thêm chủ đề

Bích Tuyền Bóng chuyền bóng chuyền Việt Nam Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam CLB LPBank Ninh Bình tay đập số 1 nguyễn thị bích tuyền FIVB SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận