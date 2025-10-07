Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh cho biết bà đã đọc toàn bộ bản án chi tiết của Ủy ban Kỷ luật FIFA và nhấn mạnh rằng FAM không thể tiếp tục giữ im lặng. Bà cho rằng Liên đoàn cần phản hồi rõ ràng và đầy đủ về tất cả những vấn đề được nêu trong kết luận của FIFA, đồng thời hoàn tất quy trình kháng cáo một cách minh bạch.

Theo bà Yeoh, vụ việc đã khiến người hâm mộ Malaysia bị tổn thương, tức giận và thất vọng, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đội tuyển quốc gia. Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các cầu thủ Malaysia đang chuẩn bị cho trận gặp Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, cho rằng đội tuyển cần được tiếp thêm tinh thần giữa tâm bão dư luận.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh

Dư luận phẫn nộ: “Danh dự quốc gia bị kéo xuống"

Theo báo New Straits Times của Malaysia, trên các nền tảng mạng xã hội, hàng trăm người hâm mộ đã bày tỏ sự phẫn nộ và hoài nghi về tính trung thực của FAM. Nhiều ý kiến cho rằng thật khó tin khi các cầu thủ Argentina hoặc Tây Ban Nha lại có ông bà sinh ra ở Malaysia, và gọi vụ việc là “một bê bối quốc tế chưa từng có”.

Một số người chỉ trích FAM vì thiếu trách nhiệm và kêu gọi các lãnh đạo liên đoàn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm tài chính cho các khoản phạt. Một bộ phận khác cho rằng việc FAM tiếp tục phủ nhận chỉ khiến hình ảnh tổ chức này thêm tệ hại. Có người mỉa mai rằng FAM dường như đang xem việc nộp sai hoặc giả mạo tài liệu chỉ là “lỗi kỹ thuật” thay vì một hành vi sai phạm nghiêm trọng.

Quan chức Malaysia yêu cầu FAM lên tiếng, CĐV ‘xấu hổ vì bê bối chấn động’

Một số người hâm mộ cũng tỏ ra thất vọng với nhóm cầu thủ nhập tịch, cho rằng họ đã khiến người dân Malaysia “bị lừa tin vào những câu chuyện về nguồn gốc gia đình không có thật”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến kêu gọi FAM nên chấp nhận án phạt và nhanh chóng khép lại vụ việc để tránh làm hình ảnh bóng đá Malaysia tổn hại thêm.