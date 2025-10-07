Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quan chức Malaysia yêu cầu FAM lên tiếng, CĐV ‘xấu hổ vì bê bối chấn động’
Video Thể thao

Quan chức Malaysia yêu cầu FAM lên tiếng, CĐV ‘xấu hổ vì bê bối chấn động’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
07/10/2025 22:44 GMT+7

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bản kết luận chi tiết về vụ việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ để hợp thức hóa tư cách thi đấu của bảy cầu thủ nhập tịch, dư luận Malaysia đã phản ứng dữ dội, trong khi giới chức và chuyên gia thể thao kêu gọi FAM phải chịu trách nhiệm và công khai minh bạch toàn bộ vụ việc.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh cho biết bà đã đọc toàn bộ bản án chi tiết của Ủy ban Kỷ luật FIFA và nhấn mạnh rằng FAM không thể tiếp tục giữ im lặng. Bà cho rằng Liên đoàn cần phản hồi rõ ràng và đầy đủ về tất cả những vấn đề được nêu trong kết luận của FIFA, đồng thời hoàn tất quy trình kháng cáo một cách minh bạch.

Theo bà Yeoh, vụ việc đã khiến người hâm mộ Malaysia bị tổn thương, tức giận và thất vọng, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đội tuyển quốc gia. Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các cầu thủ Malaysia đang chuẩn bị cho trận gặp Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, cho rằng đội tuyển cần được tiếp thêm tinh thần giữa tâm bão dư luận.

Quan chức Malaysia yêu cầu FAM lên tiếng, CĐV ‘xấu hổ vì bê bối chấn động’ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh

Dư luận phẫn nộ: “Danh dự quốc gia bị kéo xuống"

Theo báo New Straits Times của Malaysia, trên các nền tảng mạng xã hội, hàng trăm người hâm mộ đã bày tỏ sự phẫn nộ và hoài nghi về tính trung thực của FAM. Nhiều ý kiến cho rằng thật khó tin khi các cầu thủ Argentina hoặc Tây Ban Nha lại có ông bà sinh ra ở Malaysia, và gọi vụ việc là “một bê bối quốc tế chưa từng có”.

Một số người chỉ trích FAM vì thiếu trách nhiệm và kêu gọi các lãnh đạo liên đoàn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm tài chính cho các khoản phạt. Một bộ phận khác cho rằng việc FAM tiếp tục phủ nhận chỉ khiến hình ảnh tổ chức này thêm tệ hại. Có người mỉa mai rằng FAM dường như đang xem việc nộp sai hoặc giả mạo tài liệu chỉ là “lỗi kỹ thuật” thay vì một hành vi sai phạm nghiêm trọng.

Quan chức Malaysia yêu cầu FAM lên tiếng, CĐV ‘xấu hổ vì bê bối chấn động’

Một số người hâm mộ cũng tỏ ra thất vọng với nhóm cầu thủ nhập tịch, cho rằng họ đã khiến người dân Malaysia “bị lừa tin vào những câu chuyện về nguồn gốc gia đình không có thật”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến kêu gọi FAM nên chấp nhận án phạt và nhanh chóng khép lại vụ việc để tránh làm hình ảnh bóng đá Malaysia tổn hại thêm.

FAM tuyên bố sẽ kháng cáo, chuyên gia chỉ ra trọng tâm cần điều tra

Trong thông cáo phát hành ngày 7.10, LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết vụ việc xuất phát từ lỗi hành chính, khi một nhân viên vô tình tải lên các giấy tờ do đại lý cầu thủ cung cấp, thay vì bản sao chính thức từ Cục Đăng ký Quốc gia (NRD).

FAM bóng đá Malaysia Nhập tịch Cổ động viên quan chức Malaysia bê bối chấn động FIFA
